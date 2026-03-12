“A vida inteira é destruída” – O que é preciso para ser um técnico do Old Firm, conforme Gordon Strachan explica por que Martin O’Neill é especial aos 74 anos de idade

Strachan, que sucedeu O'Neill no Celtic em 2005, já havia dito à BBC Sport sobre trabalhar em Parkhead: “É ótimo, não me interpretem mal. Acredito que se você consegue treinar o Rangers ou o Celtic, pode se tornar primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Acho que é assim tão difícil.

“Você só consegue aproveitar por cerca de 24 horas no Celtic, porque sempre há outra crise à espreita. Então, você precisa estar ciente disso. Você imagina que terá muito tempo para aproveitar, mas não é assim no Celtic. Mas o fato é que é um dos melhores clubes do mundo para se treinar e você precisa lidar com o resto.”

O’Neill aprendeu ao longo dos anos como lidar com essas exigências, tendo também passado por Leicester, Aston Villa, Sunderland, República da Irlanda e Nottingham Forest. Ele disse à Sky Sports que teve que provar seu valor novamente como aposentado: “A primeira vez que voltei, tudo aconteceu muito rápido. Brendan havia se demitido e recebi uma ligação na mesma tarde perguntando se eu poderia assumir o cargo.

“Naturalmente, fiquei preocupado com isso. A razão pela qual fiquei preocupado em voltar pela primeira vez foi que, se você não vencer, é considerado velho, simplesmente velho demais.

Não se tratava de arruinar tudo o que você fez há muitos anos, mas, no final das contas, você seria considerado muito velho e fora do novo jogo.

“E então [para a segunda temporada], recebi uma ligação pedindo para voltar agora até o final da temporada. Minha preocupação então era: sim, desta vez é um pouco mais longo, temos que recuperar o atraso e acho que tinha os mesmos medos e preocupações sobre isso, se conseguiríamos, porque os jogos começam a se esgotar.”