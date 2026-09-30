O jornal Daily Mail afirmou, em uma análise após a partida, que "Trent Alexander Arnold foi titular pela primeira vez sob o comando de Tuchel, que parecia ter finalmente chegado ao ponto em que não havia outra opção a não ser recorrer ao jogador do Real Madrid".

E prosseguiu: "Havia uma lógica por trás de sua escolha, tendo em vista que a Inglaterra esperava manter a posse de bola por longos períodos, o que de fato aconteceu".

A seleção tcheca recuou para suas próprias zonas, enquanto a seleção inglesa avançou seus laterais para o campo de ataque e para as pontas. E talvez estivessem adiantados demais, o que acabou sufocando os espaços de que os pontas precisavam para jogar e deixando o último terço ofensivo congestionado.

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No primeiro tempo, a Inglaterra representou um perigo muito maior pelo lado esquerdo, onde a dupla Lewis Hall e Anthony Gordon formou uma parceria bem-sucedida graças a um entrosamento natural, que faltou a Bukayo Saka e Alexander Arnold pelo lado direito.

Tuchel disse após a partida: "Nunca duvidamos de sua capacidade de dar esse tipo de passe decisivo".

E acrescentou: "Jogar em uma posição mais recuada no segundo tempo foi mais adequado para ele do que avançar no primeiro tempo".

E prosseguiu: "De modo geral, acho que fizemos uma atuação boa e profissional. E, claro, o cartão vermelho, como sempre acontece, afeta muito a partida, e o cartão vermelho precoce às vezes torna a tarefa mais complicada do ponto de vista psicológico".



