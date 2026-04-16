“Amamos muito nossos filhos” – Victoria, esposa de Sir David Beckham, quebra o silêncio sobre a desavença com o filho Brooklyn

Victoria falou publicamente pela primeira vez sobre o suposto desentendimento com seu filho mais velho, Brooklyn. Em uma entrevista sincera, a ex-Spice Girl enfatizou o profundo carinho que ela e seu marido, David, têm pelos filhos, apesar das recentes manchetes sobre a dinâmica familiar.

Em entrevista ao Wall Street Journal, Victoria abordou a situação afirmando: “Acho que sempre... amamos muito nossos filhos. Sempre tentamos ser os melhores pais que podemos ser. E, sabe, estamos sob os holofotes há mais de 30 anos agora, e tudo o que sempre tentamos fazer é proteger nossos filhos e amá-los. E, sabe, isso é tudo o que realmente quero dizer sobre o assunto.”