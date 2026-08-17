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Gabriel Marin

Abel ganha respaldo de Leila, e Palmeiras assume risco financeiro por temporada de títulos

Palmeiras
A. Ferreira

Com investimento elevado no elenco, manutenção de jogadores que receberam propostas e a permanência de Abel Ferreira como prioridade, Palmeiras coloca desempenho esportivo cada vez mais próximo do equilíbrio das contas

"Toda nossa gestão estará no coração de vocês". A frase de Leila Pereira, dita durante um evento no fim de semana, na sede social do Palmeiras, resume uma das principais forças políticas da presidente dentro do clube: a relação com os associados. Na sequência, ela explicou a origem desse vínculo: "por ser uma gestão que sempre pensou nos associados".

O discurso é conhecido nas Alamedas de Palestra Itália. Leila construiu sua popularidade entre os sócios apoiada em uma combinação de títulos no futebol, reformas, shows e eventos. E os associados são, afinal, seus eleitores.

Mas há uma mudança importante em curso no Palmeiras. O clube pode estar mais estruturado, equipado e com uma sede social mais ativa, porém futebol e finanças já não caminham com a mesma tranquilidade dos primeiros anos da administração. Ao investir pesado no elenco e abrir mão de receitas que poderiam entrar imediatamente no caixa, Leila decidiu fazer uma aposta mais agressiva na temporada.

É um all-in calculado, mas ainda assim, um all-in.

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  • Palmeiras v Cerro Porteño - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Investimento alto coloca temporada no centro da estratégia

    A contratação de nomes como Marlon Freitas, Barboza e Jhon Árias, somada à decisão de manter jogadores que receberam propostas, mostra uma mudança de prioridade. O Palmeiras passou a privilegiar o potencial esportivo do elenco atual, mesmo diante de oportunidades de mercado que poderiam gerar receitas.

    Allan e Flaco López estão entre os atletas que receberam propostas e não foram liberados. A escolha fortalece o time no curto prazo, mas também reduz uma das alternativas mais tradicionais para equilibrar o fluxo financeiro: a venda de jogadores.

    Segundo dados apresentados pelo UOL no programa Finanças do Esporte, a diferença entre o que o Palmeiras tem a receber e o que precisa pagar supera R$ 500 milhões. Ao mesmo tempo, o orçamento elaborado pela própria gestão previa R$ 400 milhões em vendas de atletas para ajudar no fechamento das contas.

    Como essa receita não se concretizou, o clube já precisou antecipar receitas para manter o fluxo de caixa.

    A situação não significa que o Palmeiras esteja diante de um colapso financeiro. O clube tem histórico de boa gestão, ativos importantes e diferentes caminhos para reorganizar as contas. O ponto de atenção é que, agora, uma parte relevante dessas soluções depende do tempo e do desempenho esportivo.

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  • Palmeiras v Internacional - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Leila transforma permanência de Abel em peça central

    Nesse cenário, a permanência de Abel Ferreira ganhou um peso ainda maior.

    Nos bastidores, Leila trata o português como parte fundamental da estratégia. A presidente não cogita demitir o treinador, mesmo com o aumento da pressão sobre o comandante e com a percepção de que ela começa a ficar mais isolada na defesa do trabalho do técnico.

    A lógica de Leila é direta: se o Palmeiras aumentou o investimento para conquistar títulos, não faria sentido interromper o trabalho de quem, na visão da presidente, é o principal responsável por transformar esse investimento em resultado esportivo.

    A pressão sobre Abel, portanto, deixou de ser apenas uma questão relacionada ao campo. O treinador passou a estar ligado também à capacidade de o clube justificar o nível de investimento feito na temporada.

    Leila aposta em Abel para ganhar títulos. E, de certa maneira, o equilíbrio financeiro passou a torcer para que Abel consiga conquistá-los.

  • Palmeiras v Flamengo - Copa CONMEBOL Libertadores 2021: FinalGetty Images Sport

    Libertadores é o grande objetivo

    Entre os troféus possíveis, nenhum pesa tanto para Leila quanto a Libertadores.

    Com cerca de um ano e meio de mandato pela frente antes de deixar a presidência, a dirigente considera a ausência de um novo título continental uma lacuna importante em sua passagem pelo clube. É justamente por isso que decidiu privilegiar o elenco atual.

    A escolha tem lógica esportiva. Quanto mais forte o time, maiores as possibilidades de avançar nas competições e conquistar premiações relevantes. O problema aparece quando essa decisão é analisada pelo lado financeiro.

    O dinheiro das premiações ainda não existe no caixa. Ele só será recebido depois que os resultados forem conquistados. E nem todo o valor anunciado pelas competições chega efetivamente ao clube, já que há descontos, impostos e bônus pagos a jogadores e funcionários pelo desempenho.

    Na prática, a receita líquida tende a ser significativamente menor do que a premiação bruta.

