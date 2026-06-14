Acordo verbal: Real Madrid supostamente traz de volta jogador da seleção espanhola da Premier League

É o que informa o especialista italiano em transferências Fabrizio Romano. Segundo ele, o jogador de 27 anos é a principal escolha do novo técnico do Real Madrid, José Mourinho, que assumirá o lugar de Álvaro Arbeloa no comando do time na próxima temporada.
“Cucurella deixa o Chelsea e se junta ao Real Madrid após a Copa do Mundo”, postou Romano. Atualmente, Cucurella está com a Espanha na Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México. A atual campeã europeia estreia no torneio na segunda-feira (18h) contra Cabo Verde com o jogador canhoto.