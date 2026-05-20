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Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

Alisson dá sinal verde à Juventus: goleiro do Liverpool está disposto a abrir mão da Liga dos Campeões para voltar à Série A

A. Becker
Liverpool
Premier League
Juventus
Campeonato Italiano
Mercado da bola

O goleiro do Liverpool, Alisson Becker, estaria ansioso para se transferir para a Juventus neste verão, mesmo que o gigante italiano não consiga se classificar para a Liga dos Campeões da próxima temporada. O goleiro brasileiro continua totalmente comprometido com o projeto de reconstrução do clube de Turim e está disposto a disputar a Liga Europa, na esperança de voltar à Série A a partir de Anfield.

  • A disposição de Alisson para chegar a um acordo

    De acordo com o jornal *La Gazzetta dello Sport*, Alisson deu sinal verde à Juventus para uma transferência neste verão. O time da Série A vem enfrentando uma temporada difícil sob o comando do técnico Luciano Spalletti. Após a recente derrota para a Fiorentina, a Juventus ocupa a sexta posição na tabela e corre o risco de perder uma vaga na competição de clubes mais prestigiada da Europa, já que os Bianconeri precisam que o AC Milan, a Roma e o Como tropecem na última semana da temporada.

    Ficar de fora da principal competição da Europa pode custar ao clube até € 60 milhões em receita perdida. No entanto, o brasileiro continua convencido do projeto, com seus representantes reafirmando seu forte desejo de se transferir para Turim, independentemente da posição final do time no campeonato.

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  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Dizendo adeus a Anfield

    O experiente goleiro se prepara para uma despedida emocionante quando o Liverpool receber o Brentford no domingo. Espera-se que o técnico Arne Slot escale o brasileiro como titular, permitindo que ele se despeda dos torcedores como deve ser, após oito temporadas memoráveis. Durante sua passagem de sucesso por Merseyside, Alisson ajudou o clube a conquistar dois títulos da Premier League, uma FA Cup, duas Carabao Cups, um Mundial de Clubes, uma Supercopa da UEFA e um troféu da Liga dos Campeões.

    Apesar de ter disputado mais de 300 partidas e continuar sendo uma figura-chave nesta temporada, problemas com lesões e o rápido desenvolvimento de Giorgi Mamardashvili têm ameaçado cada vez mais sua vaga garantida no time titular. Essa competição interna levou gradualmente o ex-jogador da Roma a buscar ativamente um retorno definitivo ao ambiente familiar da primeira divisão italiana neste verão.

  • Encontrar uma solução amigável

    Embora o jogador tenha deixado claras suas intenções, a organização de sua saída da Inglaterra exige uma negociação cuidadosa. Alisson tem contrato válido até junho de 2027, o que significa que a Juventus precisa chegar a um acordo financeiro com o clube da Premier League. Todas as partes envolvidas, especialmente o próprio goleiro, estão empenhadas em garantir uma saída respeitosa que honre seu status de lenda. O time de Turim precisa desesperadamente de uma injeção de liderança e qualidade após ter perdido o rumo nos últimos dois anos. Eles veem o experiente jogador internacional como um pilar crucial para a necessária reconstrução, e sua disposição de abrir mão do futebol europeu de alto nível apenas fortaleceu a determinação do clube em finalizar o complexo negócio.

  • Liverpool v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    E agora, o que vai acontecer?

    Com Alisson prestes a se juntar à seleção brasileira para a próxima Copa do Mundo, seu agente está pronto para acelerar as negociações nas próximas três semanas. O objetivo claro é fechar o acordo de transferência antes do início do torneio internacional. Isso permitirá que o goleiro se concentre inteiramente em suas obrigações com a seleção, ao mesmo tempo em que garante seu futuro a longo prazo no clube italiano.

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