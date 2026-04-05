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Alejandro Garnacho já está à venda?! É revelado o valor que o Chelsea acredita poder receber pelo ex-ala do Manchester United
O Chelsea está disposto a ouvir propostas
O período de lua de mel de Garnacho na capital inglesa chegou oficialmente ao fim, com relatos indicando que o Chelsea já estaria disposto a lucrar com a venda do jovem jogador. De acordo com o jornalista Simon Phillips em seu Substack, a diretoria do Chelsea está agora aberta a autorizar a saída do ponta. Apesar de ter chegado com grande alarde como uma contratação de destaque de £ 40 milhões (US$ 53 milhões) no verão passado, o jogador de 21 anos não conseguiu se firmar como titular. O clube está deixando sua posição clara, com Phillips observando: “O Chelsea acredita que Garnacho teria muitos pretendentes dispostos a pagar basicamente a mesma quantia que pagaram para contratá-lo no verão passado. O clube aparentemente acreditava que o mercado de alas esquerdos estava escasso no verão passado – mas também houve alguns arrependimentos em relação às contratações daquela época.”
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Dificuldades em encontrar a forma ideal e alcançar o status internacional
A saída inicial de Garnacho surgiu em consequência de uma grave ruptura nas relações em Old Trafford. Depois de criticar duramente o técnico Ruben Amorim após a derrota na final da Liga Europa, o ponta foi relegado ao banco de reservas antes de ser vendido por 40 milhões de libras. No entanto, a mudança de ares não trouxe uma reviravolta em sua sorte, com seu desempenho caindo drasticamente. As consequências dessa dificuldade no cenário nacional foram fortemente sentidas na seleção, já que ele foi recentemente deixado de fora do elenco. Com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando, ele vê sua vaga na seleção seriamente ameaçada.
A implacável máquina de recrutamento
Quando o ponta trocou o Noroeste por Londres, muitos alertaram que ele estava entrando em um sistema onde os jogadores são frequentemente vistos apenas como ativos, e não como pilares de longo prazo. O atual modelo de negócios do Chelsea concentra-se fortemente na aquisição de jovens talentos com alto valor de revenda, e parece que ele pode ser a mais recente vítima dessa política de rotatividade, à medida que o clube busca equilibrar as contas. Seus números destacam essa dificuldade; em 37 partidas no total em todas as competições, ele marcou apenas oito gols e deu quatro assistências em 1.935 minutos em campo. Seu desempenho na Premier League tem sido particularmente decepcionante, com apenas um gol e quatro assistências em 20 partidas. Embora tenha encontrado um pouco de forma nas copas nacionais — marcando quatro vezes em quatro jogos da EFL Cup e dois gols em quatro partidas da FA Cup —, um único gol em nove partidas da Liga dos Campeões da UEFA não foi suficiente para consolidar sua vaga. Com jogadores como Estevao, Jamie Gittens e Pedro Neto disputando minutos nas laterais, Garnacho caiu firmemente na hierarquia do time.
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Os reforços já estão chegando ao Stamford Bridge
Enquanto o United conseguiu um reforço imediato ao substituir seu jogador formado na base por Matheus Cunha, o Chelsea também está tomando medidas para reformular seu ataque. Espera-se que a chegada iminente de Geovany Quenda, do Sporting CP, limite ainda mais as oportunidades do atacante, que vem enfrentando dificuldades. Os torcedores do United, por sua vez, parecem não demonstrar muita compaixão. Depois de ter sido substituído no intervalo em partidas recentes, o jogador esquecido pode em breve estar procurando seu terceiro clube em três anos.