Conforme confirmado pelo RC Lens na terça-feira, o técnico de 45 anos assumirá o comando do vice-campeão francês e vencedor da Copa na próxima temporada. Toppmöller assinou um contrato de dois anos.
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Após deixar o Eintracht Frankfurt: Dino Toppmöller assina contrato com time revelação
Toppmöller já era considerado há algum tempo pela imprensa francesa como o favorito para suceder Pierre Sage. Sage, por sua vez, vai para o Crystal Palace, onde substituirá o austríaco Oliver Glasner. Glasner havia sido antecessor de Toppmöller no Eintracht Frankfurt.
No clube da Hesse, Toppmöller esteve no comando do verão de 2023 até meados de janeiro de 2026. Em 2025, ele levou o SGE ao terceiro lugar na Bundesliga, o que garantiu à equipe a primeira classificação para a Liga dos Campeões através do campeonato. Após um percurso acidentado na temporada 2025/26, Toppmöller foi demitido no início da segunda metade da temporada e, desde então, estava sem clube.
- AFP
Toppmöller: O ex-assistente técnico do FC Bayern deve continuar a escrever sua história de sucesso no Lens
Antes de assumir o cargo em Frankfurt, Toppmöller atuou como assistente técnico de Julian Nagelsmann no Bayern de Munique e no RB Leipzig, tendo conquistado duas vezes o campeonato alemão ao lado do atual técnico da seleção nacional.
Com o Lens, o técnico volta agora à Liga dos Campeões – na temporada passada, o clube ficou em segundo lugar na Ligue 1, seis pontos atrás do campeão Paris St. Germain, e ainda conquistou de forma sensacional o título da Copa.
Toppmöller tem a vantagem de falar francês fluentemente em sua nova função. Durante sua carreira de jogador, passou pelo F91 Dudelange e pelo FC RM Hamm Benfica, no Luxemburgo. Mais tarde, Toppmöller também trabalhou como técnico nos dois clubes, além de ter sido técnico do Royal Excelsior Virton, na Bélgica.