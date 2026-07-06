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Aston Villa e Tottenham estão em alerta, já que o ponta do PSG quer ser transferido neste verão após uma excelente Copa do Mundo
Feitos heroicos na Copa do Mundo despertam o interesse da Premier League
O jovem ponta causou impacto imediato na Copa do Mundo pelo Senegal, entrando como reserva na partida de estreia contra a França para marcar um gol espetacular após driblar Theo Hernandez, gravando assim seu nome nos livros de história.
Com apenas 18 anos e 143 dias, Mbaye se tornou o artilheiro mais jovem da história da seleção senegalesa. Mais importante ainda, ele agora detém o recorde de jogador africano mais jovem a marcar um gol em uma Copa do Mundo.
Aston Villa e Tottenham lideram a disputa
Essa novidade deu, de fato, o pontapé inicial para vários clubes ingleses, segundo o Foot Mercato. Sabe-se que o Tottenham é, há muito tempo, admirador da velocidade explosiva e do estilo de jogo direto do ponta, considerando-o a escolha perfeita para as exigências físicas da Premier League. No entanto, é o Aston Villa que, no momento, demonstra o interesse mais concreto em garantir sua contratação.
A equipe de Unai Emery está empenhada em reforçar suas opções de ataque com jovens talentos de grande potencial, e Mbaye se encaixa perfeitamente nesse perfil. À medida que a janela de transferências de verão avança, o PSG pode se ver em uma posição difícil ao tentar convencer um de seus maiores talentos de que seu futuro continua em Paris, em meio à crescente pressão da primeira divisão inglesa.
Frustração com o percurso do PSG
A situação no PSG continua complicada para o jogador formado na base, mais conhecido como “Titi” dentro do clube. Embora tenha um contrato válido até junho de 2028, Mbaye está ciente da acirrada disputa por vagas no elenco de Luis Enrique. Com o campeão da Ligue 1 contratando constantemente talentos ofensivos de alto nível, o caminho para o time titular parece cada vez mais bloqueado.
Reportagens do footmercato sugerem que, embora seu círculo mais próximo prefira que ele permaneça em Paris para continuar seu desenvolvimento, o próprio jogador está inclinado a deixar o clube. Ele não está mais disposto a esperar por oportunidades que talvez nunca cheguem, especialmente depois de ter provado seu valor contra adversários de elite durante as partidas disputadas no verão na América do Norte.
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Luta pelo reconhecimento em nível internacional
Apesar de suas façanhas recordistas, o caminho de Mbaye até o time titular não foi fácil. Surpreendentemente, ele ficou no banco na segunda partida da fase de grupos contra a Noruega, uma derrota por 3 a 2 que provocou indignação entre os torcedores senegaleses. Quando ele finalmente entrou em campo, aos 54 minutos, seu impacto foi inegável: registrou 100% de aproveitamento nos dribles e venceu todos os cinco duelos que disputou.
A pressão da torcida por sua inclusão acabou levando à sua primeira partida como titular na última partida da fase de grupos contra o Iraque, onde jogou 57 minutos. Essa experiência no cenário mundial transformou a perspectiva do adolescente, que agora se sente pronto para competir no mais alto nível semanalmente, em vez de se contentar com um papel secundário na capital francesa.
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