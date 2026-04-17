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Pulisic temp GFX 16-9GOAL
Thomas Hindle

Traduzido por

Americanos no Exterior: é hora de Christian Pulisic acabar com sua fase de seca, e será que Folarin Balogun vai continuar em grande forma?

W. McKennie
Estados Unidos
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C. Pulisic

Para os principais atletas americanos, este foi um mês de abril de dois pesos e duas medidas: enquanto alguns encontraram o seu ritmo no momento certo, outros têm enfrentado dificuldades para recuperar a forma

É aqui que a coisa fica interessante, não é? A pausa para os jogos internacionais de março já ficou para trás. As competições europeias estão nas semifinais. Ninguém pode mais alegar que as viagens internacionais são a causa do seu fraco desempenho. Neste momento, todos estão lutando por algo. Temos *insira o número* finais de copa para disputar. E parece que a maioria dos jogadores da seleção americana está, em teoria, jogando por algo.
Vamos começar pelo Milan, que passou de candidato ao Scudetto no início da temporada a aspirante à Liga dos Campeões. Eles precisam começar a ganhar alguns jogos. E Christian Pulisic faria bem em contribuir com um ou dois gols. O melhor jogador da seleção americana está passando por uma fase de seca no momento. Isso é normal, mas seria bom se ele conseguisse sair dessa.

Em outras partes da Itália, as coisas parecem um pouco mais animadoras. Weston McKennie está em ótima forma e tem sido, sem dúvida, um dos melhores jogadores da Série A este ano. A Juve também está na briga pela Liga dos Campeões e precisa de mais gols do meio-campista para impulsioná-la na competição.

Mas a ação não para por aí. Os aspirantes à seleção americana enfrentam grandes jogos na França, Alemanha e Inglaterra antes do que parece ser um fim de semana significativo para o futebol. O GOAL antecipa a rodada para os americanos na Europa...

  • Milan Udinese Leao PulisicGetty Images

    Pulisic e a busca pela boa forma

    O que podemos concluir sobre Christian Pulisic neste momento? O que está dando errado aqui? Será possível que ele seja um jogador de futebol que está fazendo tudo certo, mas a bola simplesmente não está a seu favor? Um desvio no joelho ou um rebote favorável para o gol, e tudo isso se resolveria magicamente? Será que basta mesmo apenas um objeto esférico cruzando uma linha branca para salvá-lo?

    Talvez o futebol seja mais complexo do que isso. Claro, há vibrações, batalhas mentais e sorte. Mas também há padrões, absolutos e evidências anteriores que podem ser apontadas. Quer uma realidade crua? Pulisic sempre fez isso. Ele sempre teve altos e baixos. Ele sempre tentou talvez um pouco demais, ou jogou mesmo depois de levar muitos golpes. Ele é um jogador de futebol verdadeiramente excelente cujo grande defeito fatal é o fato de que ele não consegue mostrar isso por mais de 40 jogos.

    Este é um desses períodos de baixa. E não é como se ele estivesse fazendo algo errado. Há algumas reclamações a serem feitas aqui. O futebol de Max Allegri é terrivelmente defensivo. Pulisic deveria ser utilizado como atacante. Os jogadores ao seu redor também não estão rendendo. O Milan não marcou nenhum gol em três dos últimos quatro jogos. Isso não é bom o suficiente.

    No domingo, eles enfrentam o Hellas Verona, fora de casa. Certamente, este é um jogo para recuperar o ânimo. Eles não mantiveram o gol invicto nos últimos oito jogos. Perderam os últimos quatro. Evitar o rebaixamento seria um verdadeiro milagre do futebol. O cenário está pronto para Pulisic sair de sua fase ruim.

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  • Weston McKennie Juventus 2026Getty

    McKennie continua sua excelente temporada

    Recentemente, tem-se falado bastante nas redes sociais que Weston McKennie está tendo a melhor temporada de todos os meio-campistas americanos da história. Se analisarmos a história recente, seria difícil encontrar alguém melhor — especialmente se considerarmos Pulisic um jogador puramente ofensivo. Isso provavelmente é algo positivo. McKennie está tendo uma boa temporada segundo a maioria dos padrões, e uma excelente segundo os padrões americanos.

    Isso é algo que vale a pena comemorar, sobretudo porque os EUA precisam mesmo de um aumento na qualidade antes da Copa do Mundo. O meio-campo parece um pouco fraco. Tyler Adams não é titular garantido no Bournemouth no momento. Ninguém mais conseguiu se firmar em um time europeu. Johnny Cardoso é um jogador interessante, mas será que ele é a solução? Ainda bem que temos mais ou menos um mês para descobrir.

    Quanto a McKennie, a Juve está em boa fase. Venceu quatro dos últimos cinco jogos e sofreu apenas um gol nesse período. McKennie está fazendo sua parte. Ele marcou na última partida contra o Genoa e está de volta ao time após perder um jogo por acúmulo de cartões amarelos. O Bologna está fora da briga por uma vaga europeia, e uma vitória da Juve contribuiria muito para garantir o retorno à Liga dos Campeões.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-MARSEILLEAFP

    Folarin Balogun pode levar o Mônaco à Liga dos Campeões

    Finalmente, o Folarin Balogun que todos conhecíamos estava lá. O interessante sobre Balogun é que ele sempre foi muito eficaz quando tem espaço para correr. Ele não é exatamente um camisa 9 que joga de costas para o gol. Mas deixe-o esticar as pernas, e o atacante da seleção dos EUA pode se tornar um artilheiro de primeira linha. Ele tem provado isso ultimamente, com sete gols nos últimos sete jogos da Ligue 1 — incluindo um chute por cima da defesa contra o Marselha em 5 de abril.

    A semana passada foi péssima para o Mônaco, no entanto. Eles foram goleados pelo Paris FC. E mesmo que Balogun tenha marcado, eles precisarão recuperar a forma do início de abril para chegar à Europa. No momento, o time está a um ponto de uma vaga na UEFA Conference League. Mas as metas certamente precisam ser mais ambiciosas para um time que disputou a Liga dos Campeões nesta temporada. Isso exigiria uma recuperação de três pontos. E tudo começa com uma batalha contra o Auxerre, que luta contra o rebaixamento, neste fim de semana. Não será um jogo fácil. Mas pelo menos seu principal jogador está em boa forma.

  • Borussia Mönchengladbach v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport

    O Mainz pode oferecer uma oportunidade para Gio Reyna

    Agora que a poeira já baixou de vez, provavelmente podemos admitir que tudo isso é um pouco injusto com o Gio Reyna. O técnico que o contratou foi demitido rapidamente, e o novo claramente ainda não conquistou a confiança da torcida. Reyna precisava jogar futebol, mas simplesmente não tem tido tempo de jogo suficiente depois de fazer o que parecia ser uma boa transferência para o Borussia Mönchengladbach.

    É um cenário estranho também. O Gladbach certamente passou por uma temporada um pouco ruim, mas poucos imaginariam que o time estaria lutando contra o rebaixamento a cinco rodadas do fim. Agora, eles estão em uma verdadeira batalha para evitar o rebaixamento e venceram apenas uma das últimas cinco partidas. Esqueça o futebol bonito, é hora de se defender e garantir alguns resultados. E onde isso deixa Reyna? Bem, ele é um pouco rebelde em um time que simplesmente não precisa disso. A boa notícia? O adversário deste fim de semana, o Mainz, não está jogando por muito. É quase certo que não será rebaixado. E não vai para a Europa. Talvez este possa ser um jogo mais aberto e uma chance para Reyna esticar as pernas.