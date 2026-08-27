Após renovar contrato, Alex Sandro não consegue manter sequência e causa divergências no Flamengo

O problema ganhou força justamente pela necessidade de encontrar estabilidade no lado esquerdo da defesa. Aos 35 anos, o jogador tem convivido com problemas físicos e, após a Copa do Mundo, teve participação limitada. A ausência abriu espaço para Ayrton Lucas, que assumiu a posição, mas também não conseguiu oferecer a regularidade esperada.

A situação deixa o Flamengo diante de uma decisão delicada. Com Alex Sandro vinculado ao clube até o final de 2027, a diretoria terá de administrar um contrato de médio prazo com um atleta cuja disponibilidade física se tornou uma questão recorrente. Ao mesmo tempo, contratar outro jogador para a posição significaria aumentar a concorrência em um setor bastante específico.