O São Paulo apresentou oficialmente o lateral-direito Aurélio Buta nesta sexta-feira (24). Em sua primeira entrevista como jogador do Tricolor, o português explicou os motivos que o levaram a aceitar a proposta do clube e revelou um detalhe curioso dos bastidores da negociação: as referências dadas por Mario Götze, seu ex-companheiro no Eintracht Frankfurt, tiveram papel importante para que o negócio fosse concretizado. O defensor também destacou a grandeza do São Paulo e demonstrou entusiasmo com o novo desafio no futebol brasileiro.
Apresentado pelo São Paulo, Aurélio Buta revela papel de Mario Götze em sua contratação
- Erico Leonan / São Paulo FC
Convite do São Paulo foi aceito sem dificuldades
Aurélio Buta afirmou que não precisou de muito tempo para decidir que defenderia o São Paulo. Segundo o lateral, a oportunidade foi apresentada por seus empresários e pelo diretor executivo Rafinha, e a tradição do clube pesou para que a resposta fosse positiva.
"Foi uma decisão fácil. Quando meus empresários e o Rafinha falaram da possibilidade de vir para o São Paulo, foi uma decisão fácil para mim. É um clube enorme".
O jogador chega ao Tricolor após passagens pelo futebol belga, alemão, francês e dinamarquês, encarando agora sua primeira experiência no futebol sul-americano.
- Getty Images Sport
Mario Götze foi consultado e elogiou o português
Um dos momentos mais curiosos da apresentação foi a revelação de que Mario Götze participou, de forma indireta, da negociação. Antes de concluir a contratação, Rafinha buscou informações sobre Aurélio Buta com pessoas ligadas ao futebol alemão, entre elas o campeão mundial pela Alemanha em 2014.
Os dois atuaram juntos no Eintracht Frankfurt e desenvolveram bom entrosamento dentro de campo. Segundo Buta, a convivência com Götze foi importante durante sua passagem pelo clube alemão.
"Me entendia bem como ele no campo. É fácil jogar com jogadores como ele. Espero que tenha passado boas indicações".
- Rubens Chiri / São Paulo FC
Experiência internacional marca trajetória do novo reforço
Revelado nas categorias de base do Benfica, Aurélio Buta iniciou sua carreira profissional no Royal Antwerp, da Bélgica. Depois, passou por Eintracht Frankfurt, da Alemanha, Stade de Reims, da França, e Copenhague, da Dinamarca, antes de acertar sua chegada ao São Paulo.
Ao longo da carreira, o lateral soma 167 partidas, cinco gols e 13 assistências, acumulando experiência em diferentes ligas europeias e competições continentais.
A bagagem internacional foi um dos fatores considerados pelo São Paulo na busca por um jogador capaz de disputar posição na lateral direita e aumentar as opções do elenco para a sequência da temporada.
- Erico Leonan / São Paulo FC
Números mostram perfil de maior consistência defensiva
Na temporada 2025/26, Aurélio Buta dividiu suas atuações entre Eintracht Frankfurt e Copenhague. Ao todo, entrou em campo 18 vezes, sendo titular em sete partidas, marcou um gol e registrou média de 0,3 passes decisivos por jogo.
Os dados do Sofascore indicam que o português apresentou desempenho mais sólido na parte defensiva do que na construção ofensiva. O lateral teve média de 0,9 desarme e 0,3 interceptação por partida, além de 45% de eficiência nos duelos disputados.
No apoio ao ataque, registrou média de 0,5 finalização por jogo e 14% de aproveitamento nos cruzamentos, características que apontam um jogador com perfil equilibrado e maior preocupação com a recomposição defensiva.
Agora integrado ao elenco comandado por Dorival Júnior, Aurélio Buta inicia o processo de adaptação ao futebol brasileiro e espera corresponder às expectativas criadas pela diretoria, que buscou referências detalhadas antes de concluir sua contratação.
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