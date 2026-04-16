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“Amamos muito nossos filhos” – Victoria, esposa de Sir David Beckham, quebra o silêncio sobre a desavença com o filho Brooklyn
Victoria Beckham fala sobre as tensões familiares
Victoria falou publicamente pela primeira vez sobre o suposto desentendimento com seu filho mais velho, Brooklyn. Em uma entrevista sincera, a ex-Spice Girl enfatizou o profundo carinho que ela e seu marido, David, têm pelos filhos, apesar das recentes manchetes sobre a dinâmica familiar.
Em entrevista ao Wall Street Journal, Victoria abordou a situação afirmando: “Acho que sempre... amamos muito nossos filhos. Sempre tentamos ser os melhores pais que podemos ser. E, sabe, estamos sob os holofotes há mais de 30 anos agora, e tudo o que sempre tentamos fazer é proteger nossos filhos e amá-los. E, sabe, isso é tudo o que realmente quero dizer sobre o assunto.”
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As declarações bombásticas de Brooklyn nas redes sociais
O caráter público da suposta briga se intensificou em janeiro, quando Brooklyn publicou uma longa declaração de seis páginas no Instagram. O aspirante a chef acusou seus pais de tentarem “arruinar” seu relacionamento com sua esposa, Nicola Peltz, e sugeriu que as demonstrações de afeto da família estavam frequentemente ligadas à manutenção da “Marca Beckham”.
Em sua postagem detalhada, Brooklyn expressou sua frustração, alegando que foi forçado a se manifestar porque seus pais “continuaram a falar com a imprensa”. Ele também fez alegações específicas sobre seu casamento, alegando que sua mãe “cancelou a confecção do vestido de Nicola na última hora” e “dançou de forma muito inadequada comigo na frente de todos” durante as comemorações.
Versões diferentes de eventos de casamento
As alegações feitas por Brooklyn sobre o clima do casamento suscitaram relatos divergentes entre os presentes. Enquanto Brooklyn insistiu que a família valoriza “a promoção pública e os endossos acima de tudo”, alguns convidados se manifestaram para dar suas próprias perspectivas sobre o suposto atrito durante a cerimônia.
O DJ Fat Tony pareceu apoiar a versão de Brooklyn sobre a “dança constrangedora” com sua mãe. No entanto, o cantor Marc Anthony apresentou uma visão diferente, sugerindo que a narrativa apresentada ao público “dificilmente era a verdade”. Brooklyn afirmou ainda que o amor familiar na casa dos Beckham era frequentemente “determinado pela quantidade de postagens nas redes sociais”.
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A posição de David Beckham sobre as repercussões
Embora David Beckham não tenha divulgado uma declaração oficial abordando especificamente a publicação de Brooklyn no Instagram, o coproprietário do Inter Miami falou de maneira geral sobre a criação dos filhos e as redes sociais durante um painel em Davos.
Refletindo sobre os desafios de criar filhos na era moderna, a lenda do Manchester United e da Inglaterra observou que as crianças “têm permissão para cometer erros”. Apesar do atrito, tanto David quanto Victoria postaram homenagens nas redes sociais para Brooklyn em seu aniversário de 27 anos, em março, sinalizando um possível desejo de superar a briga pública.