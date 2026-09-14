Como acredita, com Fabregas no comando, que sua equipe finalmente está mostrando sinais de seu verdadeiro potencial após uma semana bem-sucedida que incluiu uma estreia histórica na Champions League. Falando depois da vitória por 2 a 1 sobre o Parma no recém-reformado Stadio Sinigaglia, que recebeu sua primeira partida da Serie A na temporada depois de o Como passar as três rodadas iniciais fora de casa para adequações às exigências da Uefa, o ex-meio-campista de Arsenal e Barcelona expressou orgulho pela resiliência de seu elenco.

Ao falar com a imprensa em sua entrevista coletiva pós-jogo, Fabregas fez questão de elogiar o esforço coletivo de seu grupo. "Vários jogadores estavam muito cansados, fizemos algumas mudanças, e gostei da forma como outros saíram do banco", explicou o espanhol. "Esta foi uma resposta importante para a equipe, porque significa que posso contar com todos. Estou muito feliz com a atuação. Esta é uma vitória importante para mim como técnico, porque estou começando a perceber em que time poderíamos nos transformar."