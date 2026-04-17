Americanos no Exterior: É hora de Christian Pulisic acabar com sua fase de seca, e será que Folarin Balogun conseguirá manter o ritmo?

É aqui que a coisa fica interessante, não é? A pausa para os jogos internacionais de março já ficou para trás. As competições europeias estão nas semifinais. Ninguém pode mais alegar que as viagens internacionais são a causa do seu fraco desempenho. Neste momento, todos estão lutando por algo. Temos *insira o número* finais de copa para disputar. E parece que a maioria dos jogadores da seleção americana está, em teoria, jogando por algo.

Vamos começar pelo Milan, que passou de candidato ao Scudetto no início da temporada a aspirante à Liga dos Campeões. Eles precisam começar a ganhar alguns jogos. E Christian Pulisic faria bem em contribuir com um ou dois gols. O melhor jogador da seleção americana está passando por uma fase de seca no momento. Isso é normal, mas seria bom se ele conseguisse sair dessa.

Em outras partes da Itália, as coisas parecem um pouco mais animadoras. Weston McKennie está em ótima forma e tem sido, sem dúvida, um dos melhores jogadores da Série A este ano. A Juve também está na briga pela Liga dos Campeões e precisa de mais gols do meio-campista para impulsioná-la na competição.

Mas a ação não para por aí. Os aspirantes à seleção americana enfrentam grandes jogos na França, Alemanha e Inglaterra antes do que parece ser um fim de semana significativo para o futebol. O GOAL antecipa a rodada para os americanos na Europa...