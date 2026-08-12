Arboleda explica ausência, revela depressão e reconhece distância da torcida do São Paulo

Autor do gol do São Paulo no empate por 1 a 1 com o Bolívar, na última terça-feira (11), em La Paz, pelas oitavas de final da Sul-Americana, Arboleda aproveitou a entrevista após a partida para abrir o jogo sobre um dos períodos mais delicados de sua passagem pelo clube. O zagueiro voltou a explicar o motivo de seu afastamento e revelou que enfrentava um quadro de depressão quando decidiu desaparecer antes de um jogo contra o Cruzeiro, no início de abril.
O defensor, que está no São Paulo desde 2017, também reconheceu que ainda precisa reconstruir sua relação com a torcida. Reintegrado ao elenco no fim de junho após um período de atritos com a diretoria, Arboleda agradeceu o apoio recebido e afirmou que pretende reconquistar a confiança dos são-paulinos com trabalho dentro de campo.