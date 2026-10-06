A última de Messi: a escalação oficial da Argentina

Uma noite destinada a entrar para a história do futebol argentino. No Monumental de Buenos Aires, a Argentina enfrenta o Benin em um amistoso com sabor especial, destinado a se transformar no último capítulo da trajetória de Lionel Messi com a camisa da Argentina. Depois de mais de vinte anos, o camisa 10 está pronto para se despedir do público argentino pela última vez.





Uma noite construída em torno do capitão, celebrado diante de sua torcida. O pontapé inicial está marcado para as 20h no horário local, 1h na Itália, para uma partida em que o resultado inevitavelmente fica em segundo plano diante da emoção da despedida.



