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'Ainda não sei o que aconteceu' - Ederson quebra o silêncio sobre transferência frustrada para o Manchester United
Confusão sobre o colapso de Old Trafford
O internacional brasileiro parecia destinado à Premier League no início deste verão, depois de Atalanta e Manchester United terem acertado uma taxa na casa dos € 45 milhões. O plano era que o jogador de 27 anos concluísse a transferência após sua participação na Copa do Mundo de 2026 com o Brasil.
Falando em entrevista coletiva antes de um play-off da Conference League contra o Hapoel Tel-Aviv, Ederson admitiu que ainda não sabe os detalhes específicos do fracasso da negociação. "Estou muito feliz por permanecer na Atalanta. Agradeço muito ao clube e a Luca Percassi. Eles me ligaram muitas vezes, e senti que estavam ao meu lado. Mesmo tendo interesse de outros clubes, depois de tudo o que aconteceu, pensei que o melhor era ficar com quem realmente me queria, e esse sempre foi a Atalanta. Fiquei feliz em vestir a camisa que me deu tanta alegria", disse.
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Um mistério no departamento médico
A decisão de abandonar a transferência pegou muitos de surpresa, especialmente porque Ederson vinha sendo um jogador consistente na Serie A e com plenas condições físicas. Embora a negociação tenha fracassado depois que o clube da Premier League apontou problemas no joelho durante os exames médicos, o que o levou a assinar uma renovação em Bérgamo até 2031, observadores especularam que a preocupação médica pode simplesmente ter servido como uma desculpa conveniente para uma mudança na estratégia de contratações em Old Trafford.
"Sinceramente, não sei o que aconteceu. Sempre tive interesse de outros clubes, e eu poderia ter ido para outro time inglês. Os exames correram bem; não sei o que mudou. Estou na Atalanta há quatro anos e sempre joguei", explicou o meio-campista à Sky Sport Italia. "Eu poderia simplesmente ter esperado para ver o que aconteceria, mas a ótima relação com o clube me convenceu a ficar e assinar um novo contrato."
Compromisso com a causa da Atalanta
Apesar da decepção por uma transferência dos sonhos para um dos maiores clubes do mundo ter melado, Ederson está determinado a provar sua condição física e seu valor em campo. O meio-campista brasileiro, que fez 41 partidas pela Atalanta em todas as competições na última temporada, com três gols e duas assistências, antes de entrar duas vezes como substituto do Brasil contra Haiti e Noruega na Copa do Mundo, rapidamente voltou seu foco para suas funções na equipe de Maurizio Sarri, onde agora é considerado um dos principais candidatos à braçadeira de capitão.
"Tive momentos maravilhosos indo para a Copa do Mundo com o Brasil e depois... ainda não sei o que aconteceu, para ser honesto, mas o importante é que consegui lidar com a situação, voltar com a mentalidade certa e dar tudo pelo clube que me deu tanto. Eu continuo sendo Ederson; todos me conhecem aqui e sabem o que posso fazer, e sabem que sempre darei tudo de mim", afirmou Ederson.
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Grato pelo apoio em Bérgamo
A decisão do meio-campista de comprometer seu futuro de longo prazo com o Gewiss Stadium foi celebrada por dirigentes do clube, com o diretor da Atalanta, Cristiano Giuntoli, chegando a descrever Ederson como a "melhor contratação" deles para o verão. Embora seja um rosto conhecido, a segurança de seu novo contrato representa um enorme impulso para uma equipe que busca construir sobre o triunfo na Liga Europa de 2024.
"Agradeço aos torcedores; eles são sempre muito apaixonados e estão ao seu lado, nos bons e nos maus momentos. Nós vencemos a Liga Europa, tivemos grandes resultados, eles me conhecem", acrescentou, já de olho na nova campanha. "Não me vejo como uma nova contratação; sempre fui um jogador da Atalanta."
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