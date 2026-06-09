Árbitro de renome está proibido de entrar nos EUA e, surpreendentemente, deve ficar de fora da Copa do Mundo

A hierarquia mundial do futebol agiu rapidamente para esclarecer a situação do árbitro no torneio, após consultas com as autoridades de segurança de fronteira americanas. Referindo-se à intervenção no aeroporto, um comunicado da FIFA afirmava: “A FIFA pode confirmar que o árbitro Omar Abdulkadir Artan não poderá treinar nem arbitrar na Copa do Mundo da FIFA 2026, após ter sido impedido de entrar nos Estados Unidos.

“A FIFA não está envolvida nos processos de imigração do país anfitrião, incluindo a concessão de vistos, e foi informada pelas autoridades de que a situação do Sr. Artan não será alterada no momento. Em consonância com eventos anteriores da FIFA, cabe ao governo anfitrião determinar, em última instância, quem recebe um visto e quem é admitido em seu país.”