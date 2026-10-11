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Vinicius Junior - فينيسيوس جونيور - Kooora OnlyKooora.com
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As vaias, a expulsão e Diomande: será que o Real vai pagar o preço da renovação do "sósia de Vinicius"?

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O divórcio foi a solução ideal para ambas as partes?

No momento em que as redes sociais se ocuparam recentemente de um boato estranho que afirmava que Vinícius Júnior havia sido substituído por um sósia, o craque brasileiro apresentava por conta própria algo ainda mais digno de zombaria dentro de campo, depois de ter se transformado de um dos jogadores mais encantadores e influentes do mundo em uma sombra de si mesmo, sem lembrar aquele jogador que levou o Real Madrid às suas glórias europeias.

No último verão, Vinícius Júnior e o Real Madrid optaram por seguir juntos, em um momento no qual a saída rumo ao Arsenal era um dos cenários fortemente cogitados. Em agosto passado, a pergunta que fizemos foi se permanecer em Madri seria melhor para o futuro do craque brasileiro, depois de ele ter realizado a maioria de seus sonhos com o clube merengue, ou se a saída rumo ao Arsenal poderia lhe dar a chance de se tornar o grande protagonista de um projeto diferente.

Renova com o Real ou vai para o Arsenal: qual é a melhor decisão para o futuro de Vinícius Júnior?



Vinícius optou por ficar e conseguiu um contrato milionário que se estende até 2032, mas as primeiras semanas da nova temporada reabriram o caso de forma ainda mais complexa, já que a renovação não conseguiu encerrar a polêmica sobre o seu lugar dentro da equipe, e seu início irregular não lhe deu a proteção de que precisava diante das críticas da torcida.

E atualmente os piores cenários começaram a se desenhar no horizonte: queda de rendimento, revolta da torcida e perda da titularidade, em um momento no qual a equipe sofre para encontrar o equilíbrio entre suas estrelas.

Então, os dois lados erraram ao renovar, ou ainda é cedo para emitir um veredito?


  • "Sósia de Vinícius", mas a verdade está dentro de campo!

    Ganhou força recentemente uma teoria da conspiração que afirma que o verdadeiro Vinícius desapareceu e foi substituído por alguém parecido com ele, baseada na mudança de seus traços físicos e de seu nível.

    As alegações chegaram a falar de seu desaparecimento ou morte durante um procedimento estético, sem apresentar qualquer prova confiável.

    O site espanhol de checagem "Maldita" abordou essas alegações em uma reportagem publicada no dia 7 de outubro, apontando que 10 publicações desse tipo reuniram mais de 27 milhões de visualizações, apesar da ausência de evidências que as sustentem.

    Mas a ironia é que Vinícius não precisa mais de um suposto sósia para levantar questionamentos; dentro de campo, ele por vezes parece o fantasma do jogador que a torcida do Real Madrid conheceu, depois que sua magia se desvaneceu e sua influência diminuiu.

    O brasileiro marcou um gol e deu 3 assistências em suas primeiras 8 partidas por LaLiga, em um total de 585 minutos, números que não condizem com as ambições de um jogador que, em tese, é um dos pilares do projeto madrilenho.

    Depois veio o confronto contra o Villarreal para tornar o cenário ainda mais sombrio; Vinícius começou no banco de reservas, e seu substituto Yan Diomande marcou o gol da vitória, antes de o brasileiro entrar em campo e ser expulso após uma revisão no árbitro de vídeo, em um lance que gerou ampla polêmica.

    E assim, o "sósia de Vinícius" tornou-se um título irônico para uma contradição dolorosa: não há prova de que alguém tenha substituído o jogador, mas seu nível atual levanta uma pergunta mais séria, que é: onde desapareceu o Vinícius que fazia a diferença nas maiores partidas?

  • A crise é mais profunda do que Vinícius


    Mas atribuir apenas a Vinícius a responsabilidade pelos problemas do Real Madrid seria uma simplificação equivocada, pois a equipe sofre com um desequilíbrio tático relacionado à forma de aproveitar suas estrelas e de alcançar o equilíbrio entre ataque e defesa.

    A presença de Kylian Mbappé e Vinícius juntos, por exemplo, confere ao Real Madrid enormes capacidades individuais, mas impõe um desafio evidente à comissão técnica, pois ambos tendem a se movimentar pelo lado esquerdo em direção à profundidade, e ambos precisam de espaços para arrancar rumo ao gol, o que torna a distribuição de funções entre eles uma necessidade que não pode ser ignorada.

    O problema se agrava quando os dois jogadores não participam na medida necessária da pressão sobre o adversário, porque a perda da bola no terço ofensivo não deixa seu impacto apenas sobre os atacantes, mas impõe cargas adicionais ao meio-campo e à defesa.

    Quando a primeira pressão se atrasa, o adversário encontra mais espaço para sair com a bola, e os meio-campistas são obrigados a cobrir áreas mais amplas, enquanto os defensores ficam mais expostos aos confrontos diretos e aos contra-ataques.

    E aqui José Mourinho enfrenta um verdadeiro dilema: dar prioridade aos grandes nomes mesmo que isso prejudique o equilíbrio da equipe, ou redistribuir as funções, podendo inclusive ser obrigado a deixar uma das estrelas fora da escalação titular quando as circunstâncias da partida assim exigirem?

    A decisão de manter Vinícius no banco de reservas diante do Villarreal pode ser um indício de que seu status já não lhe garante imunidade na concorrência, mas isso sozinho não basta para provar que Mourinho definiu sua posição em relação a ele.

