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Pedro Flamengo 2026Gilvan de Souza/Flamengo
Joaquim Lira Viana

Após brilhar no Fla-Flu, Pedro é incentivado por jornal espanhol para ser o camisa 9 do Brasil na Copa do Mundo

Pedro
Flamengo
Brasil
C. Ancelotti

Atuação decisiva no clássico reforça projeção internacional do atacante e amplia o debate sobre alternativas ofensivas do Brasil para a Copa de 2026

O atacante Pedro foi o grande nome do primeiro Fla-Flu do Brasileirão 2026. Com dois gols, ele garantiu a vitória do Flamengo sobre o Fluminense e levou a equipe rubro-negra à segunda posição na tabela.

A atuação de destaque repercutiu fora do Brasil. O jornal espanhol AS colocou o atacante como um dos candidatos a assumir a camisa 9 da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, destacando que o técnico Carlo Ancelotti deve manter atenção especial ao desempenho do jogador.

Na publicação, intitulada “Pedro pressiona pela 9 do Brasil”, o veículo afirma: “O atacante do Flamengo vem numa sequência de gols há algum tempo, mas no clássico carioca contra o Fluminense demonstrou mais uma vez por que pode ser considerado uma opção viável para a seleção brasileira.”

E completa: "Seu perfil, diferente da maioria dos atacantes que Ancelotti escolheu até agora, confere um valor extra. Seus gols demonstram isso. E os dois que ele marcou contra o Fluminense no Maracanã – um chute rápido que passou pelo goleiro fora de posição e o outro uma finalização no peito após um cruzamento – são provas claras disso."

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  • Croatia v Brazil: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Pedro na seleção brasileira

    Caso seja convocado, esta não seria a primeira vez de Pedro em uma Copa do Mundo: o camisa 9 foi chamado por Tite para a Copa de 2022 e atuou em duas partidas, ambas como reserva. Desde então, Pedro acumulou algumas convocações, mas não se firmou como presença constante no ciclo rumo a 2026, sem ser chamado em nenhuma lista desde que Ancelotti assumiu como treinador, em maio de 2025.

    Em seis jogos com a seleção principal, Pedro marcou um gol — contra a Tunísia, em um amistoso internacional jogado em 2022.



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  • Pedro Flamengo 2026Adriano Fontes/Flamengo

    Marca histórica alcançada

    Com os dois gols no clássico, Pedro alcançou uma marca histórica pelo Flamengo. Ele ultrapassou Gabigol em número de gols pelo Rubro-Negro, chegando a 163, tornando-se o maior artilheiro do clube no século XXI e o sexto maior goleador da história do clube.

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  • Flamengo Brasileirão 2026Adriano Fontes/Flamengo

    O próximo desafio do Flamengo

    Após a vitória contra o Fluminense, o próximo desafio do Flamengo será pela Copa Libertadores 2026, na próxima quinta-feira (16), quando receberão o Independiente Medellín (COL) às 21h30, no Maracanã.

    Em seguida, a equipe de Leonardo Jardim jogará novamente em casa em um confronto com o Bahia pelo Brasileirão 2026. O jogo será no próximo domingo (19), às 19h30, também no Maracanã.

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