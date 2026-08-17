Após longa espera: quando Rodri e Cancelo chegam ao Barcelona?

Depois de muito trabalho, o Barcelona conseguiu concluir as contratações de João Cancelo e Rodri, duas operações completamente diferentes, mas que permitem ao clube reforçar duas posições importantes no elenco.

E, após os dois acordos entrarem em suas etapas finais, o próximo passo foi organizar a chegada dos jogadores a Barcelona.

O clube catalão deseja acelerar todos os procedimentos para que ambos possam se submeter aos exames médicos necessários o mais rápido possível, assinar os contratos e, em seguida, integrar-se à equipe do técnico Hansi Flick.

Segundo o jornal "Sport", o Barcelona organizou um voo particular para João Cancelo, que deve chegar a Barcelona nesta segunda-feira por volta das 14h30.

O próprio jogador havia publicado no início da manhã de hoje, por meio de sua conta no Instagram, uma imagem nos stories, de dentro do avião particular que o levará a Barcelona.

Espera-se que o avião pouse em Barcelona por volta das 14h, e Cancelo escreveu em sua mensagem: "A caminho de casa".

O jogador português chegará a Barcelona em uma transferência gratuita, depois de conseguir rescindir seu contrato, circunstâncias que permitem ao Barça obter um jogador de destaque sem a necessidade de pagar taxas de transferência.