    O mais importante é que o Real Madrid precisa de uma solução coletiva, e não apenas de uma troca de um jogador por outro.

    A equipe que reúne esse número de estrelas não deve se contentar em esperar por um momento individual para decidir as partidas, mas precisa de um sistema que torne suas estrelas mais eficazes no ataque e mais comprometidas quando perde a bola.


    E se Mourinho não conseguir resolver esse problema, o Real Madrid poderá se ver diante de uma temporada em que se repete o mesmo paradoxo: grandes nomes, enorme potencial, mas um desempenho coletivo que não está à altura das ambições.

  • Diomande bate à porta

    O gol de Yan Diomande nas redes do Villarreal acrescentou um capítulo extra à história, já que o jovem ponta marfinense marcou seu primeiro gol com a camisa do Real Madrid, após arrancar aproveitando um passe de Federico Valverde e colocar a bola nas redes para dar à sua equipe três pontos importantes.

    E o mais importante é que o gol veio na partida em que Vinícius começou no banco de reservas.

    Isso não significa que Diomande tenha se tornado melhor que Vinícius, nem que um único gol seja suficiente para provar sua capacidade de substituí-lo, mas o jovem jogador ofereceu a Mourinho uma opção extra e mostrou que a disputa por posições não deve se restringir aos nomes ou ao valor dos contratos.

    E aqui fica evidente um dos paradoxos da renovação: Vinícius conseguiu um contrato gigantesco que confirma o desejo do clube de mantê-lo, mas não obteve a garantia de ser titular, por mais que seja seu nível, e o surgimento de um substituto em sua posição pode tornar a recuperação de seu lugar ainda mais difícil se a queda de rendimento continuar.

    Para o Real Madrid, ter a opção de um substituto capaz de agregar representa uma vantagem técnica, e não uma ameaça em si, mas o problema começa quando o brilho do reserva se transforma em mais uma prova de que o astro titular não entrega o suficiente para manter seu lugar.

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  • O Barcelona se distancia, e o Arsenal apresenta uma imagem diferente

    A sensibilidade da crise do Real Madrid aumenta diante do início excepcional do Barcelona na La Liga, pois, após 8 partidas, o time catalão lidera a tabela de classificação com aproveitamento total, somando 24 pontos, contra 18 pontos do Real Madrid, que caiu para a terceira posição, atrás do Atlético de Madrid.

    Com isso, a diferença entre os rivais é de 6 pontos, o que coloca o Real Madrid sob pressão cada vez maior, especialmente se seus problemas técnicos e a oscilação em seu desempenho persistirem.

    Em contrapartida, o Arsenal segue competindo com força na Premier League, apresentando uma imagem diferente de estabilidade e de capacidade de construir um projeto coletivo.

    É o que nos remete à pergunta que fizemos no verão: será que Vinícius poderia ter encontrado em Londres um ambiente que lhe desse um papel mais claro, longe da disputa constante com Mbappé por espaços e holofotes?

    Claro, não se pode afirmar que uma transferência para o Arsenal lhe garantiria sucesso, mas o que acontece em Madri torna essa possibilidade mais passível de debate do que era meses atrás.

  • O renovar foi um erro?

    Até agora, não se pode afirmar que a renovação foi um erro certo, mas é evidente que ela não resolveu os problemas que cercavam o futuro de Vinícius antes de sua assinatura.

    O brasileiro queria confirmar sua posição dentro do Real Madrid, e o clube queria manter uma de suas principais estrelas, mas o novo contrato não lhe garantiu o papel que deseja dentro de campo, nem pôs fim às perguntas sobre como conciliá-lo com Mbappé.

    Já o Real Madrid enfrenta um desafio maior do que simplesmente fazer com que Vinícius recupere seu nível; é que precisa de um sistema mais equilibrado e de uma maneira de jogar que faça suas estrelas trabalharem em prol do time, em vez de obrigar o time a se adaptar às suas necessidades individuais.

    Talvez Vinícius recupere seu nível nas próximas semanas, e Mourinho consiga encontrar a fórmula que permita que as duas estrelas brilhem juntas.

    Mas a continuidade da situação atual pode fazer com que as perguntas levantadas no verão fiquem cada vez mais carentes de respostas com o passar do tempo.

    Em agosto, a saída para o Arsenal era uma possibilidade que merecia debate; já agora, a própria permanência tornou-se motivo de questionamento, enquanto o Barcelona se distancia na liderança de La Liga, Diomande começa a bater à porta da escalação titular, e Vinícius se transforma em alvo de críticas e zombarias.

    E talvez o que melhor resuma a cena seja o fato de que o jogador sobre o qual um boato absurdo alegou ter sido substituído por um sósia agora é cobrado a provar que ainda é capaz de apresentar o nível que o tornou uma das principais estrelas do mundo.

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    Mas a verdade é que Vinícius não precisa provar sua identidade, e sim recuperar sua influência. E o Real Madrid não precisa de um novo contrato que confirme o valor de sua estrela, mas sim de um time que saiba como aproveitar suas capacidades sem sacrificar o equilíbrio.


    Se a queda continuar, as vaias se tornarem uma cena recorrente e Diomande se tornar um concorrente real pela sua posição, as duas partes podem se ver diante da pergunta mais difícil: a renovação foi um passo para proteger o futuro da relação entre eles, ou concedeu a uma crise antiga um novo contrato e uma vida mais longa?