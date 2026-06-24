"Eu achava que ele nunca tivesse ido embora. Não sei por que ele diz: 'Estou de volta'", comentou o ex-atacante de nível mundial Ibrahimovic, agora comentarista da FOX Sports, em seu estilo provocador característico, referindo-se ao astro atacante português.
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"Achei que ele nunca tivesse ido embora": Zlatan Ibrahimovic deixa Cristiano Ronaldo na berlinda
Ronaldo colocou Portugal na frente logo no início da segunda partida da fase de grupos da Copa do Mundo contra o Uzbequistão, que não teve chances. Depois que o lateral-esquerdo do PSG, Nuno Mendes, ampliou o placar em uma cobrança de falta (aos 17 minutos), o artilheiro de 41 anos do Al-Nassr marcou seu segundo gol aos 39 minutos.
No segundo tempo, um gol contra do goleiro do Uzbequistão, Abduvokhid Nematov, e um gol de Rafael Leão ampliaram o placar para 5 a 0. Após o apito final, Ronaldo, autor dos dois gols, gritou para as câmeras, dirigindo-se aos seus críticos: “Estou de volta! Estou de volta!”
Após o decepcionante empate em 1 a 1 contra a República Democrática do Congo na primeira partida da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, CR7, acima de tudo, teve que ouvir muitas críticas. Acima de tudo, o herói nacional, já em idade avançada, foi acusado de teimosia e falta de espírito de equipe, pois, por vezes, tirava chances de finalização de companheiros que estavam em posições muito melhores e acabava sem marcar nenhum gol.
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Cristiano Ronaldo está “muito feliz” após marcar dois gols na Copa do Mundo de 2026
Na véspera da partida contra o Uzbequistão, discutia-se em Portugal se o técnico da seleção, Roberto Martinez, não deveria deixar Ronaldo no banco. Ele não o fez e escalou CR7, que agora soma 145 gols em 230 partidas pela seleção, mais uma vez no time titular.
“Foi um jogo em que dava para marcar – um jogo em que Portugal conseguiu marcar muitos gols”, enfatizou Ibrahimovic, ressaltando que não se deve supervalorizar o desempenho de Ronaldo contra o adversário menos cotado. Imperturbável, CR7 declarou: “Estou muito feliz. O mais importante, é claro, é que trabalhamos bem como equipe e melhoramos bastante em relação ao último jogo.”
Com quatro pontos agora, Portugal provavelmente garantirá a classificação para a fase eliminatória mesmo que venha a cair para o terceiro lugar no Grupo K. O objetivo para Ronaldo e companhia, porém, é claro: vencer a Colômbia na última partida da fase de grupos, na madrugada de sábado para domingo (1h30, horário da Alemanha), para ultrapassar os sul-americanos e se sagrar campeão do grupo.