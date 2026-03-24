Após apenas sete semanas, já estaria com os dias contados: uma reviravolta no comando da Bundesliga?

Por um lado, o estilo de jogo de Riera tem causado críticas. Embora ele tenha estabilizado visivelmente a defesa, que era bastante instável sob o comando do antecessor Dino Toppmöller, o ataque acabou sendo prejudicado por isso. O verdadeiro núcleo da equipe tem se mostrado cada vez mais sem criatividade nos últimos jogos, como na derrota por 1 a 2 para o Mainz no domingo ou no empate em 0 a 0 contra o FC St. Pauli. Mesmo contra o Heidenheim, praticamente rebaixado, saiu apenas um gol.

Riera também causou espanto com sua coletiva de imprensa após a derrota em Mainz, ao descrever uma vitória de sua equipe na região do Reno como um “milagre”, caso o Eintracht tivesse conquistado os três pontos em Mainz. Ele destacou que o Frankfurt venceu apenas uma vez nos últimos 21 jogos fora de casa em Mainz. “Hoje não conseguimos o milagre”, disse ele, e explicou: “Porque eu diria que vencer aqui é um milagre – já que, em 21 jogos, o Eintracht venceu apenas uma vez em Mainz. De 21, uma vez. Isso significa que, se tivéssemos vindo aqui e vencido, teria sido um milagre. Portanto, não conseguimos o milagre.”

Por outro lado, o apoio a Riera dentro da equipe estaria diminuindo, já que os jogadores considerariam suas orientações táticas complexas demais. As muitas reuniões, que por vezes se estendem por mais de uma hora, estariam sobrecarregando os jogadores de Frankfurt. A exclusão de Mario Götze do elenco em Mainz, embora ele esteja prestes a renovar o contrato, e a crítica pública após a derrota para o Nullfünfer também não foram bem recebidas por alguns.