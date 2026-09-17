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imago-sport-13616946.jpgCordon Press/Miguelez Sports
Alvino Hanafi
Traduzido por

Alerta para Kylian Mbappe! Diego Simeone expõe a arma assustadora do Real Madrid antes de clássico gigantesco

Atlético de Madrid x Real Madrid
D. Simeone
Atlético de Madrid
Real Madrid
La Liga

O Real Madrid chega ao clássico de Madri querendo ampliar seu grande momento sob os holofotes. O técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, alertou sua equipe sobre a "incrível força ofensiva" do rival antes do confronto decisivo de domingo no Metropolitano.

  • Avaliando a preparação para o teste final

    O técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, foi obrigado a abordar a enorme mudança de intensidade exigida enquanto sua equipe se prepara para o clássico de Madri de domingo, de alta importância. Falando durante sua coletiva de imprensa oficial pós-jogo após a vitória por 4 a 0 sobre o Osasuna, o treinador argentino foi questionado diretamente sobre a competitividade de seu time antes de uma partida dessa magnitude. Embora tenha reconhecido que seu elenco sempre busca dar o seu melhor absoluto, Simeone enfatizou que um clássico traz um nível de exigência completamente diferente.

    "Eu sempre, não vejo isso como competitividade. Depois o jogo vai mostrar até onde podemos dar", afirmou Simeone ao avaliar a situação de seu elenco.

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  • imago-sport-1067063678.jpgPressinphoto

    Descartando os resultados anteriores antes do confronto

    Simeone foi rápido em descartar qualquer ideia de que a forma recente no cenário doméstico ou sucessos anteriores terão qualquer influência no confronto de domingo no Metropolitano. O treinador destacou que as exigências emocionais e físicas de enfrentar seu rival mais feroz tornam os jogos anteriores completamente irrelevantes. Para o Atlético, o foco segue totalmente em tratar o dérbi como um campo de batalha completamente novo.

    "Entendemos que esta partida não tem absolutamente nenhuma relação, nada em nada, com a partida de sábado", explicou Simeone durante a coletiva, ressaltando a natureza única do confronto da capital.


  • Cauteloso com a incrível força ofensiva do Real Madrid

    O técnico do Atlético reservou elogios especiais à capacidade letal dos adversários no terço final, destacando o desafio formidável imposto pelo ataque do Real Madrid. Com talentos estrelados como Kylian Mbappe e a criatividade de Arda Guler impulsionando os visitantes, Simeone sabe que sua linha defensiva enfrentará um teste incansável de concentração e resiliência.

    "No sábado vamos encontrar um adversário que, como vocês podem ver, tem uma força ofensiva incrível e, bem, vamos tentar levar o jogo para onde queremos e onde podemos machucá-los", alertou Simeone.

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  • imago-sport-1066992347.jpgDeFodi Images

    Executando o plano tático no Metropolitano

    Com apenas dois pontos separando os dois rivais na tabela de La Liga, a batalha tática em campo acabará ditando o resultado. Simeone e sua comissão técnica passaram a semana elaborando um plano para frear o embalo do Real Madrid, ao mesmo tempo em que exploram eventuais vulnerabilidades defensivas do rival. À medida que a expectativa chega ao auge na capital, o Atlético está totalmente preparado para deixar tudo em campo em busca de uma vitória marcante.

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