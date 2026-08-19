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Arsenal planeja investida dupla no rival Manchester United por promessas da base James Scanlon e Habeeb Ogunneye
Arsenal mira jovens do Manchester United
Segundo o The Telegraph, o Arsenal iniciou uma tentativa ambiciosa de contratar Scanlon e Ogunneye, do Manchester United. O campeão da Premier League está ansioso para adicionar a dupla às suas categorias de base neste verão, como parte de uma estratégia agressiva de recrutamento. Scanlon e Ogunneye vêm sendo monitorados de perto pelo Arsenal, e o clube está confiante de que pode tirar os dois talentos de Old Trafford.
Essa possível investida dupla serve como uma resposta direta ao fato de o Manchester United ter contratado com sucesso Chido Obi e Ayden Heaven junto ao Arsenal nas últimas temporadas, preparando o cenário para uma batalha intrigante entre as duas academias rivais.
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Scanlon e Ogunneye buscam saídas em definitivo
Scanlon, de 19 anos, e Ogunneye, de 20, passaram um período valioso longe do Manchester United por empréstimo na última temporada em busca de futebol de equipe principal. Scanlon marcou uma vez em seis partidas pelo Swindon Town, da League Two, enquanto Ogunneye disputou 21 jogos pelo Newport County antes de retornar ao seu clube de origem em janeiro. Os dois prospectos agora estariam prontos para deixar o Manchester United em definitivo para dar sequência ao desenvolvimento. O Arsenal aproveitou essa oportunidade, e acredita-se que Scanlon já tenha acertado um contrato de dois anos, com opção por mais 12 meses, destacando o compromisso que o Arsenal está assumindo para garantir talentos emergentes de ponta.
Nova liderança da base impulsiona o recrutamento
Essa agressiva campanha de recrutamento de jovens segue a recente nomeação de Pascal De Maesschalck como novo chefe da academia do Arsenal, substituindo Per Mertesacker. O Arsenal está mirando ativamente vários talentos domésticos para garantir um fluxo constante de jogadores. Falando sobre a nova direção da academia, o diretor esportivo Andrea Berta explicou: "Estamos muito satisfeitos em dar as boas-vindas a Pascal ao Arsenal. Ele traz ampla experiência de alguns dos principais clubes de futebol da Europa e tem um histórico excepcional no desenvolvimento de jovens. Estamos empolgados em tê-lo conosco enquanto seguimos construindo para o futuro, desenvolvendo jovens jogadores e identificando os melhores talentos emergentes para se juntar ao Arsenal em uma jornada rumo ao futebol profissional."
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O que vem a seguir para o Arsenal?
O Arsenal agora vai se concentrar em finalizar a documentação e os acordos de compensação necessários para levar Scanlon e Ogunneye para Londres. O clube também deve concluir, nas próximas semanas, transferências pendentes de outros talentos adolescentes, incluindo Vincent Joseph e Axel Donczew. Os torcedores acompanharão com expectativa se essas adições poderão, no fim das contas, conquistar espaço no time principal de Mikel Arteta.
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