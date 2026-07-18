Segundo a Sky Sports, o Newcastle recebeu, por enquanto, uma resposta negativa em suas tentativas de contratar Lucas Bergvall, do Tottenham Hotspur.
Traduzido por
Após o choque em torno de Johan Manzambi! O Newcastle United corre o risco de sofrer mais um revés nas transferências
Assim, uma oferta no valor de 54 milhões de euros foi considerada baixa demais pelos Spurs e rejeitada. A busca dos Magpies por um substituto para Sandro Tonali, que se transferiu para o Tottenham por 108 milhões de euros, continua, portanto.
Por muito tempo, parecia que Manzambi seguiria para o Newcastle. Os Magpies estavam em boa posição, mas o Aston Villa frustrou os planos e garantiu, na sexta-feira, os serviços do meio-campista. Com uma taxa de transferência de cerca de 70 milhões de euros, Manzambi tornou-se, assim, a saída mais cara da história do SC Freiburg.
- Getty Images
Bergvall em destaque: o Tottenham mantém sua alta exigência
Segundo a reportagem, o próprio Bergvall estaria até mesmo aberto a deixar o Tottenham após dois anos. O Nottingham Forest também teria manifestado interesse no sueco. O clube do técnico Oliver Glasner estaria, portanto, buscando um substituto para Elliot Anderson, que se transferiu para o Manchester City. No entanto, o Tottenham já teria rejeitado uma oferta no valor de 44,7 milhões de euros. Os Spurs continuam relutantes em liberar Bergvall e só o deixariam sair caso recebam uma oferta suficientemente alta, segundo informações.
O contrato de Bergvall em Londres vai até 2031. Na Copa do Mundo na América do Norte, o meio-campista disputou quatro partidas pela seleção sueca e deu uma assistência para um gol. A Suécia foi eliminada nas oitavas de final pela França.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.