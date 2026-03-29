Após a demissão de Tudor do Tottenham, as especulações sobre uma possível contratação de Hutter se intensificaram. O técnico de 56 anos, que está sem clube desde que deixou o Mônaco em outubro, decidiu se pronunciar sobre os rumores crescentes, divulgando um comunicado oficial à imprensa para esclarecer sua posição profissional atual.

Segundo a Sky Sports Áustria, ele disse: “Nos últimos dias e semanas, tenho sido cada vez mais associado a vários clubes. No entanto, como já disse logo após minha passagem pelo Mônaco, meu desejo fundamental é voltar a trabalhar como técnico principal o mais cedo possível, no início da nova temporada. Minha posição sobre esse assunto não mudou desde então.”