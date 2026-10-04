O retorno da Suíça a casa após sua campanha até as quartas de final da Copa do Mundo acabou sendo um teste de nervos, e não uma vitória de rotina. Os anfitriões foram surpreendidos com apenas 90 segundos de jogo, quando Zan Vipotnik aproveitou uma falha defensiva para colocar a Eslovênia em vantagem. No entanto, a resposta suíça foi comedida e disciplinada, sem permitir que a desvantagem inicial ditasse o ritmo da partida.

Refletindo sobre o início difícil, o herói da vitória, Dan Ndoye, admitiu que o gol sofrido cedo foi um obstáculo significativo. "Sabíamos que seria uma partida complicada, mas sofrer um gol logo no começo não facilitou nossa tarefa. Felizmente, imediatamente voltamos ao caminho certo", disse o jogador do Nottingham Forest, como citado pela Leman Bleu TV.

Ndoye garantiu os três pontos aos 38 minutos, finalizando depois que Zeki Amdouni forçou um erro da defesa eslovena. O ponta observou que furar a defesa de um adversário resistente exigia uma abordagem psicológica específica. "É uma equipe que defende em bloco baixo, mas estivemos muito presentes na área deles. Tivemos paciência e conseguimos criar oportunidades, apesar do pouco espaço que eles nos deixaram", explicou.