No momento em que as redes sociais se ocuparam recentemente de um boato estranho que afirmava que Vinícius Júnior havia sido substituído por um sósia, o craque brasileiro apresentava por conta própria algo ainda mais digno de zombaria dentro de campo, depois de ter se transformado de um dos jogadores mais encantadores e influentes do mundo em uma sombra de si mesmo, sem lembrar aquele jogador que levou o Real Madrid às suas glórias europeias.



No último verão, Vinícius Júnior e o Real Madrid optaram por seguir juntos, em um momento no qual a saída rumo ao Arsenal era um dos cenários fortemente cogitados. Em agosto passado, a pergunta que fizemos foi se permanecer em Madri seria melhor para o futuro do craque brasileiro, depois de ele ter realizado a maioria de seus sonhos com o clube merengue, ou se a saída rumo ao Arsenal poderia lhe dar a chance de se tornar o grande protagonista de um projeto diferente.

Renova com o Real ou vai para o Arsenal: qual é a melhor decisão para o futuro de Vinícius Júnior?









Vinícius optou por ficar e conseguiu um contrato milionário que se estende até 2032, mas as primeiras semanas da nova temporada reabriram o caso de forma ainda mais complexa, já que a renovação não conseguiu encerrar a polêmica sobre o seu lugar dentro da equipe, e seu início irregular não lhe deu a proteção de que precisava diante das críticas da torcida.

E atualmente os piores cenários começaram a se desenhar no horizonte: queda de rendimento, revolta da torcida e perda da titularidade, em um momento no qual a equipe sofre para encontrar o equilíbrio entre suas estrelas.

Então, os dois lados erraram ao renovar, ou ainda é cedo para emitir um veredito?



