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Arsenal FC v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

"Arsenal é o time a ser batido" - Alan Shearer aposta nos Gunners pelo título da Premier League, enquanto Chelsea é apontado como desafiante

Arsenal
Premier League
Chelsea
A. Shearer
C. Palmer

A lenda da Premier League Alan Shearer apontou o Arsenal como o claro favorito para conquistar o título da elite nesta temporada após sua impressionante movimentação no mercado de verão. Apesar do status do Arsenal como o "time a ser batido", o ex-atacante do Newcastle acredita que um Chelsea em ascensão sob o comando de Xabi Alonso surgirá como sua ameaça mais significativa.

  • Alan Shearer Mikel Arteta ArsenalGetty/GOAL

    Shearer aponta o Arsenal como referência

    Shearer acredita que o Arsenal se colocou como o principal favorito ao título da Premier League após um período de crescimento sustentado sob o comando de Mikel Arteta.

    Shearer, maior artilheiro da história da liga, está convencido de que o clube do norte de Londres encontrou a fórmula certa para manter seu domínio no topo da tabela.

    Falando no The Rest is Football, Shearer foi categórico em sua avaliação do cenário atual. "O Arsenal teve um verão brilhante e vai voar nesta temporada", disse Shearer. "Sem dúvida, é o time a ser batido novamente na Premier League."

    • Publicidade
  • Xabi AlonsoGetty Images

    Chelsea surge como o principal desafiante ao título

    Embora o Arsenal ocupe o topo na avaliação de Shearer, o comentarista tem ficado igualmente impressionado com a transformação em curso em Stamford Bridge. Sob o comando de Xabi Alonso, o Chelsea teve um início perfeito na nova temporada, mais recentemente garantindo uma emocionante vitória por 4 a 3 sobre o Brighton.

    O Chelsea mostrou um renovado poder de definição e disciplina tática, qualidades que Shearer acredita que vão sustentar uma verdadeira briga pelo título.

    Ao falar sobre o empolgante início de temporada do Chelsea, Shearer acrescentou à Betfair: "Mesmo antes de a bola rolar para o Chelsea, eu já os tinha na segunda posição. Não disputar competições europeias será um bônus para eles em termos de deixar os jogadores em condições ideais e não jogar no meio da semana tantas vezes. Então, para mim, sim, acho que o Chelsea será o desafio mais próximo ao Arsenal."

  • O impacto eletrizante de Palmer

    No centro do ressurgimento do Chelsea está Cole Palmer, cujas atuações atingiram um nível que Shearer descreve como "eletrizante".

    Shearer destacou a tranquilidade de Palmer com a bola e sua capacidade de ditar o ritmo das partidas como um dos principais motivos pelos quais o Chelsea agora é visto como uma ameaça legítima à coroa do Arsenal.

    Ele acrescentou: "Palmer foi absolutamente brilhante no jogo de estreia do Chelsea. Todos nós já conhecíamos a capacidade que ele tem, mas não vimos isso tantas vezes na temporada passada, fosse por lesões ou qualquer outro motivo. Seu começo de temporada e sua atuação foram eletrizantes. A forma como ele recebia a bola, como fazia parecer fácil, como estava confortável com a bola."

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  • Cole Palmer Chelsea 2025-26Getty

    Um formidável trio de ataque em Stamford Bridge

    Além do brilho individual de Palmer, Shearer está empolgado com a crescente química entre as estrelas ofensivas do Chelsea. A parceria entre Palmer, Morgan Rogers e Joao Pedro deu sinais de sintonia imediata, uma característica que o ex-capitão da Inglaterra sabe ser rara e extremamente valiosa.

    Ao refletir sobre o potencial desse novo ataque, Shearer afirmou: "Se o Chelsea vai ter uma boa temporada, não há dúvida de que ele, em particular, será fundamental para isso. Também acho que ele tem seu grande amigo Morgan Rogers ao lado dele, e a capacidade incrível de Joao Pedro. Se esses três encaixarem, então vão causar problemas sérios para o resto da liga."

    "Por experiência própria, as melhores parcerias com as quais sempre joguei simplesmente encaixavam assim, sem necessidade de trabalho. Fosse com Teddy Sheringham, Les Ferdinand ou Chris Sutton, isso simplesmente acontecia assim.

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