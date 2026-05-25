Acabou o amor? Vasco chega a terceira derrota seguida e torcedores voltam a criticar Renato Gaúcho

A derrota por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino, no último domingo (24), em São Januário, trouxe de volta um cenário que o torcedor do Vasco conhece nos últimos anos: a proximidade da zona de rebaixamento. Mais do que o resultado, o desempenho da equipe e os acontecimentos após a partida aumentaram a tensão em torno do trabalho de Renato Gaúcho.

O Vasco chegou ao terceiro revés consecutivo, depois das derrotas para Internacional, Olimpia e Bragantino, acumulando 12 gols sofridos nos últimos quatro jogos. A equipe estacionou nos 20 pontos e agora vê o Z4 novamente no retrovisor, apenas dois pontos atrás.

Dentro de campo, o time foi dominado física e tecnicamente pelo Bragantino. Fora dele, a ausência de Renato Gaúcho na entrevista coletiva e a revolta da torcida em São Januário aumentaram ainda mais a pressão sobre o treinador.