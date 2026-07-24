Apresentado pelo São Paulo, Aurélio Buta revela papel de Mario Götze em sua contratação

Aurélio Buta afirmou que não precisou de muito tempo para decidir que defenderia o São Paulo. Segundo o lateral, a oportunidade foi apresentada por seus empresários e pelo diretor executivo Rafinha, e a tradição do clube pesou para que a resposta fosse positiva.

"Foi uma decisão fácil. Quando meus empresários e o Rafinha falaram da possibilidade de vir para o São Paulo, foi uma decisão fácil para mim. É um clube enorme".

O jogador chega ao Tricolor após passagens pelo futebol belga, alemão, francês e dinamarquês, encarando agora sua primeira experiência no futebol sul-americano.