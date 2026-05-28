Segundo o portal esportivo polonês Przeglad Sportowy Onet, o Borussia Dortmund teria demonstrado interesse no jovem Kacper Potulski, de apenas 18 anos, do Mainz 05, mas teria sido rejeitado pelo clube da região do Reno com uma oferta de nada menos que 20 milhões de euros.
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Apesar de uma oferta de transferência generosa: o BVB parece ter levado um fora da estrela em ascensão da Bundesliga
Já no final de abril, o ex-jogador da Bundesliga Tomasz Hajto, em sua função de comentarista da Polsat Sport, afirmou que vários clubes da Bundesliga estariam interessados em seu talentoso compatriota.
“Segundo meus contatos, vários times da Alemanha já estão de olho no Kacper – como o Leverkusen e o Dortmund. Mas também clubes da Inglaterra e da Itália estão interessados nele”, disse Hajto na época, dando a entender que um clube provavelmente teria que desembolsar “algo em torno de 30 milhões de euros” pelos serviços do zagueiro central.
No entanto, é bastante duvidoso que o BVB ainda esteja na disputa pelo jovem revelação do Mainz da última temporada, após a contratação de Joane Gadou (RB Salzburg) por 20 milhões de euros para a zaga.
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Potulski surpreende o Bayern de Munique, brilha no Mainz 05 — e volta ao banco
Potulski conseguiu subir da equipe reserva do Mainz para o time principal ainda antes da pausa de inverno, depois de ter passado por todas as categorias de base do clube desde 2023. Na Liga Conferência, o jogador de 18 anos teve a chance de mostrar seu valor, impressionou em todos os aspectos e, no final de novembro, finalmente estreou como titular também na Bundesliga.
Em seu segundo jogo na liga, ele já marcou seu primeiro gol – justamente contra o grande FC Bayern, na Allianz Arena, em Munique. Além disso, ele fez uma excelente partida contra o campeão recordista e, a partir daí, passou a ser assunto em toda parte, não apenas em Mainz.
No entanto, a partir de março, seu tempo de jogo sob o comando do técnico Urs Fischer diminuiu drasticamente. Até o início de maio, Potulski ficou no banco por 90 minutos em cinco das sete partidas; somente na reta final da temporada Fischer voltou a apostar na joia da defesa. Ainda assim, a rebaixamento temporário de Potulski em Mainz não ficou sem consequências.
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Potulski prestes a deixar o Mainz 05? “O garoto pode acabar se perguntando isso em breve”
Pela segunda vez em um ano, ele trocou de agente — também a pedido do pai — e agora é representado pela Sports360. Será que isso é para forçar uma transferência em breve? “O garoto pode logo se perguntar por que deveria ficar em Mainz, se ora joga muito bem e ora nem um pouco. Isso é um risco”, alertou Hajto ao time de Mainz contra um tratamento excessivamente negligente com o grande talento: “Kacper sempre aproveitou suas chances e apresentou ótimas atuações”, disse Hajto. Por isso, ele não consegue entender por que Potulski foi novamente deixado de lado por Fischer em algumas fases.
Apesar das pequenas desavenças, Potulski continua sendo uma peça fundamental em Mainz. Isso foi enfatizado pelo diretor esportivo Niko Bungert, considerando o contrato válido até 2028: “O futuro pertence a Kacper. Ele tem uma qualidade incrível e continuará jogando regularmente conosco no futuro. Tenho certeza disso.”
Em breve, ele também poderá entrar em campo pela primeira vez pela seleção principal da Polônia. O jogador de 18 anos foi convocado para os próximos amistosos contra a Ucrânia e a Nigéria e, após apenas duas partidas pela seleção sub-21, poderá dar o próximo passo em sua carreira.