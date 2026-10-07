'Aprendi muito sobre mim mesmo!' - Jude Bellingham se abre sobre ano difícil e alegria renovada

Jude Bellingham elogiou a maturidade da Inglaterra depois de superar uma resistente seleção da Tchéquia em uma vitória por 3 a 0 pela Liga das Nações, em Wembley. O meio-campista teve atuação de destaque, já que a equipe de Thomas Tuchel dominou a posse de bola e não sofreu gols.

Apesar de vir de uma goleada por 7 a 0 sobre a Croácia dias antes, Bellingham insistiu que o time manteve a disciplina.

"É difícil quando as equipes vêm aqui porque se fecham e tentam nos frustrar", disse Bellingham à ITV. "Você nunca pode ficar muito frustrado com três gols e sem sofrer gols. Fizemos o trabalho e agimos de forma profissional."