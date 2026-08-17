Após reencontro, Fagner abre o jogo sobre saída do Corinthians e revela bastidores

Pouco mais de um ano e meio depois de deixar o Corinthians, Fagner reencontrou o clube que marcou a maior parte de sua carreira. Desta vez, porém, o lateral-direito esteve do outro lado: defendendo o Cruzeiro na vitória por 2 a 1 sobre o Timão, na Neo Química Arena.

Após a partida, o jogador aproveitou a passagem pelo estádio onde viveu tantos momentos para revelar detalhes sobre sua saída do Corinthians. Na zona mista, Fagner afirmou que gostaria de ter recebido mais transparência da antiga diretoria, então comandada por Augusto Melo, durante o processo que culminou em sua transferência para o Cruzeiro.

Segundo o lateral, a versão de que ele teria decidido deixar o clube por ter perdido espaço no time não corresponde ao que aconteceu nos bastidores.