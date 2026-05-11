O que aconteceu com Wallace Yan e porque jovem deve deixar o Flamengo no meio do ano

Após a vitória do Flamengo, Leonardo Jardim comentou publicamente a decisão de não relacionar Wallace Yan para os últimos compromissos. O treinador português afirmou que o jovem não estava "totalmente integrado para ajudar a equipe", discurso semelhante ao utilizado anteriormente ao explicar a ausência de Gonzalo Plata.

Segundo Jardim, a prioridade da comissão técnica é manter atletas comprometidos com a dinâmica coletiva e com as ideias implementadas no dia a dia de treinamentos.

"O mesmo motivo de qualquer jogador quando não é relacionado: neste momento não era ele que ia agregar soluções à equipe, eram outros jogadores. Mas é um jogador que eu conto. Um jogador jovem, que tem talento".

O técnico também destacou que o desempenho coletivo é um dos pilares do trabalho atual no Flamengo e deixou claro que nenhum atleta terá espaço sem comprometimento total com a equipe.