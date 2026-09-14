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Aprendendo com o norte de Londres! Cesc Fabregas cita o modelo do Arsenal após triunfo sobre o Parma
Desenvolvendo uma identidade vencedora
Como acredita, com Fabregas no comando, que sua equipe finalmente está mostrando sinais de seu verdadeiro potencial após uma semana bem-sucedida que incluiu uma estreia histórica na Champions League. Falando depois da vitória por 2 a 1 sobre o Parma no recém-reformado Stadio Sinigaglia, que recebeu sua primeira partida da Serie A na temporada depois de o Como passar as três rodadas iniciais fora de casa para adequações às exigências da Uefa, o ex-meio-campista de Arsenal e Barcelona expressou orgulho pela resiliência de seu elenco.
Ao falar com a imprensa em sua entrevista coletiva pós-jogo, Fabregas fez questão de elogiar o esforço coletivo de seu grupo. "Vários jogadores estavam muito cansados, fizemos algumas mudanças, e gostei da forma como outros saíram do banco", explicou o espanhol. "Esta foi uma resposta importante para a equipe, porque significa que posso contar com todos. Estou muito feliz com a atuação. Esta é uma vitória importante para mim como técnico, porque estou começando a perceber em que time poderíamos nos transformar."
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O modelo do norte de Londres
A vitória sobre o Parma ampliou o impressionante início de campanha do Como, mantendo uma sequência invicta de três vitórias e um empate nas quatro primeiras partidas, para ocupar a terceira posição da tabela da Serie A com 10 pontos. Um elemento central da abordagem tática de Fabregas tem sido a contribuição defensiva no placar, uma característica que ele associa ao Arsenal de Mikel Arteta, destacada pela nova contratação Kaiki, o defensor brasileiro que marcou o decisivo segundo gol.
Fabregas detalhou essa filosofia ao citar seu ex-time como o principal exemplo a ser seguido por seus jogadores. "Ele já jogou pela seleção brasileira, então tem muita qualidade e vai nos ajudar muito. Ele realmente gosta de defender, e isso ficou evidente hoje, aos poucos vai se adaptar para entregar o que buscamos nele. No futebol moderno, é muito importante ter defensores que marcam gols", afirmou. "O Arsenal venceu a Premier League em grande parte com gols de defensores e em jogadas de bola parada. Se acrescentarmos isso às nossas capacidades, então é uma vantagem."
Lidando com a ressaca europeia
Havia preocupações sobre como o Lariani lidaria com a rápida mudança de contexto após sua histórica estreia europeia, uma impressionante vitória por 4 a 1 sobre o RB Leipzig em sua primeira partida de Champions League na quinta-feira, mas o técnico ficou encantado com a resposta de seu elenco. Fabregas comemorou o apito final com enorme paixão, refletindo a importância de manter o embalo nas duas competições.
"Minha comemoração foi pela importância deste jogo", admitiu Fabregas aos repórteres. "Era importante para mim ver o que acontece na cabeça dos jogadores depois de uma partida de Champions League. Se não tivermos esses 40 minutos no nível certo, fica muito difícil. Houve muitas dinâmicas novas para lidar nesta temporada. Quando você tem 31 finalizações e marca apenas uma vez, sabe que os adversários vão mudar alguma coisa para reforçar a defesa, e que você corre o risco de sofrer um gol, o que acabou acontecendo."
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Integrando novas armas ofensivas
A partida também deu a oportunidade para Moise Kean fazer sua primeira partida como titular desde que chegou da Fiorentina. O internacional italiano entrou no lugar de Tasos Douvikas na escalação inicial e, embora ainda esteja se adaptando ao sistema, Fabregas segue confiante de que seu novo atacante vai acabar brilhando.
Fabregas concluiu sua avaliação destacando a profundidade agora disponível em seu setor ofensivo. "Douvikas não é o mesmo jogador agora de quando chegou pela primeira vez, então o mesmo será verdade para Kean", observou. "Este time pede coisas diferentes daquelas às quais ele estava acostumado, então isso exige tempo e muito trabalho, mas estou muito satisfeito por ter dois grandes atacantes."
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