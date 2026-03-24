Segundo informações da Sky, a pressão interna sobre o técnico espanhol já está aumentando, após apenas sete semanas no cargo. Vários aspectos estão sendo vistos com olhos críticos.
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Após apenas sete semanas, já estaria com os dias contados: uma reviravolta no comando da Bundesliga?
Por um lado, o estilo de jogo de Riera tem causado críticas. Embora ele tenha estabilizado visivelmente a defesa, que era bastante instável sob o comando do antecessor Dino Toppmöller, o ataque acabou sendo prejudicado por isso. O verdadeiro núcleo da equipe tem se mostrado cada vez mais sem criatividade nos últimos jogos, como na derrota por 1 a 2 para o Mainz no domingo ou no empate em 0 a 0 contra o FC St. Pauli. Mesmo contra o Heidenheim, praticamente rebaixado, saiu apenas um gol.
Riera também causou espanto com sua coletiva de imprensa após a derrota em Mainz, ao descrever uma vitória de sua equipe na região do Reno como um “milagre”, caso o Eintracht tivesse conquistado os três pontos em Mainz. Ele destacou que o Frankfurt venceu apenas uma vez nos últimos 21 jogos fora de casa em Mainz. “Hoje não conseguimos o milagre”, disse ele, e explicou: “Porque eu diria que vencer aqui é um milagre – já que, em 21 jogos, o Eintracht venceu apenas uma vez em Mainz. De 21, uma vez. Isso significa que, se tivéssemos vindo aqui e vencido, teria sido um milagre. Portanto, não conseguimos o milagre.”
Por outro lado, o apoio a Riera dentro da equipe estaria diminuindo, já que os jogadores considerariam suas orientações táticas complexas demais. As muitas reuniões, que por vezes se estendem por mais de uma hora, estariam sobrecarregando os jogadores de Frankfurt. A exclusão de Mario Götze do elenco em Mainz, embora ele esteja prestes a renovar o contrato, e a crítica pública após a derrota para o Nullfünfer também não foram bem recebidas por alguns.
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Albert Riera: Apenas três vitórias em sete jogos
"Posso propor soluções e definir a maneira como devemos nos movimentar. Mas estou aqui na linha lateral, não posso dar o passe final. Sabe, às vezes eu vejo a brecha, mas o jogador não”, disse Riera após o apito final e acrescentou: “Isso não é uma crítica aos jogadores, mas no final, no último quarto, o que conta é a qualidade dos jogadores. Eu sempre digo que nós, treinadores, podemos ensinar tudo aos jogadores, mas no final o que conta é a qualidade.”
Riera já havia causado sensação com declarações marcantes logo após sua chegada e, entre outras coisas, enfatizou: “Se eu dissesse aos meus jogadores para pularem da varanda, eles fariam isso.” Até agora, porém, seu estilo agressivo ainda não parece estar dando frutos. O balanço, bastante decepcionante após sete jogos: três vitórias, dois empates e duas derrotas – com um saldo de gols de 10 a 6. Isso resulta em uma média de 1,57 pontos por jogo.
Sem Europa? O Eintracht Frankfurt volta as atenções para a Copa da Alemanha
A diferença entre o sétimo colocado e as vagas para as competições europeias é agora de oito pontos. Caso o SC Freiburg, que ocupa a oitava posição, vença a Copa da Alemanha, é muito provável que o time perca a chance de disputar competições internacionais a sete rodadas do fim do campeonato.
O time de Freiburg enfrenta o VfB Stuttgart na semifinal; em uma possível final, o adversário seria o Bayer Leverkusen ou o FC Bayern de Munique. Se conquistar o título em Berlim, o SCF se classificaria diretamente para a Liga Europa. Caso outro dos três semifinalistas vença a Copa, o Frankfurt, como sétimo colocado, ainda assim entraria na Liga Conferência. Afinal, o trio está melhor classificado do que o SGE na tabela da Bundesliga.
Bundesliga: Os resultados do Eintracht Frankfurt sob o comando de Albert Riera
Dia de jogo Em casa Resultado Visitante 27 1.FSV Mainz 05 2:1 E. Frankfurt 26 E. Frankfurt 1:0 1.FC Heidenheim 25 FC St. Pauli 0:0 E. Frankfurt 24 E. Frankfurt 2:0 SC Freiburg 23 Bayern de Munique 3:2 E. Frankfurt 22 E. Frankfurt 3:0 Bor. M'gladbach 21 Union Berlin 1:1 E. Frankfurt