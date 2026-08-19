Arsenal planeja investida dupla no rival Manchester United por promessas da base James Scanlon e Habeeb Ogunneye

Segundo o The Telegraph, o Arsenal iniciou uma tentativa ambiciosa de contratar Scanlon e Ogunneye, do Manchester United. O campeão da Premier League está ansioso para adicionar a dupla às suas categorias de base neste verão, como parte de uma estratégia agressiva de recrutamento. Scanlon e Ogunneye vêm sendo monitorados de perto pelo Arsenal, e o clube está confiante de que pode tirar os dois talentos de Old Trafford.

Essa possível investida dupla serve como uma resposta direta ao fato de o Manchester United ter contratado com sucesso Chido Obi e Ayden Heaven junto ao Arsenal nas últimas temporadas, preparando o cenário para uma batalha intrigante entre as duas academias rivais.