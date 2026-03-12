Getty/GOAL
Traduzido por
“A vida inteira é destruída” – O que é preciso para ser um técnico do Old Firm, conforme Gordon Strachan explica por que Martin O’Neill é especial aos 74 anos de idade
Panela de pressão: Celtic e Rangers exigem resultados
O sucesso não é algo almejado no Celtic e no Rangers, é exigido. Os níveis de expectativa nunca diminuem, com cada temporada que passa trazendo consigo o desafio de garantir títulos importantes. A incapacidade de apresentar resultados tangíveis será sempre considerada um fracasso.
Trabalhar sob os holofotes mais brilhantes não é para todos, com muitos achando esse brilho ofuscante demais para seu gosto. Wilfried Nancy e Russell Martin tiveram passagens curtas pelo Celtic e Rangers, respectivamente, durante a campanha de 2025-26, com falhas em suas habilidades como treinadores sendo expostas.
Nancy durou apenas 33 dias no que deveria ser o “Paraíso”, tendo se transferido da MLS para a Escócia, enquanto Martin conseguiu apenas 17 jogos com o Gers antes de ser dispensado sem cerimônia.
O que é preciso para ser um gerente da Old Firm?
A batuta da gestão do Celtic foi assumida em algumas ocasiões por O'Neill, com Brenden Rodgers sendo inicialmente substituído no comando em outubro. O norte-irlandês já havia comandado o Hoops em 282 jogos entre 2000 e 2005.
Cerca de 20 anos depois, numa idade em que a maioria das pessoas esperaria estar a desfrutar das vantagens de uma reforma sem stress, O'Neill está de volta ao banco e em busca do que seria o seu quarto título da Premiership escocesa.
Questionado sobre se é preciso ser uma pessoa especial para treinar o Celtic, já que o senso tático por si só não é suficiente, o ex-técnico do Hoops Strachan, em entrevista ao site de apostas em futebol Covers.com, disse ao GOAL: “Oh, com certeza! Acredito que se você consegue treinar o Celtic ou o Rangers, então você consegue treinar em qualquer lugar do mundo, porque toda a sua vida é destruída por pessoas falando sobre sua psique, como você é como pessoa, o que você pensa e o que você quer dizer com seus comentários. Você é constantemente testado como técnico quando está em qualquer um desses dois clubes e precisa ser incrivelmente forte para sobreviver lá.”
O'Neill admite receios antes do regresso ao Celtic
Strachan, que sucedeu O'Neill no Celtic em 2005, já havia dito à BBC Sport sobre trabalhar em Parkhead: “É ótimo, não me interpretem mal. Acredito que se você consegue treinar o Rangers ou o Celtic, pode se tornar primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Acho que é assim tão difícil.
“Você só consegue aproveitar por cerca de 24 horas no Celtic, porque sempre há outra crise à espreita. Então, você precisa estar ciente disso. Você imagina que terá muito tempo para aproveitar, mas não é assim no Celtic. Mas o fato é que é um dos melhores clubes do mundo para se treinar e você precisa lidar com o resto.”
O’Neill aprendeu ao longo dos anos como lidar com essas exigências, tendo também passado por Leicester, Aston Villa, Sunderland, República da Irlanda e Nottingham Forest. Ele disse à Sky Sports que teve que provar seu valor novamente como aposentado: “A primeira vez que voltei, tudo aconteceu muito rápido. Brendan havia se demitido e recebi uma ligação na mesma tarde perguntando se eu poderia assumir o cargo.
“Naturalmente, fiquei preocupado com isso. A razão pela qual fiquei preocupado em voltar pela primeira vez foi que, se você não vencer, é considerado velho, simplesmente velho demais.
Não se tratava de arruinar tudo o que você fez há muitos anos, mas, no final das contas, você seria considerado muito velho e fora do novo jogo.
“E então [para a segunda temporada], recebi uma ligação pedindo para voltar agora até o final da temporada. Minha preocupação então era: sim, desta vez é um pouco mais longo, temos que recuperar o atraso e acho que tinha os mesmos medos e preocupações sobre isso, se conseguiríamos, porque os jogos começam a se esgotar.”
Disputa por troféus: O'Neill e o Celtic buscam mais conquistas
O Celtic, que está nas semifinais da Copa da Escócia após uma disputada partida das quartas de final contra seu arquirrival Rangers, ocupa atualmente a segunda posição na tabela da Premiership, cinco pontos atrás do líder Hearts.
