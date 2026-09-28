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Astro do Liverpool, Cody Gakpo, deixa a seleção da Holanda após entrada dura contra a Sérvia
Baixa por lesão na seleção para estrela do Liverpool
Andoni Iraola estará apreensivo com a condição física de uma de suas principais opções ofensivas depois que Gakpo foi oficialmente descartado para o restante da Data Fifa. O ex-astro do PSV Eindhoven foi titular pela Holanda no jogo da Liga das Nações contra a Sérvia, mas sua noite foi interrompida de forma dolorosa. O lance aconteceu ainda no início do primeiro tempo da partida em Belgrado, onde o jogador de 27 anos foi vítima de uma entrada dura. Os relatos indicam que Gakpo sofreu após uma entrada de Sasa Lukic, que recebeu cartão amarelo pela falta pesada.
A KNVB confirmou na tarde de segunda-feira que o jogador já deixou a concentração para iniciar seu processo de recuperação, deixando um vazio significativo nos planos táticos de Xavi para os próximos jogos.
- AFP
Sem substituto convocado por Xavi
Apesar da saída de destaque do atacante do Liverpool, a comissão técnica da seleção neerlandesa decidiu não convocar um substituto para os dois últimos jogos da pausa. Xavi entende que tem profundidade suficiente no elenco atual para suprir a vaga pelo lado esquerdo. Ruben van Bommel, que impressionou depois de sair do banco no domingo à noite, deve disputar uma vaga entre os titulares. A equipe também segue contando com Noa Lang, dando ao treinador duas opções distintas para manter a produção ofensiva nos próximos compromissos.
A decisão de manter o elenco atual destaca a confiança do treinador em seus prospectos mais jovens, embora a ausência da presença experiente de Gakpo sem dúvida será sentida. A seleção da Holanda está programada para enfrentar a Grécia em Tessalônica nesta quinta-feira, antes de retornar ao Philips Stadion, em Eindhoven, para encerrar sua agenda de outubro.
Departamento médico do Liverpool em alerta máximo
O gigante da Premier League está apreensivo com a condição física de seu internacional holandês, enquanto ele se prepara para voar de volta a Merseyside para uma avaliação mais detalhada. O Liverpool confirmou que Gakpo agora retornará ao clube para uma avaliação adicional da equipe médica no AXA Training Centre. Os relatos iniciais da seleção holandesa sugerem que o problema está relacionado ao tornozelo, embora a extensão total da lesão ainda não esteja clara até que ele seja submetido a exames na Inglaterra. O momento é particularmente delicado para a equipe de Anfield, que busca manter sua posição no topo da tabela da Premier League.
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Confronto crucial do Manchester City se aproxima
Para o Liverpool, a principal preocupação é saber se Gakpo estará disponível para o grande duelo contra o Manchester City no próximo domingo. O Liverpool está programado para receber o time de Enzo Maresca em Anfield em 11 de outubro, em um confronto que já está sendo tratado como potencialmente decisivo para o título. A equipe médica no AXA Training Centre trabalhará sem parar para garantir que o atacante tenha a melhor chance possível de uma recuperação rápida.
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