Ancelotti sustenta projeto da seleção em meio às críticas e destaca jovens do Brasileirão

Após o empate por 1 a 1 com a Austrália na estreia do novo ciclo, Carlo Ancelotti minimizou o impacto das críticas ao trabalho à frente da seleção brasileira. O treinador italiano afirmou que mantém o planejamento definido para os próximos anos e garantiu que a pressão externa não interfere em suas decisões.

Ancelotti concedeu entrevista nesta segunda-feira, véspera do segundo amistoso contra a Austrália, em Brisbane, e foi questionado sobre o momento da seleção. O Brasil chega ao confronto depois da eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo para a Noruega e de uma atuação abaixo das expectativas no primeiro compromisso após o Mundial.

"A crítica ao meu trabalho sempre existiu e sempre vai existir. A crítica não afeta a ideia que eu tenho para o futuro da seleção brasileira e dos jogadores. O quanto a crítica pode afetar, em porcentagem, a minha ideia para o futuro? Zero", afirmou.

O italiano também destacou jogadores jovens observados nesta Data Fifa e vê potencial para a formação de uma nova geração.

"Os jovens que estão aqui eu gostei muito, do Arthur Dias, que não conhecia. Gostei dos goleiros que não conhecia, Bontempo, Jair. Temos futuro, apesar das críticas."