Astro do Liverpool, Cody Gakpo, deixa a seleção da Holanda após entrada dura contra a Sérvia

Andoni Iraola estará apreensivo com a condição física de uma de suas principais opções ofensivas depois que Gakpo foi oficialmente descartado para o restante da Data Fifa. O ex-astro do PSV Eindhoven foi titular pela Holanda no jogo da Liga das Nações contra a Sérvia, mas sua noite foi interrompida de forma dolorosa. O lance aconteceu ainda no início do primeiro tempo da partida em Belgrado, onde o jogador de 27 anos foi vítima de uma entrada dura. Os relatos indicam que Gakpo sofreu após uma entrada de Sasa Lukic, que recebeu cartão amarelo pela falta pesada.

A KNVB confirmou na tarde de segunda-feira que o jogador já deixou a concentração para iniciar seu processo de recuperação, deixando um vazio significativo nos planos táticos de Xavi para os próximos jogos.