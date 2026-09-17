O técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, foi obrigado a abordar a enorme mudança de intensidade exigida enquanto sua equipe se prepara para o clássico de Madri de domingo, de alta importância. Falando durante sua coletiva de imprensa oficial pós-jogo após a vitória por 4 a 0 sobre o Osasuna, o treinador argentino foi questionado diretamente sobre a competitividade de seu time antes de uma partida dessa magnitude. Embora tenha reconhecido que seu elenco sempre busca dar o seu melhor absoluto, Simeone enfatizou que um clássico traz um nível de exigência completamente diferente.

"Eu sempre, não vejo isso como competitividade. Depois o jogo vai mostrar até onde podemos dar", afirmou Simeone ao avaliar a situação de seu elenco.