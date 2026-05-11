Segundo o Sport1, Eberl é alvo de críticas internas por se deixar “influenciar prematuramente pelos consultores” nas negociações contratuais. O diretor esportivo estaria adotando uma postura “demasiadamente complacente”, em vez de “demonstrar uma certa firmeza”. Internamente, segundo a reportagem, há quem considere que isso tenha levado a “contratos desnecessariamente caros” e até mesmo “prejudicado a reputação do clube”.
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"Abordagem conciliadora" em vez de linha dura: Max Eberl teria sido confrontado com acusações graves no FC Bayern
Desde que assumiu o cargo, Eberl conseguiu manter jogadores importantes como Joshua Kimmich, Alphonso Davies, Dayot Upamecano e Jamal Musiala no clube por um longo prazo. No entanto, isso veio acompanhado de aumentos salariais substanciais para os jogadores. Especialmente no caso de Davies, isso se tornou uma questão delicada, tendo em vista seu histórico médico cada vez mais extenso.
O canadense sofreu uma lesão no ligamento cruzado logo após a renovação do contrato e, desde então, não consegue voltar à forma ideal. Atualmente, ele está novamente lidando com uma lesão muscular, a terceira desde seu retorno em fevereiro. “Isso é, naturalmente, muito amargo, sobretudo para ele e, claro, para nós também”, afirmou recentemente o diretor esportivo Christoph Freund: “Ele nunca conseguiu entrar de verdade no ritmo. É claro que dói e, naturalmente, para ele também é uma fase difícil mentalmente no momento.”
Mesmo antes das dispendiosas renovações de contrato dos principais jogadores, Eberl nem sempre teve vida fácil no clube campeão alemão. Entre outros, o presidente honorário Uli Hoeneß revelou abertamente no outono do ano passado que havia atritos internos com Eberl, mas que este era “bastante sensível” nas discussões.
A ordem de empréstimo dada pelo patrono do clube e poderoso membro do conselho fiscal no final da última janela de transferências de verão também foi amplamente discutida em público. Enquanto Eberl esperava, na verdade, poder realizar mais uma grande contratação com a venda de Kingsley Coman — que teria sido uma surpresa para a diretoria do clube —, Hoeneß defendeu publicamente que apenas jogadores por empréstimo deveriam ser contratados. Eberl se adaptou e acabou trazendo Nicolas Jackson, do Chelsea FC, por uma taxa de empréstimo recorde de 16,5 milhões de euros.
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Uli Hoeneß destaca o papel de Max Eberl nas contratações de Kompany e Michael Olise
Apesar de certas divergências internas, Hoeneß ressaltou recentemente o grande papel que Eberl desempenhou na temporada tão bem-sucedida do FC Bayern. Assim, foi Eberl quem, após inúmeras recusas na busca por um técnico, defendeu internamente a contratação de Vincent Kompany e acabou sendo o responsável por ela.
O mesmo se aplica, segundo Hoeneß, à contratação de Michael Olise. O ponta chegou em julho de 2024, vindo do Crystal Palace por 53 milhões de euros, e rapidamente se tornou um dos melhores jogadores ofensivos da Europa. Em 105 partidas pelo time de Munique, ele já marcou 42 gols e deu 53 assistências.
“Michael Olise é uma contratação, é preciso deixar isso bem claro, que remonta ao Max. Ele tomou essa decisão basicamente por conta própria, porque não conhecíamos o jogador antes. Dissemos que, na verdade, não tínhamos nada a dizer sobre isso. Mas quando você está tão convencido – e Christoph Freund também estava envolvido, assim como o técnico da época, embora, pelo que sei, Vincent ainda não estivesse lá –, então é preciso aceitar”, contou Hoeneß recentemente à DAZN.
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Eberl mostra-se tranquilo no FC Bayern: “Nesse caso, também estou disposto a ficar mais tempo”
Na segunda-feira, o Conselho Fiscal, presidido pelo presidente do clube Herbert Hainer, com a presença de Hoeneß e do ex-diretor esportivo Karl-Heinz Rummenigge, se reunirá na Allianz Arena. Entre suas atribuições está a avaliação do trabalho da diretoria. O foco recai não apenas sobre Eberl, mas também sobre o CEO Jan-Christian Dreesen.
Os contratos de ambos expiram em 2027, assim como o do diretor esportivo Christoph Freund. Ao contrário do que acontece com Eberl, a renovação do contrato de Dreesen é considerada, pelo menos segundo o Sport1, uma “questão de formalidade”. Eberl, por sua vez, deve ter a chance de “provar seu valor na próxima janela de transferências de verão”. Segundo informações da revista kicker, o Conselho Fiscal pretende, no entanto, discutir o futuro do executivo de 52 anos ainda em maio, durante uma reunião. O jornal AZ, por sua vez, informa que o futuro de Freund também “continua em aberto”. A revista kicker afirmou recentemente que a relação entre Freund e Eberl não seria ideal. A publicação especializada falou de uma espécie de “casamento forçado”.
O próprio Eberl mostrou-se tranquilo recentemente em relação ao seu contrato, que vence em 2027. “Acho que colocamos coisas muito, muito boas em andamento. Sinto-me muito, muito bem”, disse ele à margem da partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, na DAZN. “Sempre disse que quero fazer meu trabalho aqui. É preciso avaliar meu trabalho. Se acharem que meu trabalho é bom, então também estou disposto a ficar mais tempo aqui no Bayern”, acrescentou Eberl.
Ele disse que, desde que chegou, investiu muita dedicação no clube, mesmo que, em um clube como o FC Bayern, às vezes não seja fácil: “Não foi tão simples assim, porque, claro, algumas personalidades fortes se depararam. Mas acredito que, em um clube tão grande como o Bayern de Munique, só isso ajuda: o fato de haver atritos, de discutirmos uns com os outros.”