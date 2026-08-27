A permanência de Alex Sandro no Flamengo para a próxima temporada passou a levantar questionamentos dentro do clube. Embora o lateral esquerdo tenha sido importante na campanha vitoriosa de 2025, a dificuldade para permanecer à disposição de forma contínua voltou a aparecer como um obstáculo para a comissão técnica.
Após renovar contrato, Alex Sandro não consegue manter sequência e causa divergências no Flamengo
- Getty Images Sport
Estabilidade no lado esquerdo
O problema ganhou força justamente pela necessidade de encontrar estabilidade no lado esquerdo da defesa. Aos 35 anos, o jogador tem convivido com problemas físicos e, após a Copa do Mundo, teve participação limitada. A ausência abriu espaço para Ayrton Lucas, que assumiu a posição, mas também não conseguiu oferecer a regularidade esperada.
A situação deixa o Flamengo diante de uma decisão delicada. Com Alex Sandro vinculado ao clube até o final de 2027, a diretoria terá de administrar um contrato de médio prazo com um atleta cuja disponibilidade física se tornou uma questão recorrente. Ao mesmo tempo, contratar outro jogador para a posição significaria aumentar a concorrência em um setor bastante específico.
Retorno aos gramados
Alex Sandro voltou a trabalhar normalmente com o restante do elenco nesta quarta-feira (26) e pode ser relacionado para o clássico contra o Botafogo, marcado para domingo (30), às 16h, pelo Campeonato Brasileiro.
A possível volta, porém, não significa necessariamente o retorno imediato à titularidade. Como passou um período considerável afastado, a comissão técnica terá de avaliar sua condição antes de definir a formação. A tendência é que Ayrton Lucas continue sendo uma alternativa importante, especialmente pela necessidade de evitar uma nova sobrecarga no veterano.
- Adriano Fontes/Flamengo
A disputa na lateral
A dificuldade não está restrita a Alex Sandro. Ayrton Lucas também acumula episódios de lesão e alterna bons e maus momentos dentro de campo. A combinação entre problemas físicos e desempenho irregular faz com que o Flamengo não tenha hoje uma solução plenamente acertada para o setor.
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