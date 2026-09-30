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Às vezes parece um gênio, às vezes um tolo: como Tuchel desvendou o enigma de Arnold?

Tchéquia x Inglaterra
Tchéquia
Inglaterra
Liga das Nações A
T. Alexander-Arnold
A. Gordon
J. Bellingham
T. Tuchel
Tchéquia
England
Alemanha

Impacto imediato

A seleção inglesa voltou com três pontos, dois gols e sem sofrer gols, colocando a campanha na Liga das Nações da Europa no caminho certo.

Thomas Tuchel encontrou a fórmula da vitória, com uma grande ajuda da seleção tcheca, que jogou por mais de uma hora com 10 jogadores e serviu como um anfitrião útil para as experiências do treinador alemão.

  • Alexander-Arnold no centro da mudança

    O jornal Daily Mail afirmou, em uma análise após a partida, que "Trent Alexander Arnold foi titular pela primeira vez sob o comando de Tuchel, que parecia ter finalmente chegado ao ponto em que não havia outra opção a não ser recorrer ao jogador do Real Madrid".

    E prosseguiu: "Havia uma lógica por trás de sua escolha, tendo em vista que a Inglaterra esperava manter a posse de bola por longos períodos, o que de fato aconteceu".

    A seleção tcheca recuou para suas próprias zonas, enquanto a seleção inglesa avançou seus laterais para o campo de ataque e para as pontas. E talvez estivessem adiantados demais, o que acabou sufocando os espaços de que os pontas precisavam para jogar e deixando o último terço ofensivo congestionado.

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    No primeiro tempo, a Inglaterra representou um perigo muito maior pelo lado esquerdo, onde a dupla Lewis Hall e Anthony Gordon formou uma parceria bem-sucedida graças a um entrosamento natural, que faltou a Bukayo Saka e Alexander Arnold pelo lado direito.

    Tuchel disse após a partida: "Nunca duvidamos de sua capacidade de dar esse tipo de passe decisivo".

    E acrescentou: "Jogar em uma posição mais recuada no segundo tempo foi mais adequado para ele do que avançar no primeiro tempo".

    E prosseguiu: "De modo geral, acho que fizemos uma atuação boa e profissional. E, claro, o cartão vermelho, como sempre acontece, afeta muito a partida, e o cartão vermelho precoce às vezes torna a tarefa mais complicada do ponto de vista psicológico".


  • Impacto imediato: mudança de Tuchel abre caminho para Arnold

    O Daily Mail prosseguiu: "O ajuste tático feito por Tuchel teve efeito imediato. Às vezes as coisas saem a favor do treinador, às vezes não. Às vezes o treinador parece um gênio, às vezes parece um tolo".

    Com a entrada de Eberechi Eze no lugar de Myles Lewis-Skelly entre os dois tempos, a Inglaterra passou a jogar com dois camisas 10, com a presença de Morgan Rogers atrás do atacante Harry Kane, num esquema 4-1-4-1.

    Elliot Anderson assumiu sozinho a função de volante, e o primeiro efeito disso foi abrir um canal tentador para que Alexander-Arnold avançasse com Saka, pelo meio.

    Isso permitiu que Arnold chegasse à bola em uma região perigosa e, em seguida, enviasse um cruzamento magnífico para Gordon, que marcou de cabeça.

    Gordon merece total reconhecimento, após atacar a bola no segundo pau. E, de fato, parece ter ganhado mais confiança desde sua transferência para o Barcelona.

    Mas o reconhecimento vai também para Alexander-Arnold. O segundo tempo diante de uma seleção com um jogador a menos criou exatamente as condições em que um talento como o dele pode brilhar, depois de ele se libertar em grande parte das responsabilidades defensivas e ganhar liberdade de movimentação.

    Arnold respondeu ao desafio e ajudou a Inglaterra a avançar, além de assumir o papel de jogador experiente, ao acolher o adolescente Rio Ngumoha, que entrou aos 71 minutos.

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  • Gordon segue brilhando e Bellingham espera sua vez

    Anthony Gordon foi um dos principais jogadores da partida, e isso ficou evidente especialmente no primeiro tempo, por meio do notável entrosamento que teve com Lewis Hall pelo lado esquerdo.

    Esse brilho foi coroado com o gol que abriu o placar, depois que ele aproveitou o cruzamento de Alexander-Arnold e o converteu com uma cabeçada na trave mais distante.

    O relatório apontou que Gordon parece mais confiante desde sua transferência para o Barcelona, o que se refletiu em sua movimentação e em sua capacidade de aproveitar a oportunidade diante do gol.

    Por outro lado, Tuchel resistiu ao desejo de recorrer a Jude Bellingham em busca de um gol, e preferiu, em vez disso, apostar na criatividade de Eze e em sua capacidade de oferecer soluções inesperadas, além de uma movimentação de toda a equipe com maior velocidade na troca de passes.

    A movimentação mais intensa acabou tirando a seleção tcheca de sua estrutura defensiva.

    Assim que Gordon marcou o gol que abriu o placar, os donos da casa começaram a fazer tentativas ofensivas de tempos em tempos, e a partida se abriu novamente.

    A Inglaterra passou a vencer por dois gols de diferença antes da entrada de Bellingham, que ingressou no lugar de Harry Kane pouco depois de o capitão da seleção marcar seu 87º gol pela seleção.

    O relatório concluiu: "Kane provou que não precisa fazer uma atuação brilhante para influenciar a partida, e isso é um sinal de seu potencial como atacante e grande goleador".

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