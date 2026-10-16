Roney Bardghji, destaque do Barcelona, viveu momentos de glória na temporada passada, quando marcou um gol contra o Real Betis no estádio La Cartuja, mas não conseguiu sequência e começou a perder espaço gradualmente, até chegar à situação atual.

O Barcelona volta neste sábado ao estádio La Cartuja, casa provisória do Real Betis e palco onde Roney Bardghji marcou seu primeiro e único gol com a camisa do clube catalão no Campeonato Espanhol. Ele teve também um segundo gol, na Supercopa da Espanha, contra o Athletic Bilbao.

O jornal Sport destacou que o começo de Bardghji foi chamativo e sugeria a possibilidade de momentos brilhantes, mas esse brilho foi se apagando com o passar dos meses.

O ponta sueco, de 20 anos, se recupera atualmente de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho, sofrida durante uma sessão de treinos em agosto.

O Barcelona o contratou no verão de 2025, junto ao Copenhague, por 2,5 milhões de euros, e o jogador tem contrato até 2029.

De certa forma, a lesão acabou postergando a definição do futuro de Bardghji, depois de já ter sido decidida sua saída durante a última janela de transferências de verão.