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FC Barcelona v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
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Astro do Barcelona: do topo da glória ao fundo do inferno

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R. Bardghji
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A joven estrela do Barcelona: início promissor e fim doloroso

Roney Bardghji, destaque do Barcelona, viveu momentos de glória na temporada passada, quando marcou um gol contra o Real Betis no estádio La Cartuja, mas não conseguiu sequência e começou a perder espaço gradualmente, até chegar à situação atual.

O Barcelona volta neste sábado ao estádio La Cartuja, casa provisória do Real Betis e palco onde Roney Bardghji marcou seu primeiro e único gol com a camisa do clube catalão no Campeonato Espanhol. Ele teve também um segundo gol, na Supercopa da Espanha, contra o Athletic Bilbao.

O jornal Sport destacou que o começo de Bardghji foi chamativo e sugeria a possibilidade de momentos brilhantes, mas esse brilho foi se apagando com o passar dos meses.

O ponta sueco, de 20 anos, se recupera atualmente de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho, sofrida durante uma sessão de treinos em agosto.

O Barcelona o contratou no verão de 2025, junto ao Copenhague, por 2,5 milhões de euros, e o jogador tem contrato até 2029.

De certa forma, a lesão acabou postergando a definição do futuro de Bardghji, depois de já ter sido decidida sua saída durante a última janela de transferências de verão.

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    Um foguete inesquecível de Bardají

    No dia 6 de dezembro de 2025, Roony Bardghji voltou a entrar em campo depois de ficar no banco de reservas em quatro partidas consecutivas, começando o jogo como titular, após o técnico Hansi Flick decidir escalar Lamine Yamal atrás do centroavante Ferran Torres, que marcou três gols.

    Yamal encerrou o festival de gols ao anotar o quinto, com a partida terminando em 5 a 3, enquanto o gol anterior, o terceiro do Barcelona, levou a assinatura do jogador sueco.

    O gol de Bardghji foi espetacular na partida que todos ainda recordam, mais do que qualquer outra entre os 28 jogos que ele disputou com o Barcelona na temporada passada, com um total de 872 minutos em campo.

    Aos 31 minutos, o atacante sueco recebeu um passe mágico de Pedri, dominou a bola com o pé esquerdo, invadiu a área e soltou uma bomba. O goleiro Álvaro Valles não pôde fazer nada para evitar.

    Bardghji celebrou o gol de uma forma muito especial, imitando o movimento do Chidori, executado por Sasuke, um dos personagens do anime japonês Naruto.

    E seu brilho no estádio La Cartuja não parou aí, já que ele havia dado a assistência para o gol de Ferran Torres, que colocou o Barcelona na frente por 2 a 1 poucos minutos antes, com um passe preciso.

    Assim, marcou seu primeiro gol e deu sua primeira assistência com a camisa do Barcelona na mesma partida, com um intervalo de não mais de 20 minutos entre os dois lances.

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    Não consigo descrever esse sentimento

    Após a partida, Bardghji afirmou que estava muito feliz, destacando o quanto é ligado ao clube. O atacante sueco disse: "As pessoas sabem o quanto eu amo este clube, e não consigo descrever o que sinto depois de marcar meu primeiro gol com o Barcelona".

    Foi uma atuação excepcional, que estampou muitas manchetes e que deveria ter aberto o caminho para que Roony Bardghji assumisse um papel maior dentro da equipe, mas a realidade foi completamente diferente.

    No Campeonato Espanhol, o jogador sueco só voltou a figurar na escalação titular depois de mais de três meses, mais precisamente em meados de março, apesar de ter tido antes disso oportunidades de começar como titular na Liga dos Campeões diante do Slavia Praga, na Copa do Rei contra o Guadalajara e também na semifinal da Supercopa, disputada na Arábia Saudita.

    Na partida da Supercopa, ele marcou um gol e deu duas assistências para Raphinha, contribuindo para a vitória arrasadora por 5 a 0 sobre o Athletic Bilbao. Foi o outro grande jogo de sua trajetória com o Barcelona.

    Bardghji passou a ter minutos em campo com mais regularidade na etapa final da temporada, mas já não apresentava a vivacidade e o toque especial que marcaram seus primeiros momentos com a camisa do Barcelona.

    No verão, o jogador foi colocado no mercado de transferências e esteve muito perto de deixar o clube, depois de uma reunião de seu empresário com Deco, diretor esportivo do Barcelona, em meio à política do clube — também adotada com vários jogadores jovens — de obter grandes receitas com a venda de atletas que não custaram valores elevados na contratação. A lesão no joelho, porém, interrompeu tudo.

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