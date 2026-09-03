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Arsenal sofre duro golpe duplo com lesões antes do dérbi contra o Chelsea
Guimaraes e Mosquera ausentes do treino
De acordo com o The Sun, a preparação do Arsenal para o próximo confronto com o Chelsea foi atingida por uma importante preocupação dupla com lesões. Durante um treino aberto realizado em London Colney na quinta-feira, não houve sinal do reforço de verão Bruno Guimaraes nem do defensor Cristhian Mosquera. A ausência dos dois jogadores levantou dúvidas sobre a disponibilidade deles para o fim de semana, enquanto o Arsenal busca manter seu início perfeito na nova campanha da Premier League.
Guimaraes, que chegou ao Norte de Londres vindo do Newcastle United em um acordo de destaque de £ 75 milhões durante a janela de transferências de verão, vem lidando com um problema persistente na virilha. O meio-campista brasileiro foi forçado a desfalcar o Arsenal na estreia da Premier League contra o Coventry City, embora tenha feito um breve retorno com uma participação de 19 minutos saindo do banco contra o Aston Villa na segunda-feira.
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Arteta cauteloso sobre a condição física de Guimaraes
Arteta tem sido incrivelmente cuidadoso com a carga de trabalho de seu novo volante desde a chegada dele vinda do Newcastle United. Segundo informações, o clube está adotando uma abordagem bastante cautelosa em relação à condição física de Guimaraes, especialmente diante da profundidade de opções disponíveis no meio-campo. No entanto, perder um jogador do calibre dele para uma partida tão importante quanto um dérbi de Londres contra o Chelsea de Xabi Alonso seria um golpe para a fluidez tática da equipe.
A situação de Mosquera parece um pouco mais preocupante para a comissão técnica. O defensor espanhol precisou ser substituído nos minutos finais da vitória sobre o Aston Villa, na noite de segunda-feira. Embora tenha dado lugar a Ezri Konsa aos 79 minutos, a avaliação inicial do treinador sugeriu que a mudança foi apenas uma medida de precaução, e não uma resposta a uma lesão grave.
Mudança defensiva em vista
Falando à imprensa após a vitória em Villa Park, Arteta atualizou a condição de Mosquera e afirmou: "Ele está bem, mas estava sentindo que poderia ter alguma coisa, e é por isso que temos o banco que temos, e foi por isso que tivemos de colocar Ezri."
Se o espanhol de 22 anos for considerado sem condições de atuar no domingo, isso abre a porta para Konsa fazer sua estreia completa em casa no Emirates. Konsa, que concluiu uma transferência de £ 51 milhões do Aston Villa no mês passado, é o candidato natural para entrar na linha defensiva.
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Rivais londrinos lutam pela supremacia inicial
Os problemas defensivos não param por aí para o Arsenal, já que Jurrien Timber também segue como dúvida para o fim de semana. Com Saliba fora de ação por um período prolongado após uma lesão agravada durante a Copa do Mundo, a profundidade do elenco de Arteta está sendo testada logo no início da temporada.
Tanto Arsenal quanto Chelsea tiveram começos impecáveis na nova campanha, garantindo duas vitórias seguidas nas duas primeiras rodadas da Premier League. O Arsenal abriu a temporada com uma confortável vitória por 3 a 0 sobre o Coventry City antes de arrancar um triunfo por 1 a 0 contra o Aston Villa, enquanto o Chelsea protagonizou partidas de muitos gols para vencer o Fulham por 3 a 2 e superar o Brighton por 4 a 3.
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