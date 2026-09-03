De acordo com o The Sun, a preparação do Arsenal para o próximo confronto com o Chelsea foi atingida por uma importante preocupação dupla com lesões. Durante um treino aberto realizado em London Colney na quinta-feira, não houve sinal do reforço de verão Bruno Guimaraes nem do defensor Cristhian Mosquera. A ausência dos dois jogadores levantou dúvidas sobre a disponibilidade deles para o fim de semana, enquanto o Arsenal busca manter seu início perfeito na nova campanha da Premier League.

Guimaraes, que chegou ao Norte de Londres vindo do Newcastle United em um acordo de destaque de £ 75 milhões durante a janela de transferências de verão, vem lidando com um problema persistente na virilha. O meio-campista brasileiro foi forçado a desfalcar o Arsenal na estreia da Premier League contra o Coventry City, embora tenha feito um breve retorno com uma participação de 19 minutos saindo do banco contra o Aston Villa na segunda-feira.