Diouf acrescentou mais uma valência ao seu jogo após uma estreia chamativa pela seleção francesa contra a Bélgica. O jogador da Inter, que anteriormente já atuou como ponta invertido, segundo atacante e meio-campista central, foi escalado como lateral-esquerdo pelo técnico da França, Zinedine Zidane. Essa mudança tática não foi uma decisão de última hora, mas sim o cumprimento de uma promessa feita por Zidane de testar as capacidades do jogador em uma função defensiva dentro de um sistema com linha de quatro.

O experimento trouxe resultados imediatos, já que Diouf pareceu notavelmente confortável ao lado de Pierre Kalulu, Jeremy Jacquet e Maxence Lacroix. Segundo a La Gazzetta dello Sport, os dados estatísticos de sua estreia destacam um jogador que se adaptou instantaneamente às exigências da defesa em nível internacional. Ele registrou um aproveitamento perfeito nos desarmes, vencendo quatro de quatro disputas, e teve 95% de precisão nos passes. Além disso, sua contribuição ofensiva seguiu alta, já que completou com sucesso 35 passes no terço final e fez três cortes defensivos cruciais durante a partida.