No jogo da "dança das cadeiras", não vence o mais rápido, mas quem se senta na cadeira certa no momento adequado.

Talvez a mesma descrição se aplique ao mercado de transferências de Real Madrid e Barcelona neste verão, depois que os dois gigantes pareceram ocupados com contratações de peso, enquanto os pontos de interrogação continuavam a rondar as posições mais carentes dentro de cada equipe.

O clube merengue optou por encaminhar a maior contratação de sua história, com a chegada do ponta Yan Diomande, enquanto o Barça foca atualmente em fechar a contratação de Rodri, meio-campista estrela do Manchester City.