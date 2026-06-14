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Brighton & Hove Albion v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
Daniel Buse

Traduzido por

Acordo verbal: Real Madrid supostamente traz de volta jogador da seleção espanhola da Premier League

La Liga
Real Madrid
M. Cucurella
Chelsea
Premier League

O Real Madrid estaria prestes a contratar o lateral-esquerdo Marc Cucurella, do Chelsea, com quem já teria chegado a um acordo verbal.

É o que informa o especialista italiano em transferências Fabrizio Romano. Segundo ele, o jogador de 27 anos é a principal escolha do novo técnico do Real Madrid, José Mourinho, que assumirá o lugar de Álvaro Arbeloa no comando do time na próxima temporada. 

“Cucurella deixa o Chelsea e se junta ao Real Madrid após a Copa do Mundo”, postou Romano. Atualmente, Cucurella está com a Espanha na Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México. A atual campeã europeia estreia no torneio na segunda-feira (18h) contra Cabo Verde com o jogador canhoto. 

  • O Real Madrid havia contratado Álvaro Carreras, lateral-esquerdo, do Benfica no verão passado por uma quantia de 50 milhões de euros. Além disso, Ferland Mendy também integra o elenco dos Blancos para essa posição. Carreras havia inicialmente se imposto na disputa com Mendy pela vaga de titular — em parte porque o francês estava lesionado. Na fase decisiva da temporada, Arbeloa, de forma bastante surpreendente, preferiu Mendy em algumas partidas, como na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique. 

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  • Marc Cucurella Chelsea 2026Getty

    Cucurella joga pelo Chelsea há quatro anos

    Cucurella tem contrato com o Chelsea até 2029 e, portanto, deve custar uma quantia considerável. Seu valor de mercado está atualmente em 55 milhões de euros. Ele foi formado no Espanyol de Barcelona e no FC Barcelona. Em 2020, os catalães venderam Cucurella ao Getafe por pouco menos de doze milhões de euros. Um ano depois, seguiu-se a transferência para a Inglaterra, para o Brighton, por 18 milhões de euros, que o revendeu ao Chelsea um ano depois por 65 milhões de euros. 

    Pela Espanha, Cucurella disputou até agora 24 partidas pela seleção e foi campeão europeu com a Furia Roja em 2024. Nas quartas de final contra a Alemanha, sua mão na área, que não foi punida, gerou muita discussão — e fez com que os torcedores alemães continuem vaiando-o até hoje. 

  • Os números de Marc Cucurella na temporada 2025/26:

    Jogos: 50
    Minutos em campo: 3871
    Gols: 1
    Assistências: 4