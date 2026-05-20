Alisson dá sinal verde à Juventus: goleiro do Liverpool está disposto a abrir mão da Liga dos Campeões para voltar à Série A

De acordo com o jornal *La Gazzetta dello Sport*, Alisson deu sinal verde à Juventus para uma transferência neste verão. O time da Série A vem enfrentando uma temporada difícil sob o comando do técnico Luciano Spalletti. Após a recente derrota para a Fiorentina, a Juventus ocupa a sexta posição na tabela e corre o risco de perder uma vaga na competição de clubes mais prestigiada da Europa, já que os Bianconeri precisam que o AC Milan, a Roma e o Como tropecem na última semana da temporada.

Ficar de fora da principal competição da Europa pode custar ao clube até € 60 milhões em receita perdida. No entanto, o brasileiro continua convencido do projeto, com seus representantes reafirmando seu forte desejo de se transferir para Turim, independentemente da posição final do time no campeonato.