Alejandro Garnacho recebe conselho crucial do ícone da Premier League Brad Friedel após início difícil no Aston Villa

Garnacho enfrentou um período turbulento, marcando apenas um gol na liga durante sua breve passagem pelo Chelsea depois de concluir uma transferência de £ 40 milhões vinda do Manchester United. Seu período sob o comando de Ruben Amorim terminou mal, marcado por um desentendimento público.

Agora, Garnacho se juntou ao Aston Villa por empréstimo com opção de compra, com o objetivo de preencher o vazio deixado por Rogers, que recentemente assinou com o Chelsea em um acordo de £ 117 milhões.

Apesar de suas dificuldades, Garnacho espera reacender sua carreira, embora já tenha sofrido um revés ao ficar fora do confronto em andamento da Supercopa da Uefa contra o PSG devido aos protocolos de concussão. De acordo com uma entrevista exclusiva do Daily Star Sport, via Football Betting, essa transferência faz todo o sentido.