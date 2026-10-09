A saga ganhou força depois que o atacante manifestou abertamente a intenção de sair após a vitória da Argentina sobre a Áustria na Copa do Mundo de 2026: "O melhor para todos é uma transferência."

Os dirigentes do Atlético adotaram tolerância zero em relação a esses comentários e rejeitaram todas as investidas do Barcelona. Embora o lado catalão tenha supostamente oferecido € 100 milhões, o Atlético insistiu na multa rescisória integral de € 500 milhões e encerrou as negociações.