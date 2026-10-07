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imago-sport-1084213793.jpgJan Huebner
Alvino Hanafi
Traduzido por

'Aprendi muito sobre mim mesmo!' - Jude Bellingham se abre sobre ano difícil e alegria renovada

Inglaterra
J. Bellingham
Inglaterra x Tchéquia
Tchéquia
Liga das Nações A

Jude Bellingham refletiu sobre a vitória por 3 a 0 com autoridade sobre a Tchéquia, admitindo que está voltando a aproveitar muito o futebol. O meio-campista falou sobre seu crescimento pessoal após um período desafiador na temporada passada.

  • Vitória convincente satisfaz meia da Inglaterra

    Jude Bellingham elogiou a maturidade da Inglaterra depois de superar uma resistente seleção da Tchéquia em uma vitória por 3 a 0 pela Liga das Nações, em Wembley. O meio-campista teve atuação de destaque, já que a equipe de Thomas Tuchel dominou a posse de bola e não sofreu gols.

    Apesar de vir de uma goleada por 7 a 0 sobre a Croácia dias antes, Bellingham insistiu que o time manteve a disciplina.

    "É difícil quando as equipes vêm aqui porque se fecham e tentam nos frustrar", disse Bellingham à ITV. "Você nunca pode ficar muito frustrado com três gols e sem sofrer gols. Fizemos o trabalho e agimos de forma profissional."

  • imago-sport-1084216643.jpgJan Huebner

    Bellingham redescobre a alegria em campo

    Bellingham quase marcou ele mesmo com uma finalização espetacular pouco antes do segundo gol de Harry Kane. "Foi uma boa bola do Morgan e eu só pensei em tentar algo", explicou Bellingham.

    "Quando você está se sentindo bem e confiante, quer tentar coisas."

    "Estou aproveitando meu futebol, acima de tudo."

  • Crescimento por meio de experiências difíceis

    O jogador de 23 anos falou sobre as lições aprendidas durante um exigente período de 12 meses pelo clube e pela seleção. "Venho de uma temporada passada um pouco difícil, mas aprendi muito sobre mim mesmo", revelou Bellingham.

    "Aprendi coisas que posso fazer para tornar a vida mais fácil, especialmente com a Inglaterra."

    "Estou tentando o meu melhor o tempo todo para ser cada vez melhor."

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  • England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images Sport

    Pilar-chave no esquema de meio-campo de Tuchel

    A retomada de Bellingham representa um grande impulso para a Inglaterra à medida que a equipe refina sua identidade tática antes de futuros torneios. Sua parceria dinâmica com Kane e Morgan Rogers continua a prosperar.

    A Inglaterra agora volta suas atenções para suas partidas finais da fase de grupos em novembro.

    Bellingham buscará manter sua forma dominante no meio-campo.