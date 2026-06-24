"Achei que ele nunca tivesse ido embora": Zlatan Ibrahimovic deixa Cristiano Ronaldo na berlinda

Ronaldo colocou Portugal na frente logo no início da segunda partida da fase de grupos da Copa do Mundo contra o Uzbequistão, que não teve chances. Depois que o lateral-esquerdo do PSG, Nuno Mendes, ampliou o placar em uma cobrança de falta (aos 17 minutos), o artilheiro de 41 anos do Al-Nassr marcou seu segundo gol aos 39 minutos.

No segundo tempo, um gol contra do goleiro do Uzbequistão, Abduvokhid Nematov, e um gol de Rafael Leão ampliaram o placar para 5 a 0. Após o apito final, Ronaldo, autor dos dois gols, gritou para as câmeras, dirigindo-se aos seus críticos: “Estou de volta! Estou de volta!”

Após o decepcionante empate em 1 a 1 contra a República Democrática do Congo na primeira partida da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, CR7, acima de tudo, teve que ouvir muitas críticas. Acima de tudo, o herói nacional, já em idade avançada, foi acusado de teimosia e falta de espírito de equipe, pois, por vezes, tirava chances de finalização de companheiros que estavam em posições muito melhores e acabava sem marcar nenhum gol.