O técnico Merlin Polzin excluiu o atacante, que havia reclamado no jornal Hamburger Morgenpost sobre seu pouco tempo de jogo, da lista de convocados para a partida deste sábado, às 18h30.
Após críticas públicas: o HSV retira atacante da escalação para o jogo contra o BVB
O técnico do HSV havia declarado na quinta-feira que todo jogador tem direito à sua opinião. No entanto, divulgá-la publicamente dessa forma não seria a atitude correta e não se coaduna com as regras e a postura do clube.
Ele disse ter tido com Glatzel “uma conversa franca e esclarecedora”. Polzin confirmou ainda que a iniciativa de Glatzel também se tornou assunto “um nível acima” no clube. No geral, foram ditas “palavras claras”.
Damion Downs, contratação de inverno, é preferido a Glatzel
Logo após a derrota por 0 a 1 para o Bayer Leverkusen, no início de março, ele já havia conversado com Polzin, relatou Glatzel no artigo. “Não consigo entender por que, então, fiquei apenas no banco nos dois jogos seguintes”, disse ele, entre outras coisas.
Polzin vinha dando preferência repetidamente a Damion Downs, contratado na janela de inverno, mas o ex-jogador do Colônia continua esperando pelo seu primeiro gol com a camisa do HSV.