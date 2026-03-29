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Adi Hutter quebra o silêncio sobre os rumores de que poderia assumir o cargo no Tottenham após a saída de Igor Tudor
Hutter comenta rumores sobre o Tottenham
Após a demissão de Tudor do Tottenham, as especulações sobre uma possível contratação de Hutter se intensificaram. O técnico de 56 anos, que está sem clube desde que deixou o Mônaco em outubro, decidiu se pronunciar sobre os rumores crescentes, divulgando um comunicado oficial à imprensa para esclarecer sua posição profissional atual.
Segundo a Sky Sports Áustria, ele disse: “Nos últimos dias e semanas, tenho sido cada vez mais associado a vários clubes. No entanto, como já disse logo após minha passagem pelo Mônaco, meu desejo fundamental é voltar a trabalhar como técnico principal o mais cedo possível, no início da nova temporada. Minha posição sobre esse assunto não mudou desde então.”
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Spurs em crise após a saída de Tudor
O momento em que Hutter fez essa declaração representa mais um golpe para o Spurs, já que a contratação do técnico austríaco parece estar fora de questão pelo menos até o final da atual temporada.
O Tottenham tomou a decisão de se separar de Tudor no domingo, após uma sequência desastrosa de sete jogos que não conseguiu conter o declínio do clube na Premier League. A decisão de demitir Tudor veio após uma humilhante derrota por 3 a 0 em casa contra o Nottingham Forest, resultado que deixou os londrinos na 17ª posição. O Spurs está profundamente envolvido em uma batalha contra o rebaixamento que poucos poderiam ter previsto no início da temporada.
Pânico no Tottenham
A situação no Tottenham Hotspur Stadium está se tornando cada vez mais precária à medida que a temporada entra em sua reta final. Após a derrota para o Forest, o Spurs está apenas um ponto acima do rival londrino West Ham United, que ocupa a última vaga na zona de rebaixamento. A falta de estabilidade no banco de reservas só veio agravar a ansiedade em torno da permanência do clube na primeira divisão.
A demissão de Tudor após um período tão curto reflete o desespero da diretoria em encontrar uma solução que garanta a permanência na Premier League, embora a relutância de Hutter sugira que eles talvez tenham que procurar em outro lugar por uma solução imediata.
- AFP
O que vem por aí para o Tottenham?
A diretoria do Tottenham precisa agora voltar sua atenção para outros candidatos dispostos a assumir uma missão de resgate de curto prazo. O clube esperava conseguir rapidamente um substituto de alto nível para revitalizar um elenco que tem demonstrado falta de confiança sob a breve orientação de Tudor.
A busca por um técnico provavelmente se intensificará nos próximos dias, já que a diretoria busca um treinador capaz de tirar o time da zona de rebaixamento. O Spurs volta a campo pela Premier League fora de casa, contra o Sunderland, no dia 12 de abril.