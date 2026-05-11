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Palmeiras v Flamengo - Copa CONMEBOL Libertadores 2025 FinalGetty Images Sport
Gabriel Marin

O que aconteceu com Wallace Yan e porque jovem deve deixar o Flamengo no meio do ano

W. Yan
Flamengo

Promessa da base perdeu espaço com Leonardo Jardim após queda de rendimento, virou alvo de críticas e já tem saída considerada nos bastidores do clube

A ausência de Wallace Yan nas últimas partidas do Flamengo chamou a atenção da torcida rubro-negra. Depois de entrar no clássico contra o Vasco, o jovem atacante sequer foi relacionado para os jogos diante do Independiente Medellín e do Grêmio, aumentando os questionamentos sobre sua situação no elenco comandado por Leonardo Jardim.

Embora o Flamengo lide com diversos desfalques por problemas físicos, a decisão envolvendo o atacante passou diretamente por questões técnicas e comportamentais. Internamente, a avaliação é de que o jogador vive uma queda de rendimento nos treinamentos e ainda não conseguiu aproveitar as oportunidades recebidas na equipe principal. O cenário abriu caminho para que o clube já considere uma negociação na próxima janela de transferências.

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  • Flamengo v Vasco Da Gama - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Leonardo Jardim explica ausência de Wallace Yan

    Após a vitória do Flamengo, Leonardo Jardim comentou publicamente a decisão de não relacionar Wallace Yan para os últimos compromissos. O treinador português afirmou que o jovem não estava "totalmente integrado para ajudar a equipe", discurso semelhante ao utilizado anteriormente ao explicar a ausência de Gonzalo Plata.

    Segundo Jardim, a prioridade da comissão técnica é manter atletas comprometidos com a dinâmica coletiva e com as ideias implementadas no dia a dia de treinamentos.

    "O mesmo motivo de qualquer jogador quando não é relacionado: neste momento não era ele que ia agregar soluções à equipe, eram outros jogadores. Mas é um jogador que eu conto. Um jogador jovem, que tem talento".

    O técnico também destacou que o desempenho coletivo é um dos pilares do trabalho atual no Flamengo e deixou claro que nenhum atleta terá espaço sem comprometimento total com a equipe.

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  • Internacional v Flamengo - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Atuação contra o Vasco pesou nos bastidores

    A participação de Wallace Yan no clássico contra o Vasco teve impacto importante na decisão da comissão técnica. O atacante entrou na reta final da partida, mas teve atuação considerada abaixo do esperado internamente.

    De acordo com avaliações feitas por Jardim e seus auxiliares, o jovem entrou "desligado" no confronto. As jogadas de maior perigo do Vasco, incluindo o gol de empate, surgiram justamente no setor em que Wallace ocupava espaço defensivamente.

    A atuação gerou críticas da torcida nas redes sociais e também aumentou a pressão sobre o atacante, que já vinha sendo monitorado pela comissão técnica por conta da queda de intensidade nos treinamentos.

  • Sao Paulo v Flamengo - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Queda de rendimento fez jovem perder espaço

    Segundo informações publicadas inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmadas pela ESPN, Wallace Yan apresentou uma nova queda de rendimento no cotidiano do CT, fator que contribuiu diretamente para sua perda de espaço com Leonardo Jardim.

    Nos últimos dez jogos do Flamengo, o atacante somou pouco mais de 30 minutos em campo e ficou sete partidas sem ser utilizado. Desde a chegada do treinador português, Wallace participou de jogos contra Cruzeiro, Corinthians, Red Bull Bragantino, Independiente Medellín e Vasco, quase sempre entrando nos minutos finais.

    A única partida em que recebeu uma minutagem mais relevante foi na derrota para o Bragantino, em Bragança Paulista.

  • FBL-LIBERTADORES-PALMEIRAS-FLAMENGO-TRAININGAFP

    Flamengo já admite saída no meio do ano

    Enquanto o time segue firme na briga pelo Campeonato Brasileiro, atualmente quatro pontos atrás do líder Palmeiras e com um jogo a menos, a diretoria também começa a planejar mudanças no elenco para a próxima janela de transferências.

    Segundo informações do Bolavip, o Flamengo já autorizou os representantes de Wallace Yan a buscarem um novo clube para o meio do ano. A expectativa rubro-negra é conseguir cerca de 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 57,6 milhões na cotação atual) em uma possível negociação.

    Internamente, o entendimento é de que o elenco possui grande concorrência por posição, o que torna cada oportunidade ainda mais decisiva para jovens da base. Como Wallace não conseguiu aproveitar as chances recebidas, a tendência é de saída.

    A comissão técnica e a diretoria também alinharam a estratégia de priorizar apenas jogadores considerados importantes para o projeto esportivo. Com a necessidade de abrir espaço para reforços, alguns atletas fora dos planos devem deixar o clube.

  • Bragantino v River Plate - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport

    Red Bull Bragantino segue monitorando a situação

    Esta não é a primeira vez que Wallace Yan fica próximo de deixar o Flamengo. Na primeira janela de transferências da temporada, o atacante esteve muito perto de acertar com o Red Bull Bragantino.

    Na ocasião, o jogador chegou até mesmo a se despedir publicamente do clube carioca, mas mudanças de última hora nos termos da negociação impediram o acordo. O Massa Bruta, porém, segue atento à situação e pode voltar a negociar no meio do ano.

    Wallace Yan tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027.

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