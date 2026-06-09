(C)Getty Images
Traduzido por
Árbitro de renome está proibido de entrar nos EUA e, surpreendentemente, deve ficar de fora da Copa do Mundo
Controvérsia sobre imigração impede nomeação histórica
O árbitro masculino do ano de 2025 da CAF foi detido e repatriado ao chegar na Flórida, ficando assim retido na Turquia. Embora as autoridades de imigração dos EUA não tenham divulgado formalmente os motivos exatos de sua deportação imediata, a Somália continua sujeita a rigorosas restrições de viagem de acordo com as atuais políticas administrativas americanas. A Federação Somali de Futebol lançou, desde então, um apelo urgente, confirmando que o experiente árbitro viajava com documentação totalmente válida e um passaporte diplomático especial.
- Getty
Órgão regulador confirma exclusão do torneio
A hierarquia mundial do futebol agiu rapidamente para esclarecer a situação do árbitro no torneio, após consultas com as autoridades de segurança de fronteira americanas. Referindo-se à intervenção no aeroporto, um comunicado da FIFA afirmava: “A FIFA pode confirmar que o árbitro Omar Abdulkadir Artan não poderá treinar nem arbitrar na Copa do Mundo da FIFA 2026, após ter sido impedido de entrar nos Estados Unidos.
“A FIFA não está envolvida nos processos de imigração do país anfitrião, incluindo a concessão de vistos, e foi informada pelas autoridades de que a situação do Sr. Artan não será alterada no momento. Em consonância com eventos anteriores da FIFA, cabe ao governo anfitrião determinar, em última instância, quem recebe um visto e quem é admitido em seu país.”
Autoridades políticas defendem decisão sobre a fronteira
A dramática exclusão gerou um intenso debate político sobre os rigorosos protocolos de imigração aplicados para o torneio multinacional em expansão. Apesar das garantias do governo de um trânsito tranquilo para os atletas e equipes internacionais, os funcionários da fronteira mantiveram uma postura rígida em relação às credenciais do árbitro africano.
Em defesa da medida, Andrew Giuliani, líder da Força-Tarefa da Casa Branca para a Copa do Mundo, disse à BBC World Service: “Embora eu não possa entrar em detalhes sobre isso, posso dizer que foi a decisão certa da alfândega e da patrulha de fronteira, e eu apoio essa decisão.”
- Getty
Autoridade tem como meta voltar a disputar torneios no futuro
Apesar do duro revés pessoal, o árbitro da FIFA continua sendo muito respeitado nos círculos internacionais de arbitragem, após atuações bem-sucedidas na Copa Africana das Nações. Os 51 árbitros selecionados restantes continuarão seus intensos estágios de preparação pré-torneio pela América do Norte, antes dos espetaculares jogos de abertura desta quinta-feira.
Olhando para o futuro, Artan declarou: “Gostaria de agradecer à FIFA e à CAF por todo o apoio e prometo manter meu nível de arbitragem, concentrando-me no futuro. Quero agradecer à família do futebol pelas mensagens e desejar aos meus colegas todo o sucesso durante a Copa do Mundo. Estou ansioso para me juntar a eles novamente em competições futuras.”