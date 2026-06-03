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Seleção brasileira 2026Rafael Ribeiro / CBF
Gabriel Marin

Com acesso restrito e sem "bagunça", seleção brasileira inicia preparação para a Copa do Mundo

Brasil
Copa do Mundo

Com estrutura fechada para torcedores e controle rígido de acesso, equipe comandada por Carlo Ancelotti aposta em ambiente protegido para buscar o hexacampeonato

A proximidade de uma Copa do Mundo sempre reacende um debate recorrente no futebol brasileiro: qual é o modelo ideal de preparação para a seleção brasileira? Entre a abertura total ao público e à imprensa ou o isolamento quase completo da delegação, diferentes experiências ao longo das últimas décadas alimentaram opiniões distintas sobre o tema.

As lembranças de 2006 e 2010 são exemplos claros dessa discussão. Na Alemanha, a passagem da seleção por Weggis, na Suíça, ficou marcada pelo intenso assédio de torcedores e pela atmosfera considerada excessivamente festiva. Quatro anos depois, na África do Sul, o então técnico Dunga adotou o caminho oposto, impondo forte controle de acesso e limitando a exposição da equipe.

Para a Copa do Mundo 2026, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escolheu uma estratégia intermediária, mas claramente mais próxima da proteção e do controle. A ideia é garantir tranquilidade para jogadores e comissão técnica durante toda a competição, reduzindo interferências externas e preservando a rotina de trabalho.

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  • Seleção brasileira 2026Rafael Ribeiro / CBF

    Estrutura montada para evitar imprevistos

    Desde a chegada da delegação aos Estados Unidos, a logística foi planejada para minimizar qualquer tipo de acesso não autorizado. O objetivo é oferecer um ambiente de concentração total para a equipe, desde a hospedagem até os treinamentos.

    O hotel que servirá de base para a seleção, o The Ridge Hotel, localizado na região de Basking Ridge, terá acesso restrito a torcedores e jornalistas. A medida busca impedir a aproximação excessiva e preservar momentos de privacidade dos atletas durante o período da Copa do Mundo.

    A preocupação com a segurança e o isolamento também se estende ao centro de treinamento escolhido pela CBF, onde a equipe realizará suas atividades diárias ao longo da competição.

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  • Seleção brasileira 2026Rafael Ribeiro / CBF

    Centro de treinamento ganha proteção reforçada

    O CT do New York Red Bulls, recentemente reformado, recebeu adaptações específicas para atender às exigências da seleção brasileira. Entre as mudanças estão estruturas que impedem a visualização dos trabalhos realizados em campo por pessoas externas ao ambiente de treinamento.

    A intenção é evitar observações indesejadas, proteger estratégias e proporcionar maior tranquilidade à comissão técnica liderada por Carlo Ancelotti. Caso o Brasil avance até as fases finais do torneio, a tendência é que a delegação permaneça durante toda a competição utilizando a mesma estrutura.

    O modelo reforça a busca por estabilidade operacional e redução de distrações em um dos momentos mais importantes do ciclo da equipe nacional.

  • Carlo AncelottiGetty/GOAL

    Ancelotti reforça foco exclusivo na busca pelo título

    Principal nome do projeto da seleção para a Copa de 2026, Carlo Ancelotti foi direto ao explicar a filosofia adotada para a preparação brasileira.

    Segundo o treinador, o ambiente criado não tem relação com isolamento extremo, mas sim com o entendimento de que a disputa do Mundial exige máxima concentração e profissionalismo.

    "A ideia que temos é que não vamos a uma festa. Vamos trabalhar e tentar ganhar a Copa do Mundo. Com honra, vamos representar um país fantástico, muito grande, mas é um trabalho para fazer o melhor", afirmou o técnico em entrevista ao Prime Video.

  • Seleção brasileira 2026Getty/GOAL

    Imprensa terá acesso controlado durante a competição

    Apesar das restrições, a seleção não ficará completamente fechada. A estratégia prevê momentos específicos de interação com a imprensa e familiares dos jogadores.

    De acordo com Ancelotti, tanto o hotel quanto o centro de treinamento permanecerão protegidos, mas haverá áreas e períodos previamente definidos para atendimento aos jornalistas. Além disso, um dia por semana será reservado para visitas de familiares.

    "Preparamos tudo isso para evitar problemas. A parte do hotel está fechada, assim como o CT. Só está habilitado para a imprensa e um dia da semana para a família", explicou o treinador.

  • Seleção brasileira 2026Getty/GOAL

    Operação começou com chegada da delegação a Nova Jersey

    Todo o esquema de segurança e controle de acesso começou a ser colocado em prática na terça-feira (2), quando a delegação desembarcou em Nova Jersey após voo fretado saindo do Rio de Janeiro.

    A partir desta quarta-feira (3), com o início das atividades abertas à imprensa dentro dos protocolos estabelecidos pela CBF, o modelo de funcionamento passará por seus primeiros testes em ambiente de Copa do Mundo.

    Com uma estrutura cuidadosamente planejada e sob o comando de Carlo Ancelotti, a seleção brasileira inicia sua caminhada rumo ao Mundial de 2026 apostando em um princípio claro: menos exposição, mais trabalho e foco total na busca pelo hexacampeonato.

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