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Astro do Real Madrid, Vinicius Jr exige que árbitros de La Liga protejam jogadores de destaque
Vinicius cobra padrões mais altos para a arbitragem
Vinicius manifestou preocupação com o tratamento dado a jogadores habilidosos no futebol espanhol e pediu aos árbitros que façam mais para proteger quem dá espetáculo ao público. Em declarações após uma vitória caótica por 4 a 3 sobre a Roma na Champions League, o brasileiro apontou seu próprio histórico disciplinar como prova de um problema sistêmico. Ele observou que, apesar de sofrer faltas frequentes, muitas vezes é ele quem acaba punido pela arbitragem.
“Vi uma estatística segundo a qual sofri 500 faltas, que resultaram em cinco cartões vermelhos e não sei quantos amarelos. E os amarelos são sempre para o Vini. Não entendo. Temos que defender os jogadores que se destacam, como Lamine no Barcelona ou Julián no Atlético de Madrid”, afirmou o ponta, segundo o Mundo Deportivo.
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Ataque de fúria custa caro e resulta em suspensão pesada
Vinicius enfrenta graves consequências após uma sequência de incidentes na partida do Madrid contra o Villarreal terminar com sua expulsão. O atacante brasileiro perdeu a compostura ao puxar o cabelo do adversário Nathan Saliba, lance que lhe rendeu um cartão vermelho e deu início a novos episódios de hostilidade. Em vez de deixar o campo sem protestar, Vinicius confrontou de forma agressiva o árbitro Isidro Diaz de Mera, ignorou as tentativas do companheiro Endrick de acalmá-lo e empurrou um funcionário da LaLiga perto do monitor do VAR. Imagens que circulam mostram o jogador ainda furioso enquanto seguia pelo túnel do Bernabeu, encerrando uma noite marcada por frustração e infrações disciplinares.
A federação espanhola de futebol reagiu de forma decisiva e suspendeu Vinicius por quatro partidas, um duro golpe pessoal e esportivo para o atacante. O comitê dividiu a punição igualmente: dois jogos pelo incidente com Saliba e dois pelo comportamento agressivo em relação ao árbitro. Com a suspensão, o ponta fica fora das partidas da LaLiga até depois da pausa para jogos das seleções de novembro e perderá vários confrontos importantes, sobretudo o clássico contra o Barcelona.
Endrick defende seu companheiro de equipe
Endrick também saiu em sua defesa, afirmando que os órgãos disciplinares da liga estão mirando especificamente o ponta. Em entrevista à Movistar Plus+, Endrick classificou a punição como “inacreditável” e “uma loucura” e afirmou que Vinícius está sendo perseguido injustamente. Embora uma expulsão direta normalmente resulte em uma suspensão de dois jogos, Endrick observou que o elenco já esperava internamente uma punição mais severa por causa do escrutínio constante sobre o ponta brasileiro.
“Sabíamos que tinha que ser uma suspensão de dois jogos por causa do cartão vermelho direto, mas, no fundo, sabíamos que não seriam só dois, porque o que estão fazendo com o ‘Vini’ é inacreditável, uma loucura, e não há como negar. Em vez de dois jogos, deram quatro a ele. Vão perseguir o ‘Vini’, mas ele é um cara forte, que sempre trabalha duro e luta contra tudo. Ele vai se manter forte e, quando voltar, vai voltar em ótima forma”, disse.
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Refletindo sobre uma noite difícil contra a Roma
Em campo, Vinicius teve dificuldades para exercer sua influência habitual, enquanto o Real Madrid viu o adversário abrir 3 a 1 antes de protagonizar uma virada sensacional nos minutos finais. O atacante demonstrou frustração quando seu número apareceu na placa do quarto árbitro, mas logo elogiou o impacto dos substitutos, incluindo Endrick e Carlos Espi, que conseguiram virar o jogo a favor da equipe espanhola.
“É normal. Fiquei irritado ao ser substituído porque sempre quero jogar bem e ajudar a equipe. As substituições mudaram o time. Endrick mudou a dinâmica e foi o melhor em campo. E Carlos entrou por apenas alguns minutos, mas marcou. Estou irritado comigo mesmo por não ter jogado no meu melhor nível. No fim, Vini sempre volta, e não tenho dúvidas de que também vou voltar”, afirmou Vinicius.
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