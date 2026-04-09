Getty Images Sport
Traduzido por
A temporada de Mohammed Kudus pode ter CHEGADO AO FIM, já que o ponta do Tottenham sofreu um revés devastador devido a uma lesão
Aumentam os temores de rebaixamento para o Spurs
O Tottenham está preocupado com a condição física de Kudus, depois que o ponta teria sofrido uma nova lesão que poderia encerrar sua temporada no campeonato nacional. O jogador de 25 anos está afastado dos gramados desde janeiro devido a problemas nos quadríceps e nos tendões da coxa, e embora o clube esperasse seu retorno às atividades neste mês, esses planos agora foram por água abaixo.
De acordo com uma reportagem do The Sun, acredita-se que a complicação mais recente esteja relacionada ao quadríceps, e há preocupações crescentes de que o ex-jogador do West Ham possa precisar de cirurgia para resolver o problema. Com o Spurs travando uma batalha desesperada para evitar o rebaixamento, perder sua contratação de verão de 55 milhões de libras para a reta final representa um cenário de pesadelo.
- AFP
O início difícil de De Zerbi
A notícia chega em um momento terrível para o novo técnico Roberto De Zerbi, que se prepara para sua primeira partida no comando contra o Sunderland neste domingo. De Zerbi, que já havia tentado contratar Kudus durante sua passagem pelo Brighton, provavelmente terá agora que enfrentar um calendário difícil sem um dos jogadores mais criativos do ataque do clube.
O Spurs está atualmente apenas um ponto acima da zona de rebaixamento, faltando apenas sete partidas para o fim da temporada. Se o West Ham derrotar o Wolves na sexta-feira, o Tottenham se verá entre os três últimos antes mesmo de De Zerbi assumir o comando no Stadium of Light. O italiano reforçou sua comissão técnica com Marcattilio Marcattilii e Marcello Quinto, mas precisará de toda a sua perspicácia tática para compensar a ausência de Kudus.
Sonhos da Copa do Mundo em risco
As implicações desse revés vão muito além da Premier League, já que Kudus enfrenta agora uma corrida contra o tempo para estar em forma para a campanha de Gana na Copa do Mundo. As Estrelas Negras consideram Kudus um talismã ao lado de Antoine Semenyo, do Manchester City, e sua ausência seria uma perda catastrófica para a seleção nacional antes de sua viagem à América do Norte.
Kudus está devastado com o desdobramento, ciente do quanto está em jogo nos próximos meses. Gana se encontra em um grupo desafiador ao lado da Croácia, do Panamá e da Inglaterra. A possibilidade de Kudus perder o confronto de grande destaque contra os Three Lions de Thomas Tuchel em Boston, no dia 23 de junho, é agora uma possibilidade muito real.
- Getty Images Sport
Impacto na corrida pela sobrevivência
Desde que chegou do West Ham no verão passado, Kudus marcou três gols e deu seis assistências pelo Spurs, destacando-se como um ponto positivo em uma temporada de resto sombria para o clube. Ele não joga desde que sofreu a lesão inicial em uma partida em casa contra o Sunderland, em 4 de janeiro, e sua ausência tem sido profundamente sentida por um elenco que carece de opções consistentes de finalização pelas laterais.
Após a viagem deste fim de semana a Sunderland, o Tottenham enfrenta o Brighton, em um reencontro para De Zerbi. Com a permanência na primeira divisão em jogo, a equipe médica do Hotspur Way trabalhará sem parar para tentar acelerar a recuperação de Kudus, mas a cirurgia pode acabar sendo o único caminho a seguir para o frustrado ponta.