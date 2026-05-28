Apesar de uma oferta de transferência generosa: o BVB parece ter levado um fora da estrela em ascensão da Bundesliga

Já no final de abril, o ex-jogador da Bundesliga Tomasz Hajto, em sua função de comentarista da Polsat Sport, afirmou que vários clubes da Bundesliga estariam interessados em seu talentoso compatriota.

“Segundo meus contatos, vários times da Alemanha já estão de olho no Kacper – como o Leverkusen e o Dortmund. Mas também clubes da Inglaterra e da Itália estão interessados nele”, disse Hajto na época, dando a entender que um clube provavelmente teria que desembolsar “algo em torno de 30 milhões de euros” pelos serviços do zagueiro central.

No entanto, é bastante duvidoso que o BVB ainda esteja na disputa pelo jovem revelação do Mainz da última temporada, após a contratação de Joane Gadou (RB Salzburg) por 20 milhões de euros para a zaga.