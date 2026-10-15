Vinicius manifestou preocupação com o tratamento dado a jogadores habilidosos no futebol espanhol e pediu aos árbitros que façam mais para proteger quem dá espetáculo ao público. Em declarações após uma vitória caótica por 4 a 3 sobre a Roma na Champions League, o brasileiro apontou seu próprio histórico disciplinar como prova de um problema sistêmico. Ele observou que, apesar de sofrer faltas frequentes, muitas vezes é ele quem acaba punido pela arbitragem.

“Vi uma estatística segundo a qual sofri 500 faltas, que resultaram em cinco cartões vermelhos e não sei quantos amarelos. E os amarelos são sempre para o Vini. Não entendo. Temos que defender os jogadores que se destacam, como Lamine no Barcelona ou Julián no Atlético de Madrid”, afirmou o ponta, segundo o Mundo Deportivo.