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Ao VivoIngressos
messiGetty Images
Gianluca Minchiotti
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A última de Messi: a escalação oficial da Argentina

L. Messi
Argentina x Benin
Argentina
Benin
Amistosos

À 1h da manhã no horário da Itália, Argentina x Benin será disputado em Buenos Aires, na última partida de Messi com a camisa da Seleção Argentina

Uma noite destinada a entrar para a história do futebol argentino. No Monumental de Buenos Aires, a Argentina enfrenta o Benin em um amistoso com sabor especial, destinado a se transformar no último capítulo da trajetória de Lionel Messi com a camisa da Argentina. Depois de mais de vinte anos, o camisa 10 está pronto para se despedir do público argentino pela última vez.


Uma noite construída em torno do capitão, celebrado diante de sua torcida. O pontapé inicial está marcado para as 20h no horário local, 1h na Itália, para uma partida em que o resultado inevitavelmente fica em segundo plano diante da emoção da despedida.


  • A escalação da Argentina

    Lionel Scaloni escolhe Messi desde o primeiro minuto: o craque argentino vai liderar a Argentina pela última vez, acompanhado por vários protagonistas do ciclo que recolocou a Argentina no topo do mundo. Do outro lado, o Benin tentará fazer a sua parte e tornar o duelo o mais competitivo possível, embora saiba que todos os holofotes estarão voltados para a camisa 10.



    ARGENTINA (4-3-3): Emiliano Martínez; Giay, Romero, Otamendi, Tagliafico; Enzo Fernández, Mac Allister, De Paul; Alvarez, Lautaro, Messi. Técnico: Scaloni.


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