Os defensores belgas Nathan Ngoy e Maxim De Cuyper tiveram papéis fundamentais na vitória por 3 a 0, muito disputada, da Bélgica sobre a Turquia pela Liga das Nações da Uefa, em Liège. Gols de Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku selaram o triunfo, mas o sistema defensivo precisou suportar uma pressão considerável.

Sem sofrer gols, a Bélgica segue em segundo lugar no Grupo A, com seis pontos em três partidas.

Ngoy e De Cuyper comandaram uma linha defensiva que lidou com as transições ofensivas de alta intensidade da Turquia.