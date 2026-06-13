Anitta, regra inédita e goleada dos EUA: top 5 do que você precisa saber sobre Estados Unidos 4 x 1 Paraguai

Os Estados Unidos estrearam com goleada por 4 a 1 sobre o Paraguai na Copa do Mundo de 2026.

Diante de mais de 70 mil torcedores em Los Angeles, os donos da casa construíram a vitória ainda no primeiro tempo, com direito a show de Christian Pulisic e dois gols de Folarin Balogun, para assumir a liderança do Grupo D.

Mas a noite foi marcada por muito mais do que o resultado dentro de campo. A abertura do Mundial em território americano teve apresentação de Anitta, celebridades nas arquibancadas, um erro que virou meme nas redes sociais e até a primeira aplicação de uma das novas regras de arbitragem da competição.

Confira os principais destaques da partida.



