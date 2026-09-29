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Astro da Inter, Andy Diouf fala sobre papel inesperado na lateral após impressionar pela França
Zidane faz testes com talento da Inter
Diouf acrescentou mais uma valência ao seu jogo após uma estreia chamativa pela seleção francesa contra a Bélgica. O jogador da Inter, que anteriormente já atuou como ponta invertido, segundo atacante e meio-campista central, foi escalado como lateral-esquerdo pelo técnico da França, Zinedine Zidane. Essa mudança tática não foi uma decisão de última hora, mas sim o cumprimento de uma promessa feita por Zidane de testar as capacidades do jogador em uma função defensiva dentro de um sistema com linha de quatro.
O experimento trouxe resultados imediatos, já que Diouf pareceu notavelmente confortável ao lado de Pierre Kalulu, Jeremy Jacquet e Maxence Lacroix. Segundo a La Gazzetta dello Sport, os dados estatísticos de sua estreia destacam um jogador que se adaptou instantaneamente às exigências da defesa em nível internacional. Ele registrou um aproveitamento perfeito nos desarmes, vencendo quatro de quatro disputas, e teve 95% de precisão nos passes. Além disso, sua contribuição ofensiva seguiu alta, já que completou com sucesso 35 passes no terço final e fez três cortes defensivos cruciais durante a partida.
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Aprendendo o ofício por meio do estudo
Diouf está levando sua formação tática a sério e admitiu que passou um tempo analisando suas novas responsabilidades antes de entrar em campo por seu país. O jogador revelou que se preparou para o jogo contra a Bélgica focando em sua movimentação e na percepção de espaço. "Estou feliz por ter começado assim", disse Diouf a jornalistas. "Meus companheiros me ajudaram. Assisti a vídeos sobre meu posicionamento. Zidane me disse para avançar e jogar o meu jogo."
Sua rápida adaptação não surpreendeu quem acompanha sua carreira de perto. Lucas da Cunha, meio-campista do Como e compatriota, disse não estar surpreso com a transição bem-sucedida e afirmou: "Não estou surpreso com a atuação dele, eu o conheço bem."
A influência de Chivu em San Siro
Embora sua atuação pela França possa ter surpreendido alguns observadores internacionais, as sementes dessa transformação foram plantadas no San Siro sob a orientação de Cristian Chivu. O técnico da Inter tem falado abertamente sobre seu desejo de remodelar o jogo de Diouf para se adequar a uma função aberta. Falando em julho de 2026, Chivu explicou sua visão tática para o jogador, afirmando: "Tenho uma ideia maluca de transformá-lo em um jogador de lado, ele tem uma atitude e uma personalidade despreocupadas nas situações de um contra um."
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O time em primeiro lugar para o versátil francês
Apesar do sucesso individual na linha defensiva, Diouf mantém os pés no chão em relação às suas inclinações naturais em campo. Ele sabe que está atuando fora da sua zona de conforto, mas está disposto a sacrificar a preferência pessoal pelo bem coletivo do elenco. O astro da Inter foi sincero sobre sua situação atual e explicou: "Até na Inter, jogo em uma posição que não é a minha, mas o importante é ajudar o time."
Sua postura abnegada provavelmente fará com que ele ganhe mais minutos enquanto a França se prepara para o próximo confronto pela Liga das Nações da Uefa contra a Itália, em 2 de outubro.
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