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  • imago-sport-1080935846.jpgO JOGO PHOTO PRESS

    Títulos podem aliviar uma conta que já ficou mais pesada

    Se o Palmeiras avançar até as decisões e conquistar títulos importantes, a equação muda de maneira significativa.

    Uma eventual tríplice coroa poderia representar pouco mais de R$ 300 milhões em premiações adicionais, além do aumento potencial de receitas com bilheteria, sócio-torcedor e acordos comerciais. A conta poderia crescer ainda mais com uma eventual participação no Intercontinental de Clubes e em competições como as Recopas no ano seguinte.

    O problema é que esse dinheiro só existe se o time chegar lá.

    Por isso, o Palmeiras vive uma espécie de aposta cruzada: o investimento aumenta as chances de títulos, mas os títulos também se tornam mais importantes para que o investimento faça sentido financeiramente.

    Quanto mais cedo o clube for eliminado das competições, maior será a pressão sobre o caixa. E, nesse cenário, a venda de jogadores em dezembro ganharia importância.

  • FBL-LIBERTADORES-PALMEIRAS-JUNIORAFP

    Dezembro pode transformar escolha em necessidade

    A janela de fim de ano apresenta outro problema. O mercado europeu costuma ser mais aquecido no meio da temporada do que em dezembro, o que reduz o poder de negociação dos clubes brasileiros.

    Além disso, não é possível saber hoje quanto Allan, Flaco López ou qualquer outro jogador valerá daqui a quatro meses, muito menos quais propostas chegarão.

    A estratégia de preservar o elenco, portanto, mantém o potencial esportivo, mas aumenta a incerteza financeira.

    Se os títulos vierem, Leila poderá justificar a decisão como um investimento feito no momento certo. Se não vierem, o Palmeiras terá de encontrar outras fontes de receita ou aceitar uma mudança mais profunda na política de vendas.

    É nesse ponto que uma escolha estratégica pode se transformar em necessidade.

  • imago-sport-46570326.jpgFotoarena

    Palmeiras já viveu uma mudança de rota

    A situação guarda alguma semelhança com 2019, embora em um contexto bastante diferente.

    Naquele momento, ainda sob a gestão de Maurício Galiotte, o Palmeiras precisou rever sua política de investimentos depois de um período de gastos elevados. A prioridade passou a ser a reorganização financeira, mesmo que isso representasse algum impacto no desempenho dentro de campo.

    O resultado acabou sendo diferente do esperado: pouco depois, o clube conquistou a Libertadores de 2020, em uma campanha que também contou com participação importante de jogadores formados nas categorias de base.

    A diferença agora está no relógio de Leila.

    A presidente tem mais um ano e meio de mandato e não conta, neste momento, com uma nova geração de grandes ativos como Endrick, Estêvão ou Vitor Reis para proporcionar receitas extraordinárias em curto prazo. Ao mesmo tempo, a movimentação política em torno de uma possível ida para o Vasco alimenta, dentro do clube, a percepção de que o ciclo de Leila se aproxima mais do fim do que do começo.

  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH58-PALMEIRAS-CHELSEAAFP

    O relógio de Leila ajuda a explicar o all-in

    É nesse contexto que a agressividade da aposta ganha sentido.

    Leila sabe que não terá indefinidamente a oportunidade de corrigir aquilo que considera faltar em sua passagem pelo Palmeiras. E, entre essas lacunas, a Libertadores ocupa lugar de destaque.

    A presidente construiu sua imagem justamente sobre a combinação de administração, estrutura e conquistas. Agora, para fechar o ciclo, decidiu aumentar as fichas no futebol.

    O risco não é simplesmente gastar mais. O Palmeiras ainda possui patrimônio, jogadores valorizados e alternativas para reorganizar as contas.

    O risco está em fazer com que o resultado esportivo passe a determinar a velocidade e o tamanho dessa reorganização.

  • imago-sport-1081194901.jpgPera Photo Press

    Futebol precisa entregar para a conta continuar confortável

    Durante boa parte da gestão, o Palmeiras vendeu a ideia de que uma administração sólida deveria proteger o futebol dos solavancos provocados por resultados ruins. A estrutura financeira deveria permitir que o clube continuasse competitivo mesmo quando um campeonato não saísse como planejado.

    Agora, de certa forma, a lógica começa a se inverter. O futebol precisa entregar para que a conta continue confortável.

    Uma eliminação precoce não representaria apenas uma frustração esportiva. Poderia significar menos premiações, menor potencial de receitas adicionais e maior necessidade de vender jogadores no fim do ano.

    Se os títulos vierem, o all-in terá sido transformado em investimento vencedor. Se não vierem, o Palmeiras terá de administrar uma conta mais pesada justamente quando sua margem de escolha no mercado pode ser menor.

    É esse o risco da aposta de Leila.

    O problema não é apostar alto. É quando o resultado da aposta começa a determinar o tamanho da conta.

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