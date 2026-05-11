"Abordagem conciliadora" em vez de linha dura: Max Eberl teria sido confrontado com acusações graves no FC Bayern

Desde que assumiu o cargo, Eberl conseguiu manter jogadores importantes como Joshua Kimmich, Alphonso Davies, Dayot Upamecano e Jamal Musiala no clube por um longo prazo. No entanto, isso veio acompanhado de aumentos salariais substanciais para os jogadores. Especialmente no caso de Davies, isso se tornou uma questão delicada, tendo em vista seu histórico médico cada vez mais extenso.

O canadense sofreu uma lesão no ligamento cruzado logo após a renovação do contrato e, desde então, não consegue voltar à forma ideal. Atualmente, ele está novamente lidando com uma lesão muscular, a terceira desde seu retorno em fevereiro. “Isso é, naturalmente, muito amargo, sobretudo para ele e, claro, para nós também”, afirmou recentemente o diretor esportivo Christoph Freund: “Ele nunca conseguiu entrar de verdade no ritmo. É claro que dói e, naturalmente, para ele também é uma fase difícil mentalmente no momento.”

Mesmo antes das dispendiosas renovações de contrato dos principais jogadores, Eberl nem sempre teve vida fácil no clube campeão alemão. Entre outros, o presidente honorário Uli Hoeneß revelou abertamente no outono do ano passado que havia atritos internos com Eberl, mas que este era “bastante sensível” nas discussões.

A ordem de empréstimo dada pelo patrono do clube e poderoso membro do conselho fiscal no final da última janela de transferências de verão também foi amplamente discutida em público. Enquanto Eberl esperava, na verdade, poder realizar mais uma grande contratação com a venda de Kingsley Coman — que teria sido uma surpresa para a diretoria do clube —, Hoeneß defendeu publicamente que apenas jogadores por empréstimo deveriam ser contratados. Eberl se adaptou e acabou trazendo Nicolas Jackson, do Chelsea FC, por uma taxa de empréstimo recorde de 16,5 milhões de euros.