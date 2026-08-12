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Alejandro Garnacho recebe conselho crucial do ícone da Premier League Brad Friedel após início difícil no Aston Villa
Uma queda acentuada para Garnacho
Garnacho enfrentou um período turbulento, marcando apenas um gol na liga durante sua breve passagem pelo Chelsea depois de concluir uma transferência de £ 40 milhões vinda do Manchester United. Seu período sob o comando de Ruben Amorim terminou mal, marcado por um desentendimento público.
Agora, Garnacho se juntou ao Aston Villa por empréstimo com opção de compra, com o objetivo de preencher o vazio deixado por Rogers, que recentemente assinou com o Chelsea em um acordo de £ 117 milhões.
Apesar de suas dificuldades, Garnacho espera reacender sua carreira, embora já tenha sofrido um revés ao ficar fora do confronto em andamento da Supercopa da Uefa contra o PSG devido aos protocolos de concussão. De acordo com uma entrevista exclusiva do Daily Star Sport, via Football Betting, essa transferência faz todo o sentido.
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Friedel defende a estratégia de transferências
Friedel insiste que o Chelsea não se aproveitou do Aston Villa, destacando as realidades financeiras do futebol moderno.
"Não acho que seja o caso aqui; para o Aston Villa, trata-se de trabalhar sob as restrições regulatórias e o PSR, e de escolher o momento certo para lucrar com um jogador", explicou Friedel. O Aston Villa tem lidado com esses obstáculos de forma eficiente nas últimas temporadas. "É importante para clubes como o Villa equilibrar as contas quando operam próximo dos níveis em que operam", acrescentou Friedel.
O ex-goleiro acredita que equilibrar as contas é simplesmente uma necessidade para clubes que buscam seguir competitivos no mais alto nível do jogo.
Emery tem a chave
Friedel está extremamente confiante de que Emery é o técnico ideal para recolocar Garnacho em sua melhor forma. Emery transformou o Aston Villa, e Friedel confia implicitamente em seu julgamento.
"Além disso, quando você tem um técnico como Emery, que é tão talentoso em manter o Aston Villa na briga pelas vagas da Champions League, ele saberá o tipo de jogador que deve trazer para agregar valor ao elenco", observou. O ambiente no Villa Park pode oferecer a plataforma perfeita para Garnacho voltar a prosperar. "Então, com o histórico de Emery trabalhando com jogadores, Garnacho será um atleta com quem Emery trabalhará de perto para garantir que ele possa atuar no seu melhor", concluiu Friedel.
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O que vem a seguir para Garnacho?
Garnacho está atualmente assistindo do lado de fora enquanto o Aston Villa enfrenta o PSG na Supercopa da UEFA. Assim que for liberado dos protocolos de concussão, ele tentará fazer sua estreia pelo clube na Premier League e provar que seus críticos estão errados.
Enquanto isso, Rogers pode fazer sua muito aguardada estreia pelo Chelsea neste fim de semana contra a Real Sociedad, em Stamford Bridge, após uma pausa prolongada depois da Copa do Mundo.
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