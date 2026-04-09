A temporada de Mohammed Kudus pode ter CHEGADO AO FIM, já que o ponta do Tottenham sofreu um revés devastador devido a uma lesão

O Tottenham está preocupado com a condição física de Kudus, depois que o ponta teria sofrido uma nova lesão que poderia encerrar sua temporada no campeonato nacional. O jogador de 25 anos está afastado dos gramados desde janeiro devido a problemas nos quadríceps e nos tendões da coxa, e embora o clube esperasse seu retorno às atividades neste mês, esses planos agora foram por água abaixo.

De acordo com uma reportagem do The Sun, acredita-se que a complicação mais recente esteja relacionada ao quadríceps, e há preocupações crescentes de que o ex-jogador do West Ham possa precisar de cirurgia para resolver o problema. Com o Spurs travando uma batalha desesperada para evitar o rebaixamento, perder sua contratação de verão de 55 milhões de libras para a reta final representa um cenário de pesadelo.