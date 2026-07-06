Essa novidade deu, de fato, o pontapé inicial para vários clubes ingleses, segundo o Foot Mercato. Sabe-se que o Tottenham é, há muito tempo, admirador da velocidade explosiva e do estilo de jogo direto do ponta, considerando-o a escolha perfeita para as exigências físicas da Premier League. No entanto, é o Aston Villa que, no momento, demonstra o interesse mais concreto em garantir sua contratação.

A equipe de Unai Emery está empenhada em reforçar suas opções de ataque com jovens talentos de grande potencial, e Mbaye se encaixa perfeitamente nesse perfil. À medida que a janela de transferências de verão avança, o PSG pode se ver em uma posição difícil ao tentar convencer um de seus maiores talentos de que seu futuro continua em Paris, em meio à crescente pressão da primeira divisão inglesa.