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West Bromwich Albion v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

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Após longa espera: quando Rodri e Cancelo chegam ao Barcelona?

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Depois de muito trabalho, o Barcelona conseguiu concluir as contratações de João Cancelo e Rodri, duas operações completamente diferentes, mas que permitem ao clube reforçar duas posições importantes no elenco.

E, após os dois acordos entrarem em suas etapas finais, o próximo passo foi organizar a chegada dos jogadores a Barcelona. 

O clube catalão deseja acelerar todos os procedimentos para que ambos possam se submeter aos exames médicos necessários o mais rápido possível, assinar os contratos e, em seguida, integrar-se à equipe do técnico Hansi Flick.

Segundo o jornal "Sport", o Barcelona organizou um voo particular para João Cancelo, que deve chegar a Barcelona nesta segunda-feira por volta das 14h30. 

O próprio jogador havia publicado no início da manhã de hoje, por meio de sua conta no Instagram, uma imagem nos stories, de dentro do avião particular que o levará a Barcelona. 

Espera-se que o avião pouse em Barcelona por volta das 14h, e Cancelo escreveu em sua mensagem: "A caminho de casa".

O jogador português chegará a Barcelona em uma transferência gratuita, depois de conseguir rescindir seu contrato, circunstâncias que permitem ao Barça obter um jogador de destaque sem a necessidade de pagar taxas de transferência.

  • RodriGetty Images

    Rodri chegará à tarde

    Dentro de poucas horas, será a vez do astro espanhol, e Rodri está previsto para chegar a Barcelona por volta das 19h00, colocando assim um ponto final em uma das maiores negociações do mercado de transferências para o clube catalão.

    O meio-campista espanhol viajará a Barcelona para concluir os últimos trâmites e passar pelos exames médicos antes de assinar seu novo contrato. 

    Espera-se que o acordo vincule Rodri ao Barcelona até junho de 2030, em clara demonstração da grande aposta que o clube faz em um dos melhores jogadores do mundo em sua posição.

    Desta forma, esta segunda-feira será especialmente movimentada em Barcelona, onde Cancelo chegará primeiro, e em seguida Rodri se juntará a ele no período da tarde. 

    Depois disso, chegará o momento dos exames médicos, da assinatura dos contratos e dos anúncios oficiais, antes que os dois jogadores possam se integrar definitivamente aos treinamentos da equipe catalã.

    Todos os indícios apontam que Rodri e Cancelo já estarão presentes no estádio Spotify Camp Nou, para acompanhar a partida de seus companheiros na Troféu Joan Gamper, na próxima quarta-feira, diante do Al Ahly do Egito. 

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