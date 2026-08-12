Arboleda explica ausência, revela depressão e reconhece distância da torcida do São Paulo

No início de abril, Arboleda deixou o clube antes da partida contra o Cruzeiro e ficou afastado das atividades. O episódio gerou tensão nos bastidores e, posteriormente, o jogador entrou em atrito com a diretoria tricolor.

Reintegrado ao elenco no fim de junho, o equatoriano voltou a abordar o assunto após o duelo contra o Bolívar. Em entrevista exclusiva à ESPN ainda no gramado do Estádio Hernando Siles, o zagueiro afirmou que sua decisão de se afastar esteve relacionada exclusivamente a problemas pessoais.

Arboleda revelou que enfrentava um período de depressão e explicou que, naquele momento, não conseguia pensar nas consequências de suas atitudes.

"No momento, eu não pensei em nada, foi o momento que eu estava passando por um momento de depressão. Quando a gente passa por um momento de depressão, você não pensa em nada, só pensei em fugir e sair".