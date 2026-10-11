Anfield abre as portas do inferno: as vitórias do Manchester City perderão valor?

O Manchester City entra em uma de suas partidas mais delicadas da temporada ao visitar o Liverpool em Anfield, no domingo, em um clima carregado de hostilidade e revolta, depois que o caso das violações financeiras lançou sombras pesadas sobre o clube inglês e reabriu as feridas da rivalidade histórica entre as duas equipes.

E, embora lidere a tabela da Premier League, o City se vê diante de uma batalha que vai além dos limites do gramado, após ser condenado pelas acusações financeiras em disputa e com a continuidade dos procedimentos legais que podem definir o destino de sua temporada e, talvez, até redesenhar os contornos da briga pelos títulos na Inglaterra.

O confronto com o Liverpool não será apenas mais um teste técnico para a equipe do técnico Enzo Maresca, que assumiu o cargo como sucessor de Pep Guardiola, mas também a primeira aparição do Manchester City no campeonato desde a decisão da comissão independente, em meio à expectativa de uma recepção hostil por parte da torcida de Anfield, que sempre viu seu rival como um adversário que se beneficiou de sua superioridade financeira na disputa por troféus.

E se o Manchester City fizesse uma lista dos estádios que preferiria não visitar em meio à sua crise atual, Anfield provavelmente estaria no topo dela, diante do longo histórico de tensão entre os dois clubes e do sentimento acumulado entre os torcedores do Liverpool de que sua equipe perdeu títulos que poderia ter conquistado.

O Liverpool terminou as temporadas 2013-2014, 2018-2019 e 2021-2022 na segunda colocação, atrás do Manchester City, com diferença de apenas um ponto nas duas últimas, o que fez da rivalidade entre os dois lados uma das disputas domésticas mais emocionantes dos últimos anos, especialmente diante do duelo tático e conceitual entre Guardiola e Jürgen Klopp.

A rivalidade não se limitou aos resultados e ao desempenho dentro de campo, mas se estendeu a acalorados debates entre torcedores sobre o impacto do poder financeiro do Manchester City no equilíbrio da competição, de acordo com informações da emissora britânica BBC.

Parcelas da torcida do Liverpool continuaram acreditando que sua equipe teria sido capaz de conquistar mais títulos se não fosse a superioridade financeira de que o rival desfrutou, uma questão que se tornou ainda mais sensível após os desdobramentos do caso relacionado às regras financeiras da Premier League.

Por outro lado, os torcedores do City sustentam que as conquistas de sua equipe foram resultado de um trabalho técnico de excelência, da qualidade dos jogadores e do nível excepcional apresentado pelos times que Guardiola construiu ao longo dos anos.

Mas o caso financeiro deu a essa discussão uma nova dimensão, já que a polêmica não se limita mais às comparações esportivas, passando a estar ligada à legitimidade das condições em que algumas dessas conquistas aconteceram e às decisões que podem ser tomadas ao fim do percurso judicial.