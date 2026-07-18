Após o choque em torno de Johan Manzambi! O Newcastle United corre o risco de sofrer mais um revés nas transferências

Assim, uma oferta no valor de 54 milhões de euros foi considerada baixa demais pelos Spurs e rejeitada. A busca dos Magpies por um substituto para Sandro Tonali, que se transferiu para o Tottenham por 108 milhões de euros, continua, portanto.

Por muito tempo, parecia que Manzambi seguiria para o Newcastle. Os Magpies estavam em boa posição, mas o Aston Villa frustrou os planos e garantiu, na sexta-feira, os serviços do meio-campista. Com uma taxa de transferência de cerca de 70 milhões de euros, Manzambi tornou-se, assim, a saída mais cara da história do SC Freiburg.