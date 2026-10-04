AFP
Traduzido por
Atacante do Nottingham Forest, Dan Ndoye exalta mentalidade de elite da Suíça após se recuperar para derrotar a Eslovênia
Superando um revés inicial em Lucerna
O retorno da Suíça a casa após sua campanha até as quartas de final da Copa do Mundo acabou sendo um teste de nervos, e não uma vitória de rotina. Os anfitriões foram surpreendidos com apenas 90 segundos de jogo, quando Zan Vipotnik aproveitou uma falha defensiva para colocar a Eslovênia em vantagem. No entanto, a resposta suíça foi comedida e disciplinada, sem permitir que a desvantagem inicial ditasse o ritmo da partida.
Refletindo sobre o início difícil, o herói da vitória, Dan Ndoye, admitiu que o gol sofrido cedo foi um obstáculo significativo. "Sabíamos que seria uma partida complicada, mas sofrer um gol logo no começo não facilitou nossa tarefa. Felizmente, imediatamente voltamos ao caminho certo", disse o jogador do Nottingham Forest, como citado pela Leman Bleu TV.
Ndoye garantiu os três pontos aos 38 minutos, finalizando depois que Zeki Amdouni forçou um erro da defesa eslovena. O ponta observou que furar a defesa de um adversário resistente exigia uma abordagem psicológica específica. "É uma equipe que defende em bloco baixo, mas estivemos muito presentes na área deles. Tivemos paciência e conseguimos criar oportunidades, apesar do pouco espaço que eles nos deixaram", explicou.
- AFP
Construindo uma nova cultura dentro do elenco
A vitória foi particularmente notável diante das ausências significativas no elenco da Suíça. A equipe foi obrigada a se adaptar sem líderes importantes como Granit Xhaka e Breel Embolo, ambos indisponíveis após relatos de uma controvérsia sobre certificado de covid. Apesar dessas peças ausentes, a integração de jovens talentos como Winsley Boteli e Sascha Britschgi tem sido tranquila, garantindo que o time siga competitivo.
Ndoye, que comemorou sua 40ª partida pela seleção durante o jogo, acredita que o grupo atual alcançou uma sensação de normalidade apesar da troca de jogadores. "É uma mistura entre juventude e experiência", observou o jogador de 25 anos. "Muitos jogadores jovens estão chegando, e tentamos incutir neles a mentalidade que temos com os jogadores mais experientes há vários anos."
Mantendo o embalo do Grupo B1
A Suíça agora está firmemente na liderança do Grupo B1, com o máximo de nove pontos em três partidas. O foco muda imediatamente para o confronto de terça-feira à noite contra a Macedônia do Norte, em que mais três pontos podem potencialmente garantir a primeira colocação do grupo, desde que Escócia e Eslovênia empatem no outro jogo. A seleção suíça está confiante enquanto busca ampliar sua sequência de vitórias.
Tendo enfrentado os norte-macedônios recentemente, Ndoye tem clareza sobre o desafio pela frente. "Jogamos contra eles no último sábado, então sabemos o que esperar. Esperamos dar sequência com uma quarta vitória", afirmou.
- AFP
Olhando para metas de classificação
A maturidade demonstrada em Lucerna sugere que a Suíça está cada vez mais confortável no papel de favorita do grupo. Ao evitar um possível tropeço contra uma equipe eslovena defensiva, ela se colocou em uma posição muito favorável para encerrar a pausa internacional com um retrospecto perfeito. A combinação de paciência tática e eficiência individual nas finalizações provou ser uma fórmula vencedora neste ciclo da Liga das Nações.
Ndoye concluiu reforçando a necessidade de consistência, independentemente do nível de atuação. "Mesmo que não façamos nossa melhor partida, conseguimos vencer e isso é positivo. Precisamos continuar nesse embalo", acrescentou.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.