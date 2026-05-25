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Flamengo v Vasco Da Gama - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Acabou o amor? Vasco chega a terceira derrota seguida e torcedores voltam a criticar Renato Gaúcho

Vasco
R. Gaucho

Goleada para o Red Bull Bragantino em São Januário aumenta pressão sobre o treinador, escancara fragilidade defensiva e reacende temor do rebaixamento no Brasileirão

A derrota por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino, no último domingo (24), em São Januário, trouxe de volta um cenário que o torcedor do Vasco conhece nos últimos anos: a proximidade da zona de rebaixamento. Mais do que o resultado, o desempenho da equipe e os acontecimentos após a partida aumentaram a tensão em torno do trabalho de Renato Gaúcho.

O Vasco chegou ao terceiro revés consecutivo, depois das derrotas para Internacional, Olimpia e Bragantino, acumulando 12 gols sofridos nos últimos quatro jogos. A equipe estacionou nos 20 pontos e agora vê o Z4 novamente no retrovisor, apenas dois pontos atrás.

Dentro de campo, o time foi dominado física e tecnicamente pelo Bragantino. Fora dele, a ausência de Renato Gaúcho na entrevista coletiva e a revolta da torcida em São Januário aumentaram ainda mais a pressão sobre o treinador.

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  • Vasco 0x3 Red Bull BragantinoAri Ferreira/Red Bull Bragantino

    Red Bull Bragantino domina e expõe fragilidade vascaína

    O placar de 3 a 0 acabou refletindo fielmente o que aconteceu durante os 90 minutos. O Bragantino controlou o jogo desde os primeiros minutos, pressionando alto, acelerando as transições e vencendo praticamente todos os duelos físicos contra o Vasco.

    A equipe do interior paulista encontrou facilidade principalmente pelo lado direito da defesa cruz-maltina, explorando os espaços entre João Vitor Mutano e Saldivia. Henry Mosquera foi um dos destaques da partida justamente atuando naquele setor, participando diretamente das principais jogadas ofensivas.

    Enquanto o Bragantino jogava com intensidade e confiança, o Vasco parecia desorganizado emocionalmente e sem poder de reação diante da própria torcida.

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  • FBL-SUDAMERICANA-VASCO-AUDAXAFP

    Erros individuais voltam a castigar o Vasco

    Mais uma vez, as falhas individuais foram determinantes para o resultado negativo. O primeiro gol surgiu após corte errado de Lucas Piton. No segundo, João Vitor Mutano foi facilmente superado por Mosquera antes do cruzamento para Pitta ampliar.

    Já no terceiro gol, Saldivia protagonizou um erro considerado grotesco ao recuar errado para Léo Jardim. Fernando aproveitou a falha, driblou o goleiro e fechou a goleada.

    O cenário poderia ter sido ainda pior para o Vasco, já que Eduardo Sasha desperdiçou um pênalti durante a partida.

    As falhas defensivas ajudam a explicar os números recentes da equipe: 12 gols sofridos nos últimos quatro jogos e apenas 33,3% de aproveitamento nas últimas nove rodadas do Campeonato Brasileiro.

  • Corinthians v Vasco Da Gama - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Torcida perde a paciência e Renato Gaúcho vira alvo

    O ambiente em São Januário ficou ainda mais pesado após o terceiro gol do Red Bull Bragantino. A torcida passou a direcionar xingamentos diretamente para Renato Gaúcho, que reagiu virando-se para a arquibancada e gesticulando: "Eu?".

    Na sequência, copos foram arremessados em direção ao treinador. Renato deixou a área técnica e se recolheu ao banco de reservas, enquanto o auxiliar Alexandre Mendes passou a orientar a equipe à beira do campo.

    A atitude irritou ainda mais os torcedores, que passaram a chamar o treinador de "covarde". Depois do apito final, Renato voltou a ser xingado ao caminhar em direção ao vestiário e respondeu fazendo sinal de positivo para a arquibancada.

    As críticas também atingiram jogadores como Lucas Piton, Brenner e Saldivia, vaiados durante e após a partida.

  • Vasco Da Gama v Gremio - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Ausência na coletiva amplia desgaste do treinador

    A entrevista coletiva após o jogo se transformou em mais um capítulo da crise vascaína. Renato Gaúcho não apareceu para conceder explicações e permaneceu no vestiário.

    No lugar do treinador, o diretor de futebol Admar Lopes e o volante Thiago Mendes foram os responsáveis por falar com a imprensa cerca de uma hora e meia após o apito final.

    Segundo Admar, a decisão foi tomada em conjunto entre diretoria e jogadores para proteger o treinador do desgaste emocional após a derrota e das críticas recebidas da torcida.

    O dirigente afirmou que Renato ficou "muito sentido" com o cenário vivido em São Januário, mas garantiu que o técnico não pediu demissão e segue respaldado internamente.

    Já Thiago Mendes assumiu a responsabilidade pelo desempenho da equipe e afirmou que os jogadores precisavam "dar a cara" pelo treinador.

  • Vasco Da Gama v Chapecoense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Vasco volta a conviver com ameaça do rebaixamento

    Um dos principais argumentos utilizados por Renato Gaúcho desde sua chegada era justamente a recuperação do Vasco após o período na lanterna do Campeonato Brasileiro. Porém, a sequência negativa fez o discurso perder força.

    Com apenas 20 pontos e em queda de rendimento, o clube voltou a flertar diretamente com a zona de rebaixamento. O aspecto mental da equipe também preocupa, principalmente pela dificuldade de reação nos momentos adversos.

    A sensação em São Januário é de desgaste crescente entre torcida e treinador. Se antes Renato era tratado como símbolo de esperança para estabilizar o clube na temporada, agora já enfrenta um cenário de forte contestação.

    Com isso, a sequência da temporada passa a ganhar contornos decisivos para o Vasco. Na próxima quarta-feira (27), a equipe recebe o Barracas Central, em São Januário, pela Sul-Americana. Depois, volta a campo pelo Brasileirão contra o Atlético-MG, novamente em casa.

    Os dois jogos passam a ser tratados como fundamentais para aliviar a pressão sobre o elenco e evitar que a crise se aprofunde ainda mais dentro e fora de campo.

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