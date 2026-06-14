Acordo verbal: Real Madrid supostamente traz de volta jogador da seleção espanhola da Premier League

Cucurella tem contrato com o Chelsea até 2029 e, portanto, deve custar uma quantia considerável. Seu valor de mercado está atualmente em 55 milhões de euros. Ele foi formado no Espanyol de Barcelona e no FC Barcelona. Em 2020, os catalães venderam Cucurella ao Getafe por pouco menos de doze milhões de euros. Um ano depois, seguiu-se a transferência para a Inglaterra, para o Brighton, por 18 milhões de euros, que o revendeu ao Chelsea um ano depois por 65 milhões de euros.

Pela Espanha, Cucurella disputou até agora 24 partidas pela seleção e foi campeão europeu com a Furia Roja em 2024. Nas quartas de final contra a Alemanha, sua mão na área, que não foi punida, gerou muita discussão — e fez com que os torcedores alemães continuem vaiando-o até hoje.