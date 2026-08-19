'Ainda não sei o que aconteceu' - Ederson quebra o silêncio sobre transferência frustrada para o Manchester United

Apesar da decepção por uma transferência dos sonhos para um dos maiores clubes do mundo ter melado, Ederson está determinado a provar sua condição física e seu valor em campo. O meio-campista brasileiro, que fez 41 partidas pela Atalanta em todas as competições na última temporada, com três gols e duas assistências, antes de entrar duas vezes como substituto do Brasil contra Haiti e Noruega na Copa do Mundo, rapidamente voltou seu foco para suas funções na equipe de Maurizio Sarri, onde agora é considerado um dos principais candidatos à braçadeira de capitão.

"Tive momentos maravilhosos indo para a Copa do Mundo com o Brasil e depois... ainda não sei o que aconteceu, para ser honesto, mas o importante é que consegui lidar com a situação, voltar com a mentalidade certa e dar tudo pelo clube que me deu tanto. Eu continuo sendo Ederson; todos me conhecem aqui e sabem o que posso fazer, e sabem que sempre darei tudo de mim", afirmou Ederson.