Jan Huebner
Traduzido por
'Aprendi muito sobre mim mesmo!' - Jude Bellingham se abre sobre ano difícil e alegria renovada
Vitória convincente satisfaz meia da Inglaterra
Jude Bellingham elogiou a maturidade da Inglaterra depois de superar uma resistente seleção da Tchéquia em uma vitória por 3 a 0 pela Liga das Nações, em Wembley. O meio-campista teve atuação de destaque, já que a equipe de Thomas Tuchel dominou a posse de bola e não sofreu gols.
Apesar de vir de uma goleada por 7 a 0 sobre a Croácia dias antes, Bellingham insistiu que o time manteve a disciplina.
"É difícil quando as equipes vêm aqui porque se fecham e tentam nos frustrar", disse Bellingham à ITV. "Você nunca pode ficar muito frustrado com três gols e sem sofrer gols. Fizemos o trabalho e agimos de forma profissional."
- Jan Huebner
Bellingham redescobre a alegria em campo
Bellingham quase marcou ele mesmo com uma finalização espetacular pouco antes do segundo gol de Harry Kane. "Foi uma boa bola do Morgan e eu só pensei em tentar algo", explicou Bellingham.
"Quando você está se sentindo bem e confiante, quer tentar coisas."
"Estou aproveitando meu futebol, acima de tudo."
Crescimento por meio de experiências difíceis
O jogador de 23 anos falou sobre as lições aprendidas durante um exigente período de 12 meses pelo clube e pela seleção. "Venho de uma temporada passada um pouco difícil, mas aprendi muito sobre mim mesmo", revelou Bellingham.
"Aprendi coisas que posso fazer para tornar a vida mais fácil, especialmente com a Inglaterra."
"Estou tentando o meu melhor o tempo todo para ser cada vez melhor."
- Getty Images Sport
Pilar-chave no esquema de meio-campo de Tuchel
A retomada de Bellingham representa um grande impulso para a Inglaterra à medida que a equipe refina sua identidade tática antes de futuros torneios. Sua parceria dinâmica com Kane e Morgan Rogers continua a prosperar.
A Inglaterra agora volta suas atenções para suas partidas finais da fase de grupos em novembro.
Bellingham buscará manter sua forma dominante no meio-campo.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.