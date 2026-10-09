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Astro do Atlético de Madrid, Julian Alvarez se separa de agente de longa data após fracasso em transferência para o Barcelona
Atacante rompe laços com representante
Uma reportagem da TyC Sports confirmou que o atacante argentino encerrou oficialmente sua parceria com Hidalgo após sua transferência frustrada para o Camp Nou na janela de transferências de verão. O passo decisivo põe fim a uma relação profissional de quase uma década, desde seus anos de formação no River Plate até sua passagem pelo Manchester City. Romper com seu representante representa um esforço claro do atacante para reduzir a tensão interna e reafirmar seu compromisso com o Atlético de Madrid.
Comentários públicos provocam fúria na diretoria
A saga ganhou força depois que o atacante manifestou abertamente a intenção de sair após a vitória da Argentina sobre a Áustria na Copa do Mundo de 2026: "O melhor para todos é uma transferência."
Os dirigentes do Atlético adotaram tolerância zero em relação a esses comentários e rejeitaram todas as investidas do Barcelona. Embora o lado catalão tenha supostamente oferecido € 100 milhões, o Atlético insistiu na multa rescisória integral de € 500 milhões e encerrou as negociações.
Cúpula aponta o dedo para o entorno
A posição do clube foi reforçada pelo diretor-executivo Miguel Angel Gil Marin, que culpou abertamente o círculo próximo do atacante durante uma entrevista à Movistarem agosto, ao declarar: "Houve pessoas responsáveis por enganá-lo e confundi-lo."
Membros da diretoria sustentaram que a pressão por uma saída foi conduzida por representantes externos, e não pelo próprio jogador. Essa saga gerou um desgaste visível na relação dele com os torcedores enquanto ele permaneceu na capital espanhola.
- Getty Images Sport
Busca por forma sob o comando de Simeone
O Atlético volta à ação no cenário doméstico no sábado com uma visita ao Alavés em La Liga. Alvarez, que perdeu treinamentos no início da campanha devido a uma doença, fez quatro aparições sob o comando de Diego Simeone sem registrar gol ou assistência em 85 minutos na liga. O atacante agora está focado em garantir tempo de jogo regular e recuperar sua melhor forma pelo clube.
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