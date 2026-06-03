Com acesso restrito e sem "bagunça", seleção brasileira inicia preparação para a Copa do Mundo

A proximidade de uma Copa do Mundo sempre reacende um debate recorrente no futebol brasileiro: qual é o modelo ideal de preparação para a seleção brasileira? Entre a abertura total ao público e à imprensa ou o isolamento quase completo da delegação, diferentes experiências ao longo das últimas décadas alimentaram opiniões distintas sobre o tema.

As lembranças de 2006 e 2010 são exemplos claros dessa discussão. Na Alemanha, a passagem da seleção por Weggis, na Suíça, ficou marcada pelo intenso assédio de torcedores e pela atmosfera considerada excessivamente festiva. Quatro anos depois, na África do Sul, o então técnico Dunga adotou o caminho oposto, impondo forte controle de acesso e limitando a exposição da equipe.

Para a Copa do Mundo 2026, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escolheu uma estratégia intermediária, mas claramente mais próxima da proteção e do controle. A ideia é garantir tranquilidade para jogadores e comissão técnica durante toda a competição, reduzindo interferências externas e preservando a rotina de trabalho.