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imago-sport-1081188576.jpgO JOGO PHOTO PRESS
Gabriel Marin

Após reencontro, Fagner abre o jogo sobre saída do Corinthians e revela bastidores

Fagner
Cruzeiro
Corinthians

Lateral-direito reencontrou o Timão pela primeira vez desde que deixou o clube e afirmou que antiga diretoria pediu sua saída por telefone; jogador diz que torcedor merecia conhecer sua versão

Pouco mais de um ano e meio depois de deixar o Corinthians, Fagner reencontrou o clube que marcou a maior parte de sua carreira. Desta vez, porém, o lateral-direito esteve do outro lado: defendendo o Cruzeiro na vitória por 2 a 1 sobre o Timão, na Neo Química Arena.

Após a partida, o jogador aproveitou a passagem pelo estádio onde viveu tantos momentos para revelar detalhes sobre sua saída do Corinthians. Na zona mista, Fagner afirmou que gostaria de ter recebido mais transparência da antiga diretoria, então comandada por Augusto Melo, durante o processo que culminou em sua transferência para o Cruzeiro.

Segundo o lateral, a versão de que ele teria decidido deixar o clube por ter perdido espaço no time não corresponde ao que aconteceu nos bastidores.

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  • imago-sport-1080479208.jpgTheNews2

    Fagner diz que foi comunicado por telefone

    Fagner afirmou que a principal questão envolvendo sua saída foi a forma como a decisão foi comunicada.

    "Só acho que poderiam ter sido bem transparentes com relação à maneira que foi dada a minha saída".

    Na sequência, o jogador explicou que não partiu dele a iniciativa de deixar o Corinthians.

    "Eles deixaram de uma maneira como se eu tivesse pedido para ir embora porque tinha ido para a reserva, só que me pediram para sair daqui por telefone".

    O lateral classificou a situação como "meio chata" e afirmou que permaneceu em silêncio desde então. Para Fagner, entretanto, o reencontro com o Corinthians criou a oportunidade para esclarecer o episódio diretamente aos torcedores.

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  • Corinthians v Internacional - Brasileirao 2023Getty Images Sport

    Jogador afirma que nunca falou mal do clube

    Fagner também fez questão de dizer que não guardou ressentimento público do Corinthians e que optou por não comentar o episódio anteriormente.

    "Muitos torcedores do Corinthians não sabem disso, que fui pedido para me retirar por telefone, pois não fazia mais parte do time. E nunca falei mal de ninguém, não falei nada".

    O jogador explicou que decidiu falar agora porque considera importante que o torcedor conheça a versão dele sobre o episódio.

    "Segurei isso até hoje, mas acho que o torcedor merece saber disso, pois nunca partiu de mim. Partiu da antiga diretoria, mas a gente põe um ponto final nisso".

    Apesar da revelação, Fagner deixou claro que não pretende transformar o assunto em uma disputa pública. A intenção, segundo ele, foi apenas registrar sua versão sobre uma saída que considerou mal conduzida.

  • imago-sport-1047499029.jpgFotoarena

    Perda de espaço antecedeu saída do Corinthians

    A saída de Fagner aconteceu depois de uma mudança em sua situação dentro do elenco corintiano.

    Com a chegada de Matheuzinho, em 2024, os dois passaram a disputar a posição de lateral-direito. Aos poucos, o atual camisa 2 do Timão ganhou a preferência e se consolidou como titular.

    Foi nesse contexto que Fagner perdeu espaço e acabou deixando o clube.

    Inicialmente, o lateral foi emprestado ao Cruzeiro para a temporada de 2025. No início de 2026, depois de rescindir o contrato com o Corinthians, assinou em definitivo com a equipe mineira.

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  • imago-sport-1081190524.jpgFotoarena

    Reencontro aconteceu em momento positivo no Cruzeiro

    A passagem pelo Cruzeiro começou com bons momentos, mas também foi marcada por uma dificuldade física. Fagner sofreu uma fratura na perna durante a temporada de 2025 e precisou lidar com um período de recuperação.

    Na atual temporada, porém, o lateral voltou a ganhar espaço e se tornou titular sob o comando de Artur Jorge.

    O desempenho também tem sido importante. Fagner soma 25 partidas em 2026 e lidera o elenco do Cruzeiro em assistências, com seis passes para gol.

    A vitória sobre o Corinthians, portanto, teve um significado especial: além de representar um resultado importante para o Cruzeiro, marcou o primeiro encontro do jogador com o antigo clube desde a saída.

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    Fagner construiu uma história vitoriosa no Corinthians

    Revelado nas categorias de base do Corinthians, Fagner deixou o clube para atuar por outras equipes antes de retornar ao Parque São Jorge. No período longe do Timão, passou por PSV, Vasco e Wolfsburg.

    Na segunda passagem pelo Corinthians, tornou-se um dos jogadores mais importantes da história recente do clube.

    Foram 578 partidas com a camisa corintiana, além de três títulos do Campeonato Paulista e duas conquistas do Campeonato Brasileiro.

    O desempenho também o levou à seleção brasileira. Fagner integrou o elenco do Brasil na Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

    Por isso, a saída em 2025 teve um peso diferente para um jogador que havia construído uma trajetória tão longa no clube.

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    "A gente põe um ponto final nisso"

    Apesar da cobrança por transparência, Fagner adotou um tom de encerramento ao falar sobre o episódio.

    A revelação feita na Neo Química Arena não representa, segundo o jogador, uma tentativa de reabrir uma disputa com o Corinthians ou com a antiga direção. O objetivo foi deixar registrado que, na visão dele, a decisão de deixar o clube não partiu de uma escolha pessoal motivada pela perda da titularidade.

    Mais de um ano depois da saída, Fagner finalmente apresentou publicamente sua versão.

    Agora, com o passado tratado como assunto encerrado, o lateral concentra sua trajetória no Cruzeiro, onde recuperou espaço e vive um momento de protagonismo.

    O reencontro com o Corinthians terminou com vitória celeste e, para Fagner, também serviu para colocar em palavras uma história que, segundo ele, permaneceu guardada desde sua saída.

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