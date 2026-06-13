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USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Anitta, regra inédita e goleada dos EUA: top 5 do que você precisa saber sobre Estados Unidos 4 x 1 Paraguai

Copa do Mundo
Estados Unidos da América x Paraguai
Estados Unidos da América
Paraguai

Além do 4 a 1 sobre o Paraguai, a estreia dos americanos ficou marcada por show de estrelas internacionais, memes na internet e novidades dentro de campo

Os Estados Unidos estrearam com goleada por 4 a 1 sobre o Paraguai na Copa do Mundo de 2026.

Diante de mais de 70 mil torcedores em Los Angeles, os donos da casa construíram a vitória ainda no primeiro tempo, com direito a show de Christian Pulisic e dois gols de Folarin Balogun, para assumir a liderança do Grupo D.

Mas a noite foi marcada por muito mais do que o resultado dentro de campo. A abertura do Mundial em território americano teve apresentação de Anitta, celebridades nas arquibancadas, um erro que virou meme nas redes sociais e até a primeira aplicação de uma das novas regras de arbitragem da competição.

Confira os principais destaques da partida.

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  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Anitta divide palco com estrelas internacionais na abertura da Copa

    A cantora brasileira foi um dos grandes destaques da cerimônia realizada no estádio de Los Angeles. Anitta apresentou a música "Goals" ao lado de Lisa, do Blackpink, e do nigeriano Rema, recebendo aplausos do público e muitos elogios nas redes sociais. O evento ainda contou com apresentações de Katy Perry, Tyla e Future.

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  • Erro em embaixadinha durante a cerimônia vira meme nas redes sociais

    Um dos momentos mais comentados da abertura aconteceu quando um atleta de futebol freestyle falhou ao tentar levantar a bola com os pés durante uma apresentação no gramado. A cena rapidamente viralizou e gerou brincadeiras entre torcedores, especialmente brasileiros, nas redes sociais.

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    Futebol brasileiro marca presença nos gols da partida

    O placar teve participação direta de jogadores ligados ao futebol brasileiro. O primeiro gol dos Estados Unidos saiu após gol contra de Damián Bobadilla, volante do São Paulo.

    Pelo lado positivo paraguaio, Maurício, do Palmeiras, saiu do banco de reservas para marcar o gol de honra da equipe.

  • Nova regra da arbitragem é aplicada pela primeira vez na Copa

    A partida também entrou para a história por registrar a primeira intervenção baseada no novo protocolo de arbitragem da Copa do Mundo. No segundo tempo, um cartão amarelo aplicado ao zagueiro Tim Ream foi retirado após revisão na cabine de vídeo, e Miguel Almirón acabou advertido por simulação, em uma das mudanças implementadas para o Mundial de 2026.

  • FIFA World Cup 2026 Venues - Los Angeles StadiumGetty Images Sport

    Estádio de Los Angeles exibe estrutura bilionária e impressiona na estreia

    Palco da partida, o estádio de Los Angeles é considerado o mais moderno desta Copa do Mundo. Construído ao custo de cerca de 5,5 bilhões de dólares, o local já recebeu eventos como Super Bowl e receberá também jogos dos Jogos Olímpicos. Com capacidade para mais de 70 mil torcedores, foi o cenário da estreia americana e vai receber mais sete partidas do torneio.

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