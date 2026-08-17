Abel ganha respaldo de Leila, e Palmeiras assume risco financeiro por temporada de títulos

"Toda nossa gestão estará no coração de vocês". A frase de Leila Pereira, dita durante um evento no fim de semana, na sede social do Palmeiras, resume uma das principais forças políticas da presidente dentro do clube: a relação com os associados. Na sequência, ela explicou a origem desse vínculo: "por ser uma gestão que sempre pensou nos associados".

O discurso é conhecido nas Alamedas de Palestra Itália. Leila construiu sua popularidade entre os sócios apoiada em uma combinação de títulos no futebol, reformas, shows e eventos. E os associados são, afinal, seus eleitores.

Mas há uma mudança importante em curso no Palmeiras. O clube pode estar mais estruturado, equipado e com uma sede social mais ativa, porém futebol e finanças já não caminham com a mesma tranquilidade dos primeiros anos da administração. Ao investir pesado no elenco e abrir mão de receitas que poderiam entrar imediatamente no caixa, Leila decidiu fazer uma aposta mais agressiva na temporada.

É um all-in calculado, mas ainda assim, um all-in.