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ArboledaRubens Chiri/Saopaulofc.net
Gabriel Marin

Arboleda explica ausência, revela depressão e reconhece distância da torcida do São Paulo

R. Arboleda
São Paulo

Zagueiro marcou o gol tricolor no empate com o Bolívar, pela Sul-Americana, e voltou a falar sobre o período em que ficou afastado do clube

Autor do gol do São Paulo no empate por 1 a 1 com o Bolívar, na última terça-feira (11), em La Paz, pelas oitavas de final da Sul-Americana, Arboleda aproveitou a entrevista após a partida para abrir o jogo sobre um dos períodos mais delicados de sua passagem pelo clube. O zagueiro voltou a explicar o motivo de seu afastamento e revelou que enfrentava um quadro de depressão quando decidiu desaparecer antes de um jogo contra o Cruzeiro, no início de abril.

O defensor, que está no São Paulo desde 2017, também reconheceu que ainda precisa reconstruir sua relação com a torcida. Reintegrado ao elenco no fim de junho após um período de atritos com a diretoria, Arboleda agradeceu o apoio recebido e afirmou que pretende reconquistar a confiança dos são-paulinos com trabalho dentro de campo.

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  • Sao Paulo v Paranaense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Arboleda explica o desaparecimento

    No início de abril, Arboleda deixou o clube antes da partida contra o Cruzeiro e ficou afastado das atividades. O episódio gerou tensão nos bastidores e, posteriormente, o jogador entrou em atrito com a diretoria tricolor.

    Reintegrado ao elenco no fim de junho, o equatoriano voltou a abordar o assunto após o duelo contra o Bolívar. Em entrevista exclusiva à ESPN ainda no gramado do Estádio Hernando Siles, o zagueiro afirmou que sua decisão de se afastar esteve relacionada exclusivamente a problemas pessoais.

    Arboleda revelou que enfrentava um período de depressão e explicou que, naquele momento, não conseguia pensar nas consequências de suas atitudes.

    "No momento, eu não pensei em nada, foi o momento que eu estava passando por um momento de depressão. Quando a gente passa por um momento de depressão, você não pensa em nada, só pensei em fugir e sair".

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    Zagueiro nega problemas com o São Paulo

    Arboleda também fez questão de afastar a possibilidade de que seu desaparecimento tivesse sido motivado por problemas com pessoas do clube. Segundo o defensor, a questão era pessoal e não estava relacionada à diretoria, à comissão técnica ou aos companheiros.

    O jogador afirmou ainda que mantém carinho pelo elenco e citou especialmente Dorival, a quem chamou de "paizão". Arboleda também agradeceu ao São Paulo pela oportunidade de recomeçar e pelo acompanhamento profissional que vem recebendo.

    "Não tem nada a ver com gente de fora. Sempre vai ter gente que fala, mas deixa isso com Deus. O meu problema era pessoal, não era com diretoria ou com comissão técnica. Não era com o treinador da época e nem com os meus companheiros, eu amo eles".

    O zagueiro destacou que vem buscando se adaptar novamente à rotina e melhorar também no aspecto pessoal.

    "Quero agradecer o clube pelo apoio, pelo profissional que está comigo e está me ajudando muito para recomeçar com minha carreira".

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    Distância da torcida ainda é reconhecida

    Apesar de ter voltado a atuar e marcado seu primeiro gol na temporada, Arboleda sabe que a relação com a torcida ainda precisa ser reconstruída. O próprio defensor reconheceu que os são-paulinos ficaram chateados com tudo o que aconteceu durante seu período de afastamento.

    O equatoriano pediu desculpas novamente e afirmou que pretende reconquistar o carinho dos torcedores gradualmente, sem buscar atalhos para recuperar a confiança.

    "Isso de reconquistar a torcida vai ser pouco a pouco. Sei que ela está brava comigo e chateada por tudo o que aconteceu. Peço desculpas, mais uma vez".

    Segundo Arboleda, o caminho para recuperar o apoio das arquibancadas passa pelo trabalho e pelo desempenho dentro de campo.

    "Estou mentalizado a trabalhar, junto com meus companheiros para reconquistar o amor da torcida de novo. Só trabalhar".

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    Gol marca novo momento na temporada

    O empate diante do Bolívar também teve um significado particular para Arboleda. O zagueiro marcou seu primeiro gol em 2026 justamente em sua 15ª partida na temporada pelo São Paulo.

    A atuação em La Paz acontece em meio ao processo de retomada do defensor, que busca recuperar espaço e confiança após os meses turbulentos. Agora, além de contribuir esportivamente para a equipe, Arboleda tenta reconstruir sua relação com a torcida e dar sequência ao recomeço que ele próprio definiu como importante para sua carreira.

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