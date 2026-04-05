Alejandro Garnacho já está à venda?! É revelado o valor que o Chelsea acredita poder receber pelo ex-ala do Manchester United

Quando o ponta trocou o Noroeste por Londres, muitos alertaram que ele estava entrando em um sistema onde os jogadores são frequentemente vistos apenas como ativos, e não como pilares de longo prazo. O atual modelo de negócios do Chelsea concentra-se fortemente na aquisição de jovens talentos com alto valor de revenda, e parece que ele pode ser a mais recente vítima dessa política de rotatividade, à medida que o clube busca equilibrar as contas. Seus números destacam essa dificuldade; em 37 partidas no total em todas as competições, ele marcou apenas oito gols e deu quatro assistências em 1.935 minutos em campo. Seu desempenho na Premier League tem sido particularmente decepcionante, com apenas um gol e quatro assistências em 20 partidas. Embora tenha encontrado um pouco de forma nas copas nacionais — marcando quatro vezes em quatro jogos da EFL Cup e dois gols em quatro partidas da FA Cup —, um único gol em nove partidas da Liga dos Campeões da UEFA não foi suficiente para consolidar sua vaga. Com jogadores como Estevao, Jamie Gittens e Pedro Neto disputando minutos nas laterais, Garnacho caiu firmemente na hierarquia do time.