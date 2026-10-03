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imago-sport-1084058834.jpgBelga
Alvino Hanafi
Traduzido por

"Às vezes parecia pingue-pongue!": Nathan Ngoy e Maxim De Cuyper abrem o jogo sobre o confronto maluco com a Turquia

Bélgica
Liga das Nações A
N. Ngoy
M. De Cuyper

Os defensores belgas Nathan Ngoy e Maxim De Cuyper refletiram sobre a vitória frenética por 3 a 0 sobre a Turquia pela Liga das Nações. A dupla descreveu a partida intensa, de lá e cá, como uma sensação de "pingue-pongue", ao mesmo tempo em que elogiou o impacto dos veteranos Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku.

  • Jovem dupla defensiva ajuda a Bélgica a garantir importante jogo sem sofrer gols

    Os defensores belgas Nathan Ngoy e Maxim De Cuyper tiveram papéis fundamentais na vitória por 3 a 0, muito disputada, da Bélgica sobre a Turquia pela Liga das Nações da Uefa, em Liège. Gols de Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku selaram o triunfo, mas o sistema defensivo precisou suportar uma pressão considerável.

    Sem sofrer gols, a Bélgica segue em segundo lugar no Grupo A, com seis pontos em três partidas.

    Ngoy e De Cuyper comandaram uma linha defensiva que lidou com as transições ofensivas de alta intensidade da Turquia.

  • imago-sport-1084062184.jpgANP

    Ngoy descreve a intensidade frenética da partida e elogia a dupla experiente

    Falando após a partida, Ngoy admitiu que o ritmo caótico e de lá e cá do jogo tornou as tarefas defensivas excepcionalmente exigentes. Ele ressaltou que a união da equipe foi o fator decisivo para repelir os ataques da Turquia antes de expressar gratidão aos líderes mais experientes De Bruyne e Lukaku.

    Ngoy revelou que o gol certeiro de Lukaku não foi nenhuma surpresa, dado o que ele vem mostrando nos treinamentos.

    "Foi uma boa partida", disse Ngoy à RTL. "Em alguns momentos, parecia pingue-pongue, com a bola indo para todo lado. Defensivamente, foi bastante duro. A chave foi permanecer unidos. Romelu Lukaku finaliza muito bem nos treinos também, então o gol dele certamente não me surpreende. Ter jogadores como eles no elenco é fantástico."

  • De Cuyper pede calma em meio ao ritmo frenético da partida

    De Cuyper ecoou os sentimentos de Ngoy em relação ao ritmo frenético da partida, observando que a Turquia criou vários momentos perigosos. O jovem defensor reconheceu que a Bélgica poderia ter administrado melhor o ritmo durante períodos de intensa pressão.

    Apesar do caráter de lá e cá do confronto, a solidez defensiva da Bélgica se manteve firme.

    De Cuyper destacou a importância de aprender com partidas internacionais de alta intensidade.

    "Este foi um jogo importante", disse De Cuyper à Sporza. "Foi muito de lá para cá. Poderíamos ter ficado mais calmos em alguns momentos, pois houve muita intensidade. Eles também tiveram as chances deles."

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  • imago-sport-1084074583.jpgBeautiful Sports International

    Defesa belga aguarda com expectativa os próximos testes do Grupo A

    Ngoy, De Cuyper e seus companheiros de defesa deixaram Liège com a confiança em alta após não sofrerem gols diante de um perigoso ataque turco. A equipe de Mark van Bommel agora se prepara para seus próximos jogos do grupo enquanto persegue a França na liderança do Grupo A.

    A Turquia segue na lanterna do grupo em busca de seus primeiros pontos.

    Os defensores em ascensão da Bélgica miram mais consolidação nas próximas partidas.

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