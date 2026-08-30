Embora o Arsenal ocupe o topo na avaliação de Shearer, o comentarista tem ficado igualmente impressionado com a transformação em curso em Stamford Bridge. Sob o comando de Xabi Alonso, o Chelsea teve um início perfeito na nova temporada, mais recentemente garantindo uma emocionante vitória por 4 a 3 sobre o Brighton.

O Chelsea mostrou um renovado poder de definição e disciplina tática, qualidades que Shearer acredita que vão sustentar uma verdadeira briga pelo título.

Ao falar sobre o empolgante início de temporada do Chelsea, Shearer acrescentou à Betfair: "Mesmo antes de a bola rolar para o Chelsea, eu já os tinha na segunda posição. Não disputar competições europeias será um bônus para eles em termos de deixar os jogadores em condições ideais e não jogar no meio da semana tantas vezes. Então, para mim, sim, acho que o Chelsea será o desafio mais próximo ao Arsenal."