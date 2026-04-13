Após brilhar no Fla-Flu, Pedro é incentivado por jornal espanhol para ser o camisa 9 do Brasil na Copa do Mundo

O atacante Pedro foi o grande nome do primeiro Fla-Flu do Brasileirão 2026. Com dois gols, ele garantiu a vitória do Flamengo sobre o Fluminense e levou a equipe rubro-negra à segunda posição na tabela.

A atuação de destaque repercutiu fora do Brasil. O jornal espanhol AS colocou o atacante como um dos candidatos a assumir a camisa 9 da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, destacando que o técnico Carlo Ancelotti deve manter atenção especial ao desempenho do jogador.

Na publicação, intitulada “Pedro pressiona pela 9 do Brasil”, o veículo afirma: “O atacante do Flamengo vem numa sequência de gols há algum tempo, mas no clássico carioca contra o Fluminense demonstrou mais uma vez por que pode ser considerado uma opção viável para a seleção brasileira.”

E completa: "Seu perfil, diferente da maioria dos atacantes que Ancelotti escolheu até agora, confere um valor extra. Seus gols demonstram isso. E os dois que ele marcou contra o Fluminense no Maracanã – um chute rápido que passou pelo goleiro fora de posição e o outro uma finalização no peito após um cruzamento – são provas claras disso."



