O que aconteceu com Wallace Yan e porque jovem deve deixar o Flamengo no meio do ano

A ausência de Wallace Yan nas últimas partidas do Flamengo chamou a atenção da torcida rubro-negra. Depois de entrar no clássico contra o Vasco, o jovem atacante sequer foi relacionado para os jogos diante do Independiente Medellín e do Grêmio, aumentando os questionamentos sobre sua situação no elenco comandado por Leonardo Jardim.
Embora o Flamengo lide com diversos desfalques por problemas físicos, a decisão envolvendo o atacante passou diretamente por questões técnicas e comportamentais. Internamente, a avaliação é de que o jogador vive uma queda de rendimento nos treinamentos e ainda não conseguiu aproveitar as oportunidades recebidas na equipe principal. O cenário abriu caminho para que o clube já considere uma negociação na próxima janela de transferências.