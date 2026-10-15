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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Donny Afroni
Traduzido por

Astro do Real Madrid, Vinicius Jr exige que árbitros de La Liga protejam jogadores de destaque

Vinicius Junior
Real Madrid
La Liga

Vinicius Jr fez um apelo contundente para que os dirigentes de La Liga ofereçam mais proteção aos jogadores mais criativos do campeonato após receber uma suspensão significativa. O astro brasileiro manifestou perplexidade com o processo disciplinar depois da vitória dramática do Real Madrid em uma competição europeia na Itália.

  • Vinicius cobra padrões mais altos para a arbitragem

    Vinicius manifestou preocupação com o tratamento dado a jogadores habilidosos no futebol espanhol e pediu aos árbitros que façam mais para proteger quem dá espetáculo ao público. Em declarações após uma vitória caótica por 4 a 3 sobre a Roma na Champions League, o brasileiro apontou seu próprio histórico disciplinar como prova de um problema sistêmico. Ele observou que, apesar de sofrer faltas frequentes, muitas vezes é ele quem acaba punido pela arbitragem.

    “Vi uma estatística segundo a qual sofri 500 faltas, que resultaram em cinco cartões vermelhos e não sei quantos amarelos. E os amarelos são sempre para o Vini. Não entendo. Temos que defender os jogadores que se destacam, como Lamine no Barcelona ou Julián no Atlético de Madrid”, afirmou o ponta, segundo o Mundo Deportivo.

  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Ataque de fúria custa caro e resulta em suspensão pesada

    Vinicius enfrenta graves consequências após uma sequência de incidentes na partida do Madrid contra o Villarreal terminar com sua expulsão. O atacante brasileiro perdeu a compostura ao puxar o cabelo do adversário Nathan Saliba, lance que lhe rendeu um cartão vermelho e deu início a novos episódios de hostilidade. Em vez de deixar o campo sem protestar, Vinicius confrontou de forma agressiva o árbitro Isidro Diaz de Mera, ignorou as tentativas do companheiro Endrick de acalmá-lo e empurrou um funcionário da LaLiga perto do monitor do VAR. Imagens que circulam mostram o jogador ainda furioso enquanto seguia pelo túnel do Bernabeu, encerrando uma noite marcada por frustração e infrações disciplinares.

    A federação espanhola de futebol reagiu de forma decisiva e suspendeu Vinicius por quatro partidas, um duro golpe pessoal e esportivo para o atacante. O comitê dividiu a punição igualmente: dois jogos pelo incidente com Saliba e dois pelo comportamento agressivo em relação ao árbitro. Com a suspensão, o ponta fica fora das partidas da LaLiga até depois da pausa para jogos das seleções de novembro e perderá vários confrontos importantes, sobretudo o clássico contra o Barcelona.

  • Endrick defende seu companheiro de equipe

    Endrick também saiu em sua defesa, afirmando que os órgãos disciplinares da liga estão mirando especificamente o ponta. Em entrevista à Movistar Plus+, Endrick classificou a punição como “inacreditável” e “uma loucura” e afirmou que Vinícius está sendo perseguido injustamente. Embora uma expulsão direta normalmente resulte em uma suspensão de dois jogos, Endrick observou que o elenco já esperava internamente uma punição mais severa por causa do escrutínio constante sobre o ponta brasileiro.

    “Sabíamos que tinha que ser uma suspensão de dois jogos por causa do cartão vermelho direto, mas, no fundo, sabíamos que não seriam só dois, porque o que estão fazendo com o ‘Vini’ é inacreditável, uma loucura, e não há como negar. Em vez de dois jogos, deram quatro a ele. Vão perseguir o ‘Vini’, mas ele é um cara forte, que sempre trabalha duro e luta contra tudo. Ele vai se manter forte e, quando voltar, vai voltar em ótima forma”, disse.

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  • AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Refletindo sobre uma noite difícil contra a Roma

    Em campo, Vinicius teve dificuldades para exercer sua influência habitual, enquanto o Real Madrid viu o adversário abrir 3 a 1 antes de protagonizar uma virada sensacional nos minutos finais. O atacante demonstrou frustração quando seu número apareceu na placa do quarto árbitro, mas logo elogiou o impacto dos substitutos, incluindo Endrick e Carlos Espi, que conseguiram virar o jogo a favor da equipe espanhola.

    “É normal. Fiquei irritado ao ser substituído porque sempre quero jogar bem e ajudar a equipe. As substituições mudaram o time. Endrick mudou a dinâmica e foi o melhor em campo. E Carlos entrou por apenas alguns minutos, mas marcou. Estou irritado comigo mesmo por não ter jogado no meu melhor nível. No fim, Vini sempre volta, e não tenho dúvidas de que também vou voltar”, afirmou Vinicius.

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